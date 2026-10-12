舊金山人徹夜等待 只為一口炸雞柳 20位幸運者可免費吃一年

Raising Cane’s以炸雞柳、波浪薯條及德州吐司聞名。(取自官网）

AI摘要 文章摘要整理： Raising Cane’s在舊金山石頭城購物中心開設第二家分店，民眾為抽「免費吃1年」與限量贈品提前通宵排隊，開幕也帶動深夜餐飲商機。

為了一口炸雞 柳，也為了抽中「免費吃一年」的機會，舊金山人提前一晚搬來摺疊椅，通宵等候。連鎖炸雞店Raising Cane’s於12日在日落區的石頭城購物中心（Stonestown Galleria）開設舊金山第二家分店，開幕前夕已吸引愛好者排隊，店方並推出抽獎及限量贈品活動。

11日傍晚已有數人在新店外準備過夜，最早等候的人約下午5時30分便抵達，帶著摺疊椅等待翌日開門。其實，想吃該品牌炸雞柳與招牌Cane’s Sauce沾醬，未必需要徹夜等候：漁人碼頭分店上月已開業，鄰近Colma也有分店，但新店的開幕優惠仍吸引顧客提前到場。

根據店方開幕公告，「Lucky 20」(幸運20人)抽獎開放年滿13歲的顧客參加，抽出20名得獎者，各獲「免費吃一年」獎項。參加者必須留在現場，才有資格領獎。這項優惠以抽獎決定，並非直接送給最早排隊的20人。

除了年度免費餐點獎項，店方也為首批消費者準備贈品。在店內購買前100份套餐，可獲品牌網帽及一張免費Box Combo套餐卡，數量有限，送完為止。活動公告列明，新店於上午9時正式開門。

新分店位於Winston Drive 255號，接替原本的麥當勞店址。該麥當勞在石頭城經營逾30年，於2024年結束營業，此後約6000平方呎的店面空置約兩年，如今重新迎來速食餐廳。

石頭城分店也將服務深夜食客。根據公司公布的安排，周日至周三營業至凌晨2時，周四至周六則延長至凌晨3時30分。

Raising Cane’s以炸雞柳、波浪薯條及德州吐司聞名。新店設計融入附近學校的元素，包括以舊金山州立大學為靈感的藝術裝飾，開幕剪綵活動也安排當地高中與大學啦啦隊參與。