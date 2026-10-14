我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

長者這一飲食習慣 恐讓慢性病愈積愈多

阿湯哥「挖掘者」成生涯最慘滑鐵盧 恐血虧2.45億美元

「歌劇魅影」40周年登聖荷西 昔日女主角詮釋新角、近滿場觀眾喝采

記者王湘涵╱聖荷西即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「歌劇魅影」13日晚間在聖荷西演出結束後，仍有不少觀眾聚集劇院外，排隊等候演員現...
「歌劇魅影」13日晚間在聖荷西演出結束後，仍有不少觀眾聚集劇院外，排隊等候演員現身簽名，展現經典音樂劇的吸引力。（記者王湘涵╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

歌劇魅影迎來40周年，北美巡演在聖荷西吸引近滿場觀眾，昔日女主角佛羅曼改飾吉里夫人，帶動現場熱烈迴響。

經典音樂劇「歌劇魅影」（The Phantom of the Opera）迎來倫敦首演40周年，北美巡演本月來到聖荷西，於聖荷西表演藝術中心演出至18日。13日晚間演出吸引大批觀眾入場，根據現場目測，觀眾席約九成五入座。謝幕時，部分觀眾起立鼓掌，散場後仍有不少人在劇院外排隊等候演員簽名，展現經典音樂劇的高人氣。

「歌劇魅影」由英國作曲家韋伯（Andrew Lloyd Webber）創作，1986年在倫敦首演，以神祕面具、華麗舞台，以及魅影與年輕女歌手克莉絲汀之間的情感糾葛聞名，經典歌曲包括「The Music of the Night」、「All I Ask of You」等。

這齣音樂劇與灣區也有深厚淵源。1993年12月至1999年1月，「歌劇魅影」曾在舊金山柯倫劇院長期駐演，累計演出2126場，吸引約315萬觀眾，票房達1億6000萬元。多年後經典再度登上灣區舞台，也喚起觀眾回憶。

此次巡演延續「歌劇魅影」標誌性的舞台美學，從華麗水晶吊燈到神祕的地下湖場景，搭配精緻服裝、燈光及現場音樂，重現作品的戲劇張力。劇院大廳的紀念商品攤位，也吸引觀眾駐足選購。

資深戲迷楊智超表示，自己已觀賞「歌劇魅影」超過371場，雖然熟悉故事情節及歌曲，但每次欣賞仍有不同驚喜，巡演會因應不同劇院的舞台條件調整設計，每次都有令人驚艷之處，也帶來不一樣的感動。

此次演出另一亮點，是資深演員麗莎．佛羅曼（Lisa Vroman）的回歸。她過去曾長期飾演女主角克莉絲汀，演出足跡包括舊金山、百老匯及洛杉磯舞台。2025年11月起，她加入新版北美巡演，改以吉里夫人（Madame Giry）一角重返「歌劇魅影」，從昔日女主角轉而飾演指導年輕舞者的資深人物，角色轉換也呼應經典作品的世代傳承。

佛羅曼在13日晚間演出結束後交流時表示，自己很喜歡台灣，過去也曾赴台演出，對台灣美食印象深刻。當晚，楊智超代表將金山灣區僑教中心主任王偉讚準備的台灣黑熊抱枕贈予佛羅曼，她收到禮物後十分開心，並合影留念。

從昔日克莉絲汀到如今的吉里夫人，佛羅曼以不同角色延續與「歌劇魅影」的緣分。演出散場後，仍有不少觀眾留在劇院外，手持節目冊排隊等候演員現身簽名，為當晚的觀劇體驗留下紀念；演員的世代傳承與觀眾的熱情，也見證這齣經典音樂劇跨越40年的舞台魅力。

「歌劇魅影」（The Phantom of the Opera）40周年北美巡演...
「歌劇魅影」（The Phantom of the Opera）40周年北美巡演來到聖荷西，10月7日至18日在聖荷西表演藝術中心演出。（記者王湘涵╱攝影）

「歌劇魅影」13日晚間在聖荷西表演藝術中心演出，記者現場目測觀眾席約九成五入座，...
「歌劇魅影」13日晚間在聖荷西表演藝術中心演出，記者現場目測觀眾席約九成五入座，接近滿場。舞台上華麗的水晶吊燈，展現經典音樂劇的經典視覺魅力。（楊智超提供）

麗莎．佛羅曼（Lisa Vroman）（右）過去曾長期飾演「歌劇魅影」女主角克莉...
麗莎．佛羅曼（Lisa Vroman）（右）過去曾長期飾演「歌劇魅影」女主角克莉絲汀，如今在新版北美巡演中改以吉里夫人一角回歸舞台。（楊智超提供）

麗莎．佛羅曼（Lisa Vroman）與金山灣區僑教中心主任王偉讚致贈的台灣黑熊...
麗莎．佛羅曼（Lisa Vroman）與金山灣區僑教中心主任王偉讚致贈的台灣黑熊抱枕合影。（楊智超提供）

