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星巴克11月推出聖誕限定商品　聖誕樹冷飲杯引發討論

記者龔玥/聖荷西報道
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聖誕樹造型玻璃杯引發討論。（星巴克官網）
聖誕樹造型玻璃杯引發討論。（星巴克官網）

AI摘要

文章摘要整理：

星巴克將自11月5日起陸續推出2026聖誕限定商品，包含聖誕樹冷飲杯、Bearista周邊、派克市場聖誕村與Winter Wonderland系列。

星巴克宣布，2026年聖誕節限定杯款及節慶商品將自11月5日起陸續門市及官方網路商店，與季節限定飲品同步推出。今年商品涵蓋聖誕樹造型玻璃冷飲杯、熊熊造型周邊、聖誕村模型及冬季主題杯具等，部分系列將於11月中旬上市。

其中，以薄荷摩卡（Peppermint Mocha）為主題的系列將於11月5日推出，商品包括聖誕樹造型玻璃冷飲杯、附把手的隨行杯，以及陶瓷條紋濃縮咖啡杯等。聖誕樹造型冷飲杯以節慶樹形為設計特色，是今年聖誕限定商品之一。這款玻璃杯只是放出照片就已經引發熱議，不少消費者表示非常心動。

另一系列「Bearista」以星巴克熊熊形象為主題。星巴克自1997年起在門市推出熊熊造型絨毛玩偶，此次重新推出相關商品，包括印有熊熊圖案的飲具、可收藏的絨毛鑰匙圈及搭配配件，主色採用星巴克代表性的綠色。至於先前推出的 Bearista 玻璃冷飲杯也將回歸，但具體上市時間尚未公布。

星巴克也將推出以西雅圖派克市場（Pike Place Market）為靈感的聖誕村系列，預計11月5日上市。商品包括馬克杯、聖誕裝飾品、雪景球，以及仿照派克市場原始星巴克門市打造的陶瓷咖啡店模型。星巴克的第一家門市於1971年在西雅圖派克市場一帶開業，此系列以品牌發源地為設計主題。

另一款「Winter Wonderland」冬季系列則預計11月17日推出，設計以雪景與冰晶為靈感，商品包括淺藍色絎縫紋理冷飲杯、帶有虹彩效果的水瓶及多款隨行杯。

根據星巴克公布的資訊，相關商品將陸續在星巴克門市及官方網路商店販售，實際供貨情況可能因商品及門市而異。

冬季感滿滿的聖誕節新品。（星巴克官網）
冬季感滿滿的聖誕節新品。（星巴克官網）

精華 FAQ

  • 星巴克宣布，2026年聖誕節限定杯款與節慶商品將自11月5日起陸續在門市與官方網路商店販售，並與季節限定飲品同步推出，部分系列則會在11月中旬上市。

  • 最受討論的是薄荷摩卡系列中的聖誕樹造型玻璃冷飲杯。這款以節慶樹形為設計特色的商品，照片一曝光就吸引不少消費者關注，許多人表示相當心動。

  • 星巴克還將推出Bearista熊熊系列、西雅圖派克市場靈感的聖誕村系列，以及以雪景和冰晶為設計概念的Winter Wonderland系列，商品包含馬克杯、模型、雪景球和多款隨行杯。

聖誕節 星巴克

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