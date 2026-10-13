受黃仁勳啟發創作「矽島」 10/14舊金山演出
矽谷避險基金經理人黃鐘醇將於10月14日在舊金山演出〈矽島〉，作品受黃仁勳啟發，融合科技與音樂，並已累積逾11萬次串流。
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矽谷避險基金經理人黃鐘醇將於10月14日在舊金山演出〈矽島〉，作品受黃仁勳啟發，融合科技與音樂，並已累積逾11萬次串流。
矽谷避險基金經理人暨作曲家黃鐘醇（Owens Huang）10月14日將在舊金山的SVB體驗中心（SVB Experience Center） 現場演出音樂作品「矽島（The Silicon Island）」，這場演出是「跨社群與校友網路中秋慶典：社群、文化與連結」活動的一部分，該活動由 Alma Atma Network 主辦。
他表示，受到輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳在GTC 2024大會上的啟發，他創作了「矽島」這首曲子，希望透過音樂讚美台灣的精神、韌性以及對世界的貢獻，身為一名基金經理人兼作曲家，這首作品完美融合了兩個深深啟發他的世界：科技與音樂藝術。
這場演出的音樂家包含Aleksi Zaretsky、Jennifer Hsieh、Sara Lee、Anju Goto、Elmer Carter 以及 Griffin Seuter，七位之中有三人是台灣人，這也是該作品的第四場現場演出，是在美國的第二場演出，先前曾於 2025 年 9 月 20 日的舊金山灣區台灣科技年會 Taiwan Tech Summit 上完成了美國首演，「矽島」在 Spotify 上的串流播放量也已突破 11 萬次。黃鐘醇表示，這座里程碑由衷感謝每一位聆聽與分享的朋友。
他表示，期待與大家再度相聚，共同度過一個融合音樂、文化與社群的精彩夜晚。音樂會時間是10月14日5時30分至8時30分，地點在舊金山SVB體驗中心（SVB Experience Center），地址：532 Market St, San Francisco, CA 94104。
演出時間為10月14日17時30分至20時30分，地點在舊金山SVB體驗中心，地址是532 Market St, San Francisco, CA 94104，屬於社群與校友網路中秋慶典活動的一部分。 他表示，自己受到輝達創辦人黃仁勳在GTC 2024大會上的啟發，因此創作〈矽島〉，希望透過音樂讚美台灣的精神、韌性，以及台灣對世界的貢獻。 〈矽島〉這次是第四場現場演出，也是美國第二場，先前已在2025年9月20日的Taiwan Tech Summit完成美國首演，Spotify串流播放量也已突破11萬次。
精華 FAQ
演出時間為10月14日17時30分至20時30分，地點在舊金山SVB體驗中心，地址是532 Market St, San Francisco, CA 94104，屬於社群與校友網路中秋慶典活動的一部分。
他表示，自己受到輝達創辦人黃仁勳在GTC 2024大會上的啟發，因此創作〈矽島〉，希望透過音樂讚美台灣的精神、韌性，以及台灣對世界的貢獻。
〈矽島〉這次是第四場現場演出，也是美國第二場，先前已在2025年9月20日的Taiwan Tech Summit完成美國首演，Spotify串流播放量也已突破11萬次。
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