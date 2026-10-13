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巴洛阿圖市再陷文件隱匿爭議 稅案公投前未公開4000萬美元盈餘

記者龔玥╱即時報導
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巴洛阿圖市府因拒絕公開庫柏利社區中心（Cubberley Community C...
巴洛阿圖市府因拒絕公開庫柏利社區中心（Cubberley Community Center）的估價報告，引發外界對資訊透明度的質疑。(Google Maps)

AI摘要

文章摘要整理：

巴洛阿圖市因在稅案公投前未公開盈餘與估價文件，再度陷入資訊不透明爭議，並牽動庫柏利社區中心購地及稅率調升議題。

巴洛阿圖市府在稅收公投前未公開重要財務資料的爭議再度受到關注。市府2022年曾在K提案（Measure K）公投前，未公布顯示市府擁有4000萬美元盈餘的審計報告；如今，市府又因拒絕公開庫柏利社區中心（Cubberley Community Center）的估價報告，引發外界對資訊透明度的質疑。

根據巴洛阿圖每日郵報(Palo Alto Daily Post)報導，K提案是一項針對企業的稅收措施，於2022年11月8日獲得67%選民支持。然而，市府直到當年11月16日，也就是投票結束一周後，才公布2021至2022財政年度的審計報告。

已故巴洛阿圖居民沃曼（Ze’ev Wurman）2023年接受採訪時批評，市府明明有足夠資金，卻隱瞞盈餘資訊，以推動增稅案通過。時任市議員田中（Greg Tanaka）也在2023年2月13日的市議會會議上質疑，市府為何沒有在公投前公開這筆盈餘。

今年引發爭議的文件則涉及庫柏利社區中心的土地收購。巴洛阿圖市府計畫以6550萬美元向巴洛阿圖聯合學區（PAUSD）購買該中心七畝土地，並打算以11月3日選票上的J提案（Measure J）所籌得的銷售稅收入支付收購費用。

每日郵報自今年7月起要求市府公開相關估價報告，並依據加州公共紀錄法（CPRA）提出申請，但遭市經理鹿田（Ed Shikada）拒絕。市府表示，市議會與學區董事會須先同意公開。報導指出，通常這類公共紀錄的公開與否由市府法律顧問決定，該報未能找到近年由市議會決定是否公開相關申請文件的案例。

市議會原定於10月13日討論是否公開估價報告。由於有市議員指出市府可能取得多份估價報告，會議將決定是否公開一份或多份文件。

目前巴洛阿圖市銷售稅率為9.75%。若J提案獲得通過，稅率將升至10.25%；若涉及多個縣的區域交通稅案（RMT）也獲選民批准，稅率將進一步升至10.75%。

精華 FAQ

  • 市府在2022年K提案公投前，未及時公開顯示其擁有4000萬美元盈餘的審計報告，直到投票結束1周後才發布，因而被批評影響選民判斷。

  • 市府計畫以6550萬美元購買該中心7畝土地，並打算用J提案銷售稅收入支付，但市經理拒絕公開估價報告，導致外界質疑決策過程不透明。

  • 目前市銷售稅率為9.75%；若J提案通過，將升至10.25%；若區域交通稅案RMT也獲通過，稅率還會進一步提高到10.75%。

投票 公投 稅收

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