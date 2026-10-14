我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔科學家投毒同事「僅坐牢一天」 法官批准撤銷犯罪紀錄

承認斬首行動做過頭 川普稱答應不再除掉伊朗領導人

法官批准投毒同事柏克萊華裔科學家撤銷犯罪紀錄

編譯組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華裔科學家投毒案被撤銷，法官抹除了被監控錄像拍到毒害同事的罪犯的犯罪記錄。（袁容...
華裔科學家投毒案被撤銷，法官抹除了被監控錄像拍到毒害同事的罪犯的犯罪記錄。（袁容提供的監視影片截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

柏克萊華裔科學家徐大衛因投毒同事遭定罪後，法官依加州法律批准其撤銷紀錄申請，引發受害者袁容強烈不滿。

據「舊金山標準」（San Francisco Standard）報導，柏克萊科學家徐大衛（David Xu，音譯）用有毒重金屬毒害同事已過去七年，受害者冶金學家袁容（Rong Yuan，音譯）當時用攝像頭記錄下了這起襲擊事件。周六（10日），她向「標準」提供了這些視頻，並首次公開談及這起據她所說差點奪走她性命的犯罪事件。

周一（12日），阿拉米達縣高等法院的一名法官批准了徐大衛關於撤銷其投毒重罪（felony poisoning）定罪的申請。這項通常被稱為「清除案底」（expungement）的救濟措施意味著，徐大衛不再需要向私營雇主披露該定罪記錄。儘管他原本可能面臨最高終身監禁，但他僅在監獄服刑一天，並接受了兩年緩刑。

徐大衛曾是柏克萊一家工程公司的材料表徵專家，於2019年被捕，並被控謀殺未遂及兩項重罪中毒指控。據柏克萊警察局報告稱，徐大衛「多次」在同事袁某的「食物和飲水中」投放鎘（cadmium）。

儘管罪行性質嚴重，但在前地檢長官善貞（Pamela Price）領導下，檢方仍向徐大衛提出了一項被主審法官稱為「異常寬大」的認罪協議。

根據州法律，完成緩刑所有條件的人有權申請撤銷指控。加州上訴法院曾裁定，除非犯罪行為屬於少數幾項排除情形之一，否則法官不得駁回此類申請，而投毒並不在排除之列。徐大衛於三月完成了緩刑，並於7月提交了撤銷指控的申請。

周一的聽證會由拉馬斯（Pelayo Llamas）法官主持。袁容出席了聽證會並宣讀了受害人影響陳述。據袁容稱，助理地檢長普莉希拉•王（Priscilla Vuong，音譯）也反對撤銷指控。徐大衛既未親自出庭，也未通過線上方式出席。袁容表示，其辯護律師通過Zoom出庭。

袁容表示，這一裁決「在意料之中」，但她「仍然感到失望」。她並不責怪拉馬斯法官，承認他是在遵循州法律，但她難以理解司法系統為何會如此運作。

「這是一起嚴重的中毒案件，給我的家庭造成了毀滅性的、持久的傷害，」她說，「我父親健康狀況持續惡化多年，最終在未能看到正義伸張的情況下離世。」

袁容表示，她於2023年曾患過心臟病，持續的健康問題使她無法全職工作。她的母親患有高血壓、心臟附近血管擴張以及糖尿病前期。

「鎘可在人體內殘留數十年，我擔心其影響將終生損害我們的健康，」她說。

此案被撤銷並不意味著案件就此了結。執法部門仍會看到徐大衛的逮捕和定罪記錄，如果他被指控犯有新罪，該定罪記錄可作為對其不利的證據。

精華 FAQ

  • 阿拉米達縣高等法院法官批准徐大衛撤銷投毒重罪定罪的申請，也就是常說的清除案底，之後他對私營雇主不必再主動披露這項紀錄。

  • 袁容認為這是一起嚴重中毒案件，已對她和家人造成長期傷害，父親也未等到正義便離世。她說法官只是依法裁定，但仍難接受司法結果。

  • 不是。這次撤銷只影響民間雇主查詢與披露，執法部門仍可看到徐大衛的逮捕與定罪紀錄，若他日後再涉新案，該紀錄也可作為不利證據。

柏克萊 華裔 舊金山

上一則

舊金山聯合學區以歷史性票數通過廢除入學抽籤制 學生今後將就近就讀

延伸閱讀

華男同事投毒判1年緩刑 受害華女工程師公開錄影討公道

華男同事投毒判1年緩刑 受害華女工程師公開錄影討公道
律師：被控在都布林公園槍殺女婿的女子 計畫無罪抗辯

律師：被控在都布林公園槍殺女婿的女子 計畫無罪抗辯
殺紐時高管女婿 華裔老夫婦首出庭被控謀殺、埋伏行凶

殺紐時高管女婿 華裔老夫婦首出庭被控謀殺、埋伏行凶
前屋崙市長盛桃貪腐案審判開始遴選陪審團 最快下周一進行聽證

前屋崙市長盛桃貪腐案審判開始遴選陪審團 最快下周一進行聽證
涉跟監賴清德兒 張婉瑩抵押百萬房產求保釋被拒

涉跟監賴清德兒 張婉瑩抵押百萬房產求保釋被拒

熱門新聞

警方證實，他們從遇害的紐約時報主管麥肯錫（見圖）分居妻子家中查獲與案件相關的證物。（取自麥肯錫臉書）

岳父母槍殺紐時跨性主管 警從分居妻家中再搜出證物

2026-10-08 13:14
舊金山租客穆拉尼獲驚人補償金搬離公寓，但猶豫不決。（取自TikTok）

舊金山房東給3.5萬元要房客解約搬走 房客竟猶豫不決

2026-10-08 21:51
婚介業者指出，AI工程師成為擇偶首選，OpenAI及Anthropic員工尤其受到青睞。(路透)

矽谷華女瘋找AI金龜婿 1500元婚介費只換3次約會

2026-10-14 13:54
聖誕樹造型玻璃杯引發討論。（星巴克官網）

星巴克11月推出聖誕限定商品　聖誕樹冷飲杯引發討論

2026-10-12 16:55
婚介業者指出，AI工程師成為擇偶首選，OpenAI及Anthropic員工尤其受到青睞。(路透)

矽谷掀婚戀「淘金熱」 AI工程師成華人女性擇偶首選

2026-10-13 17:27
柏克萊華男工程師徐大衛(音)投毒華女同事獲輕判，受害者不滿，欲討回公道。（袁容提供的監視影片截圖）

華男同事投毒判1年緩刑 受害華女工程師公開錄影討公道

2026-10-12 13:05

超人氣

更多 >
華女搭飛機返台灣前突被捕 牽出這起案件

華女搭飛機返台灣前突被捕 牽出這起案件
吵架不帶髒字卻句句有力 3生肖女「反應快、氣場強」讓人難反駁

吵架不帶髒字卻句句有力 3生肖女「反應快、氣場強」讓人難反駁
自家後院蓋數據中心 房價狂降13%、掛牌4個月仍乏人問津

自家後院蓋數據中心 房價狂降13%、掛牌4個月仍乏人問津
好市多有機地瓜乾 華人多次回購「找到小時候的味道」

好市多有機地瓜乾 華人多次回購「找到小時候的味道」
工卡取消540天自動展延今定案 華人移民憂生計中斷

工卡取消540天自動展延今定案 華人移民憂生計中斷