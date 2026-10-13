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矽谷掀婚戀「淘金熱」 AI工程師成華人女性擇偶首選

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矽谷掀婚戀「淘金熱」 AI工程師成華人女性擇偶首選

記者王湘涵╱即時報導
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婚介業者指出，AI工程師成為擇偶首選，OpenAI及Anthropic員工尤其受...
婚介業者指出，AI工程師成為擇偶首選，OpenAI及Anthropic員工尤其受到青睞。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

矽谷AI產業財富效應帶動華人女性跨區尋偶，OpenAI與Anthropic員工成為婚戀市場新寵，婚介業者與求偶者都看準其上市前景與伴侶條件。

矽谷最新一波「淘金熱」，目標不是黃金，而是丈夫，尤其是在人工智慧（AI）領域工作的丈夫。中國及華裔美國女性湧入矽谷，尋找AI產業伴侶。婚介業者指出，AI工程師成為擇偶首選，OpenAI及Anthropic員工尤其受到青睞。

根據紐約郵報13日報導，北美華人婚戀平台「兩顆紅豆」（2RedBeans）創辦人趙清華（Qinghua Zhao）表示，Anthropic與OpenAI員工被列為擇偶「第一梯隊」，看好公司上市前景及員工可能獲得的財富。

趙清華指出，過去中國女性客戶希望在美國東岸或西岸尋找伴侶，後來指定矽谷，如今更要求對象是AI工程師。「兩顆紅豆」2011年創立，擁有聖地牙哥加大電機工程博士學位的趙清華，也透過平台認識丈夫。

曾任甲骨文（Oracle）稅務分析師、目前在灣區經營婚介服務「紅娘Amy」Matchmaker Amy的楊艾米(音譯，Amy Yang)，也觀察到相同趨勢。她表示，一名洛杉磯客戶考慮到舊金山住半年，尋找在OpenAI等AI公司工作的男性。

34歲的鍾蘇(Sue Zhong，音譯)出生於中國，目前居住洛杉磯。她曾諮詢多名婚介業者，希望找到在AI產業工作的丈夫；楊艾米服務收費1500美元，可安排認識三名對象。鍾蘇表示，矽谷許多人希望透過科技改變世界，這樣的理想對她具有吸引力。

另一名40多歲、已離婚的中國女企業家則直言，婚姻如今更像是一次「資產重組」。她計畫定居矽谷，偏好任職於準備上市AI公司的男性，認為持有增值潛力股票的科技業員工，比單靠薪資者更符合期待。

報導指出，OpenAI雖尚未上市，但2025年10月已有超過600名現任及前任員工出售總計66億元股票，其中約75人各自套現約3000萬元，當時公司估值達5000億元，財富效應讓AI員工更受青睞。

趙清華表示，科技業男性接受較多技術與邏輯訓練，情感方面相對較少。她形容，矽谷這群人智商（IQ）很高，但情商（EQ）未必同樣出色，希望找到能理解自己、個性溫暖的伴侶。

不過，想認識AI工程師並不容易。楊艾米指出，科技業人士工作忙碌、社交圈固定，不一定習慣主動接近陌生人。婚介業者因此透過會員資料庫、科技公司人脈及過往客戶尋找對象。

然而，AI工程師對另一半也有所要求。楊艾米表示，即使男性是AI科學家，也希望女方至少擁有大學學歷，並在灣區有穩定工作；趙清華則指出，隨著男性財富增加，對伴侶外貌的期待也可能提高。

精華 FAQ

  • 主因是AI公司員工被視為未來高資產族群，尤其OpenAI與Anthropic被看好上市，可能帶來可觀財富；同時不少女性也認為科技男具理想性與創新感。

  • 過去偏好美國東西岸，後來集中在矽谷，如今更直接指定AI工程師。部分客戶甚至願意搬到舊金山住半年，只為增加接觸科技業男性的機會。

  • 婚介業者表示，即使是AI科學家，也常希望女方至少有大學學歷，並在灣區有穩定工作；隨著男性財富增加，對外貌與整體匹配度的期待也可能提高。

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