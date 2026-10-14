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49人球星中彈案 250名警員跨州發起「D-line」行動 抓4嫌

記者王子涵／舊金山即時報導
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地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）表示，其辦公室已對其中兩人提出控罪。...
地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）表示，其辦公室已對其中兩人提出控罪。（記者王子涵／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

49人隊球星懷特超級盃期間在舊金山夜店遭槍擊案有新進展，警方跨州逮捕4名嫌犯並查獲槍械毒品，檢方已對其中2人提起控罪。

舊金山49人隊球員懷特（Keion White）今年2月超級盃期間，在米慎區夜店遭槍擊一案，14日有了新進展。舊金山警長劉力一（Derrick Lew）宣布，經數月調查，執法人員在加州與喬治亞州拘捕四名涉案男子，查獲多把槍械及近15磅毒品。地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）表示，其辦公室已對其中兩人提出控罪。

這項代號為「D-Line」（防守鋒線）的行動涉及逾50張搜索令，全美超過250名執法人員協助調查。警方取得針對四名嫌犯的不得保釋逮捕令，於10月7日至9日分別執行。

據檢方援引的法庭文件，槍擊發生於2月9日超級盃賽後。懷特當時在米慎街1700號街區的Dahlia夜店樓下VIP區主持私人派對。警局長劉力一稱，多名嫌犯當時上前與懷特對峙，部分人亮出槍枝，雙方隨後發生肢體衝突，懷特腿部中彈，送醫後確認沒有生命危險。

懷特接受手術後已康復，本季已重返球場為49人隊出賽。

檢方指控，36歲居住在Mountain House的沃克（Gregory Walker），以及另一名尚待起訴的男子涉嫌開槍，導致懷特受傷；35歲來自爾灣的格林（Curtis Green）亦攜帶槍械，涉嫌在現場亮槍。

地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）表示，沃克被控持半自動槍械攻擊，以及重罪前科者持槍、隱藏攜槍與持有上膛槍械等罪名，另涉及親自開槍及造成嚴重身體傷害的加重指控。格林則被控亮槍、隱藏攜槍及在公共場所攜帶上膛槍械，三項均為輕罪。兩人定於14日下午1時30分提訊，檢方表示將以公共安全風險為由，聲請沃克候審期間不得保釋。

跨州拘捕行動於7日展開。亞特蘭大警方當天逮捕38歲的戴維斯（Marquis Davis），查獲一把非法槍械，以及820克MDMA、1026克甲基安非他命、979克古柯鹼及3842克芬太尼。

同日上午，舊金山警方與聖荷昆縣警員在士德頓拘捕36歲華盛頓（Antoine Washington），起出一把上膛槍械、逾120顆羥考酮藥丸及約6691元現金。格林同日在爾灣住處被捕；沃克則於9日在南加州遭洛杉磯警方逮捕。

沃克與格林已於12日收押舊金山縣監獄。警方表示，正與其他司法管轄區協調，將戴維斯及華盛頓帶回舊金山；兩人的具體控罪未在此次公告中列明。

這是兩年內第2起49人隊球員在舊金山遭槍擊事件。外接手皮爾索（Ricky Pearsall）2024年8月在聯合廣場遭遇涉嫌搶劫未遂事件時中槍，其後已完全康復。

懷特當時在米慎街1700號街區的Dahlia夜店樓下VIP區主持私人派對，期間遭...
懷特當時在米慎街1700號街區的Dahlia夜店樓下VIP區主持私人派對，期間遭到槍擊，腳踝中彈，送醫後確認沒有生命危險。（取自49人官網）

警長劉力一於去年12月獲市長羅偉任命，接掌警局。（記者王子涵╱攝影）
警長劉力一於去年12月獲市長羅偉任命，接掌警局。（記者王子涵╱攝影）

精華 FAQ

  • 舊金山警方宣布，經數月調查後已在加州與喬治亞州拘捕4名涉案男子，並查獲多把槍械與近15磅毒品，其中2人已遭地檢長辦公室起訴。

  • 這項跨州行動動員超過250名執法人員，執行逾50張搜索令，並於10月7日至9日分批逮捕嫌犯，另起出槍械、藥丸及大量毒品與現金。

  • 36歲沃克與35歲格林已被提訊；沃克被控持半自動槍械攻擊等重罪，檢方並將以公共安全風險為由聲請他候審期間不得保釋。

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