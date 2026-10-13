前屋崙市長盛桃貪腐案審判開始遴選陪審團 最快下周一進行聽證
前屋崙市長盛桃涉貪案開始遴選陪審團，檢方指她與3名共犯以市政合約交換政治與金錢利益，預計下周一開庭聽證。
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前屋崙市長盛桃涉貪案開始遴選陪審團，檢方指她與3名共犯以市政合約交換政治與金錢利益，預計下周一開庭聽證。
據國家廣播公司灣區（NBC Bay Area）報導，周二（13日），數十名候選陪審員被傳喚至屋崙聯邦法院大樓四樓的審判室，參加針對前屋崙市長盛桃（Sheng Thao）的腐敗案審理。
聯邦檢察長已對盛桃及其長期男友瓊斯（Andre Jones），以及楊子忠和楊英雄（David and Andy Duong）提起公訴，指控其犯有受賄（bribery）、共謀（conspiracy）和電信詐欺罪（wire fraud）。檢方指控盛桃幫助楊氏家族的公司獲得未來的市政合同，以此換取對瓊斯的選舉支持及金錢支付。楊氏父子擁有屋崙的回收承包公司California Waste Solutions，以及一家模塊化住宅公司。
候選陪審員群體涵蓋不同年齡、性別和種族背景的人士，還包括來自多個縣的居民。許多人表示，他們此前從未擔任過陪審員，對本案也知之甚少。
「陪審團遴選過程可能很繁瑣，但這對雙方都至關重要，」法律分析師克拉克（Steven Clark）表示，「如果作為律師在陪審團遴選中做得不夠好，案件甚至在開庭前就可能敗訴。」
法官羅傑斯（Yvonne Gonzalez Rogers）詢問，如果被告選擇不作證，候選陪審員能否保持公正和不偏不倚。
「法官試圖確保，如果有人援引『第五修正案』（the Fifth）拒絕作證，這並不意味著他們有罪，而是他們依法享有的權利，」克拉克說，「因此，法官試圖預判陪審團將要審理的案件類型。」
羅傑斯還詢問了候選陪審員是否對執法部門、性別、宗教或種族存在偏見。盛桃和楊氏父子是亞裔，瓊斯是非裔。
候選陪審員們就日程安排、政治偏見以及與執法部門的負面經歷表達了擔憂。一名候選陪審員表示，她本人就是一名民事檢察官。
在法官詢問結束後，雙方律師開始對這些候選陪審員進行深入質詢。
「你需要儘可能多地了解這些候選陪審員的情況，因為你有權剔除其中一些人，而你希望明智地運用這些選擇權，」克拉克說。
辯護律師詢問了盛桃被罷免公職一事是否會影響陪審員的公正性，以及他們能否對每位被告分別進行評判。克拉克表示，盛桃的公眾形象可能會使這一點變得困難。
「她很難以『白紙一張』的心態參與本案，特別是對於那些可能受其行為影響且居住在屋崙的民眾而言，」克拉克說，「我認為辯方希望選出一批不會將此案的『機構內幕』帶入審判的陪審員。」
四名被告均已表示不認罪。若被定罪，他們可能因最嚴重的指控面臨最高20年的監禁。
預計證人作證將於下周一（19日）正式開始。
案件已在屋崙聯邦法院進入陪審團遴選階段，數十名候選陪審員到庭接受法官與律師詢問，預計下周一開始正式聽證與證人作證。 聯邦檢察官指控盛桃、Andre Jones 以及 David 和 Andy Duong 涉及受賄、共謀與電信詐欺，並稱她協助楊氏家族公司取得未來市政合約。 法官主要確認陪審員能否保持公正、如何看待被告不作證的權利，以及是否對執法、性別、宗教或種族存在偏見，避免影響審判公平。
精華 FAQ
案件已在屋崙聯邦法院進入陪審團遴選階段，數十名候選陪審員到庭接受法官與律師詢問，預計下周一開始正式聽證與證人作證。
聯邦檢察官指控盛桃、Andre Jones 以及 David 和 Andy Duong 涉及受賄、共謀與電信詐欺，並稱她協助楊氏家族公司取得未來市政合約。
法官主要確認陪審員能否保持公正、如何看待被告不作證的權利，以及是否對執法、性別、宗教或種族存在偏見，避免影響審判公平。
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