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AI智慧回收機Olyns遭州政府取消認證停止營運 主婦抱怨難回收

記者江碩涵／聖荷西即時報導
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兩年前灣區出現了Olyns全自動智慧回收機後，只要累積一點點空瓶去超市時就能順手...
兩年前灣區出現了Olyns全自動智慧回收機後，只要累積一點點空瓶去超市時就能順手回收，相當方便。（記者江碩涵／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

加州Olyns智慧回收機因遭州政府取消認證而全面停運，灣區多處機台被撤除，引發民眾抱怨回收不便、CRV退費困難，並促使業者推動法規修訂。

AI視覺辨識聞名的加州「Olyns 全自動智慧回收機（Olyns Cubes）」，因遭到州政府環保局（CalRecycle）取消資格認證（Decertified），今年 8 月起全面停止加州的回收與 CRV（加州押瓶費）退款服務。數十個北加灣區設在Safeway、Lucky等超市門口的綠色機台也被全數關機撤除，引起居民在網路上抱怨。

華裔主婦表示，政府不讓民眾方便回收空罐，很多人根本就懶得回收直接丟掉，完全喪失環保意義，政府也等於變相跟居民要錢，毫無幫助。

華裔主婦苗太太表示，每次購買瓶瓶罐罐飲品時，都會被店家多收取一筆CRV費用，每個瓶子至少0.1元，買一箱飲料往往多了2、3美元，尤其是養樂多罐和水瓶，相較於飲料本身的價值，空瓶費顯得特別貴。她說，每次為了回收，喝完飲料後還得用水沖洗，並累積到一定的量再拿去回收站秤重，耗時且製造家中髒亂，有時懶惰就全部直接丟掉了。

苗太太說，自從兩年前灣區出現了Olyns全自動智慧回收機後，只要累積一點點空瓶，去超市時順手回收就能把錢存在帳號，之後再轉到Paypal等帳戶使用，相當方便，且Olyns是一個一個空瓶計算，也不會有秤重被少算錢的問題。

她說，誰知道8月收集好一袋空罐，要拿去回收時才發現Olyns全部都不能用了。上網查了才發現，灣區的Olyns被全面關閉，手機APP 內的回收地圖也一夕之間全部清空，超級傻眼。

Olyns官網指出，全面停運主要是加州自 1986 年制定的資源回收法規過於僵化，未能與時俱進。州政府對於「逆向自動販賣機（RVM）」設有極其嚴格的「便利分區（Convenience Zone）」及「容器全量接收」規定，最後被環保局「取消認證」，加上加州給回收站的「處理費補貼（Handling Fee）」長年未隨通膨與基本工資調整，沉重的營運成本讓Olyns先暫停營運。

美國社群網站Reddit也有大量的抱怨文，有網友指出，以後打算直接把瓶瓶罐罐丟掉了，不想再為了解鎖幾塊錢，累積大量的回收物在家裡。也有網友抱怨州政府的官僚化，認為加州政府「收錢很快、退費卻很難」，簡直就是讓人把錢丟到水裡，等於這些飲料都是變相漲價。

根據統計，加州目前因回收不便，未被領取的CRV費用累積高達 8.2 億美元。Olyns官網指出，針對這次暫停營運，Olyns官方正聯手消費者向加州立法機構發起強力倡議，推動修正參議會第 955 號法案（Senate Bill 955），Olyns也在官網呼籲民眾積極聯繫當地議員，期盼透過法規修訂，讓智慧回收機有機會可重回加州市場。

AI視覺辨識聞名的加州「Olyns 全自動智慧回收機（Olyns Cubes）」...
AI視覺辨識聞名的加州「Olyns 全自動智慧回收機（Olyns Cubes）」，因遭到州政府環保局（CalRecycle）取消資格認證（Decertified），今年 8 月起全面停止加州的回收與 CRV（加州押瓶費）退款服務。（翻攝自Olyns官網）

灣區的Olyns被全面關閉，手機APP 內的回收地圖也一夕之間全部清空，現在只剩...
灣區的Olyns被全面關閉，手機APP 內的回收地圖也一夕之間全部清空，現在只剩下中加、南加少數幾個捐贈回收物的站點。（翻攝自Olyns APP）

精華 FAQ

  • 主要原因是遭州政府環保局CalRecycle取消資格認證，且加州對逆向自動販賣機的便利分區與全量接收規定很嚴格，再加上處理費補貼未隨成本調整，營運壓力過大。

  • 不少居民認為回收變得更麻煩，可能因此乾脆不回收直接丟棄，覺得CRV像是先收錢卻不好退費，等於變相漲價，也削弱了原本的環保效果。

  • Olyns表示將與消費者一起向加州立法機構倡議，推動修正參議會第955號法案，並呼籲民眾聯繫當地議員，希望改善法規與補貼制度後能重返市場。

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