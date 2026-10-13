巴洛阿圖市再陷文件隱匿爭議 稅案公投前未公開4000萬美元盈餘

巴洛阿圖市府因拒絕公開庫柏利社區中心（Cubberley Community Center）的估價報告，引發外界對資訊透明度的質疑。(Google Maps)

AI摘要 文章摘要整理： 巴洛阿圖市因在稅案公投前未公開盈餘與估價文件，再度陷入資訊不透明爭議，並牽動庫柏利社區中心購地及稅率調升議題。

巴洛阿圖市府在稅收公投 前未公開重要財務資料的爭議再度受到關注。市府2022年曾在K提案（Measure K）公投前，未公布顯示市府擁有4000萬美元盈餘的審計報告；如今，市府又因拒絕公開庫柏利社區中心（Cubberley Community Center）的估價報告，引發外界對資訊透明度的質疑。

根據巴洛阿圖每日郵報(Palo Alto Daily Post)報導，K提案是一項針對企業的稅收措施，於2022年11月8日獲得67%選民支持。然而，市府直到當年11月16日，也就是投票 結束一周後，才公布2021至2022財政年度的審計報告。

已故巴洛阿圖居民沃曼（Ze’ev Wurman）2023年接受採訪時批評，市府明明有足夠資金，卻隱瞞盈餘資訊，以推動增稅案通過。時任市議員田中（Greg Tanaka）也在2023年2月13日的市議會會議上質疑，市府為何沒有在公投前公開這筆盈餘。

今年引發爭議的文件則涉及庫柏利社區中心的土地收購。巴洛阿圖市府計畫以6550萬美元向巴洛阿圖聯合學區（PAUSD）購買該中心七畝土地，並打算以11月3日選票上的J提案（Measure J）所籌得的銷售稅收入支付收購費用。

每日郵報自今年7月起要求市府公開相關估價報告，並依據加州公共紀錄法（CPRA）提出申請，但遭市經理鹿田（Ed Shikada）拒絕。市府表示，市議會與學區董事會須先同意公開。報導指出，通常這類公共紀錄的公開與否由市府法律顧問決定，該報未能找到近年由市議會決定是否公開相關申請文件的案例。

市議會原定於10月13日討論是否公開估價報告。由於有市議員指出市府可能取得多份估價報告，會議將決定是否公開一份或多份文件。

目前巴洛阿圖市銷售稅率為9.75%。若J提案獲得通過，稅率將升至10.25%；若涉及多個縣的區域交通稅案（RMT）也獲選民批准，稅率將進一步升至10.75%。