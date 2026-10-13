受黃仁勳啟發創作「矽島」 10/14舊金山演出

矽谷避險基金經理人暨作曲家黃鐘醇（Owens Huang）10月14日將在舊金山的SVB體驗中心（SVB Experience Center） 現場演出音樂作品「矽島（The Silicon Island）」。（黃鐘醇提供）

AI摘要 文章摘要整理： 矽谷避險基金經理人黃鐘醇將於10月14日在舊金山演出〈矽島〉，作品受黃仁勳啟發，融合科技與音樂，並已累積逾11萬次串流。

矽谷 避險基金經理人暨作曲家黃鐘醇（Owens Huang）10月14日將在舊金山 的SVB體驗中心（SVB Experience Center） 現場演出音樂作品「矽島（The Silicon Island）」，這場演出是「跨社群與校友網路中秋慶典：社群、文化與連結」活動的一部分，該活動由 Alma Atma Network 主辦。

他表示，受到輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳 在GTC 2024大會上的啟發，他創作了「矽島」這首曲子，希望透過音樂讚美台灣的精神、韌性以及對世界的貢獻，身為一名基金經理人兼作曲家，這首作品完美融合了兩個深深啟發他的世界：科技與音樂藝術。

這場演出的音樂家包含Aleksi Zaretsky、Jennifer Hsieh、Sara Lee、Anju Goto、Elmer Carter 以及 Griffin Seuter，七位之中有三人是台灣人，這也是該作品的第四場現場演出，是在美國的第二場演出，先前曾於 2025 年 9 月 20 日的舊金山灣區台灣科技年會 Taiwan Tech Summit 上完成了美國首演，「矽島」在 Spotify 上的串流播放量也已突破 11 萬次。黃鐘醇表示，這座里程碑由衷感謝每一位聆聽與分享的朋友。

他表示，期待與大家再度相聚，共同度過一個融合音樂、文化與社群的精彩夜晚。音樂會時間是10月14日5時30分至8時30分，地點在舊金山SVB體驗中心（SVB Experience Center），地址：532 Market St, San Francisco, CA 94104。