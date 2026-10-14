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AI走出雲端：台灣搶攻實體AI 串聯製造實力與矽谷新創

記者頌慈／舊金山即時報導
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舊金山TechCrunch Disrupt 2026峰會近日在馬士孔尼西展廳（M...
舊金山TechCrunch Disrupt 2026峰會近日在馬士孔尼西展廳（Moscone West）登場，聚焦人工智慧（AI）從雲端走向實體設備。(記者頌慈╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

在TechCrunch Disrupt 2026峰會上，工研院與台灣新創分享如何結合製造與供應鏈優勢，推動AI從雲端走向實體應用並拓展國際合作。

舊金山TechCrunch Disrupt 2026峰會近日在馬士孔尼西展廳（Moscone West）登場，聚焦人工智慧（AI）從雲端走向實體設備。工研院代表與台灣新創業者在13日的一場研討會中分享，台灣如何運用製造優勢掌握商機，成為科技業關注焦點。

主持人開場指出，過去數年AI發展著重打造更大、更快的模型，近兩年投資目光逐漸延伸至邊緣運算與實體應用。當AI進入自主系統與工業現場，誰能製造支撐技術運作的硬體，將成為重要課題，台灣的半導體、先進製造與供應鏈經驗因此更受重視。

工研院國際公司副國際長暨總監BoGaun Chen表示，半導體生產涉及材料、設計、自動化設備、封裝及測試，各環節背後都有不同產業支撐。台灣的優勢不僅是晶片製造，也包括機械、電子及零組件等長期累積的產業能力，可為AI應用提供完整配套。

他指出，新創從展示原型走向量產，必須跨越品質驗證、生產準備與智財權等門檻。工研院透過試量產設施、開放實驗室及育成服務，協助技術在授權或衍生成立公司前完成驗證，並連結創投與產業資源，縮短研究成果走向市場的距離。

工研院國際公司總監Erica Lin則介紹台灣與矽谷的新創合作。她表示，台灣自2015年在矽谷設立台灣創新創業中心，陸續透過駐地培育、加速器合作及國際展會，協助團隊拓展海外市場。過去十年，相關計畫已協助逾500家台灣新創對接矽谷，並組織逾1500家新創參與赴美交流及展會。

她說，合作對象不限於新創團隊，也包括創投及企業投資部門，希望促成共同投資與技術合作。團隊正規畫明年吸引海外投資人與新創赴台交流的方案，協助尋找合適的產業夥伴。

舊金山TechCrunch Disrupt 2026峰會近日在馬士孔尼西展廳（M...
舊金山TechCrunch Disrupt 2026峰會近日在馬士孔尼西展廳（Moscone West）登場，聚焦人工智慧（AI）從雲端走向實體設備。(記者頌慈╱攝影）

精華 FAQ

  • 研討會聚焦AI從雲端模型轉向邊緣運算與實體設備應用，討論誰能提供支撐自主系統與工業場域的硬體，成為下一波商機的關鍵。

  • 工研院透過試量產設施、開放實驗室與育成服務，協助新創完成品質驗證、生產準備與智財權規畫，並串接創投與產業資源，加速商品化。

  • 台灣自2015年在矽谷設立台灣創新創業中心後，已協助逾500家台灣新創對接矽谷，並組織逾1500家新創參與赴美交流與展會，持續拓展海外市場。

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