麗莎．佛羅曼（Lisa Vroman），在此次北美巡演中改以吉里夫人（Madam...
麗莎．佛羅曼（Lisa Vroman），在此次北美巡演中改以吉里夫人（Madame Giry）一角登台，呈現不同階段的角色轉換。（楊智超提供）

曾觀賞「歌劇魅影」上百場的資深戲迷楊智超（左），代表致贈由金山灣區僑教中心主任王...
曾觀賞「歌劇魅影」上百場的資深戲迷楊智超（左），代表致贈由金山灣區僑教中心主任王偉讚準備的台灣黑熊抱枕，演員麗莎．佛羅曼（Lisa Vroman）（右）開心收下並合影留念。（楊智超提供）

經典音樂劇「歌劇魅影」迎來倫敦首演40周年，北美巡演來到聖荷西。13日晚間演出吸...
經典音樂劇「歌劇魅影」迎來倫敦首演40周年，北美巡演來到聖荷西。13日晚間演出吸引大批觀眾入場。（楊智超提供）

精華 FAQ

  • 13日晚間的演出吸引大批觀眾，目測約九成五入座。謝幕時有部分觀眾起立鼓掌，散場後也有人留在劇院外排隊等候演員簽名，氣氛相當熱烈。

  • 歌劇魅影由韋伯創作，1986年倫敦首演，以神祕面具、華麗舞台與魅影和克莉絲汀的情感糾葛聞名，經典歌曲包含The Music of the Night與All I Ask of You。

  • 佛羅曼過去長期飾演女主角克莉絲汀，這次在新版北美巡演中改演吉里夫人，從昔日主角轉為指導年輕舞者的資深人物，展現作品世代傳承。

聖荷西

上一則

AI走出雲端：台灣搶攻實體AI 串聯製造實力與矽谷新創

下一則

AI智慧回收機Olyns遭州政府取消認證停止營運 主婦抱怨難回收

延伸閱讀

一箱扯鈴玩40年 劉樂群舞出台灣故事

一箱扯鈴玩40年 劉樂群舞出台灣故事
隔11年再圓紅館夢 許志安兩度落淚謝歌迷 鄭秀文後台低調相挺

隔11年再圓紅館夢 許志安兩度落淚謝歌迷 鄭秀文後台低調相挺
華埠四海劇社「瘋佬正傳」10/24登場 叩問自由與服從

華埠四海劇社「瘋佬正傳」10/24登場 叩問自由與服從
克萊本業餘鋼琴賽冠軍 于時康周六演繹「皇帝」

克萊本業餘鋼琴賽冠軍 于時康周六演繹「皇帝」
10月追劇指南／6部熱播陸劇題材廣 「魅影神捕」羅雲熙瀟灑辦案

10月追劇指南／6部熱播陸劇題材廣 「魅影神捕」羅雲熙瀟灑辦案

熱門新聞

警方證實，他們從遇害的紐約時報主管麥肯錫（見圖）分居妻子家中查獲與案件相關的證物。（取自麥肯錫臉書）

岳父母槍殺紐時跨性主管 警從分居妻家中再搜出證物

2026-10-08 13:14
舊金山租客穆拉尼獲驚人補償金搬離公寓，但猶豫不決。（取自TikTok）

舊金山房東給3.5萬元要房客解約搬走 房客竟猶豫不決

2026-10-08 21:51
婚介業者指出，AI工程師成為擇偶首選，OpenAI及Anthropic員工尤其受到青睞。(路透)

矽谷華女瘋找AI金龜婿 1500元婚介費只換3次約會

2026-10-14 13:54
聖誕樹造型玻璃杯引發討論。（星巴克官網）

星巴克11月推出聖誕限定商品　聖誕樹冷飲杯引發討論

2026-10-12 16:55
婚介業者指出，AI工程師成為擇偶首選，OpenAI及Anthropic員工尤其受到青睞。(路透)

矽谷掀婚戀「淘金熱」 AI工程師成華人女性擇偶首選

2026-10-13 17:27
柏克萊華男工程師徐大衛(音)投毒華女同事獲輕判，受害者不滿，欲討回公道。（袁容提供的監視影片截圖）

華男同事投毒判1年緩刑 受害華女工程師公開錄影討公道

2026-10-12 13:05

超人氣

更多 >
夫妻各帶幾千元入境 被海關請入「小黑屋」 原因...

夫妻各帶幾千元入境 被海關請入「小黑屋」 原因...
華女搭飛機返台灣前突被捕 牽出這起案件

華女搭飛機返台灣前突被捕 牽出這起案件
吵架不帶髒字卻句句有力 3生肖女「反應快、氣場強」讓人難反駁

吵架不帶髒字卻句句有力 3生肖女「反應快、氣場強」讓人難反駁
涉嫌毒害同事 中國研究生試圖潛逃中國在洛杉磯機場被捕

涉嫌毒害同事 中國研究生試圖潛逃中國在洛杉磯機場被捕
自家後院蓋數據中心 房價狂降13%、掛牌4個月仍乏人問津

自家後院蓋數據中心 房價狂降13%、掛牌4個月仍乏人問津