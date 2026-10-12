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退休警員槍殺妻女後自盡 妻曾為舊金山副警長

記者王子涵／舊金山即時報導
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安恩曾於2018年升任外勤行動局副局長，翌年轉而主管特別行動局。她也是舊金山警局...
安恩曾於2018年升任外勤行動局副局長，翌年轉而主管特別行動局。她也是舊金山警局首位加入、並領導特警隊（SWAT）的女性。（取自舊金山警局）

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山退休警佐曼尼克斯疑在馬連縣住處槍殺妻子、女兒後自盡，造成一家3口死亡，警方正調查是否構成兩宗謀殺加1宗自殺。

北加馬連縣（Marin）11日發生一家三口死亡的槍擊案。68歲舊金山退休警佐曼尼克斯（Kevin Mannix）疑在家中槍殺65歲妻子、前警局部門副局長安恩（Ann Mannix），以及24歲女兒凱瑟琳（Katherine Elizabeth Mannix）後自盡。馬連縣縣警辦公室12日表示，初步調查顯示，案件涉嫌涉及兩宗謀殺及一宗自殺。

案發住宅位於米爾谷(Mill Valley)以東、非建制地區Strawberry社區的Strawberry Circle。當局於11日下午5時03分接獲報案，指住宅內傳出槍聲。警員數分鐘內抵達，接觸已安全逃出住宅的報案人，封鎖周邊後進入屋內，發現三人死亡。案件仍在調查，當局表示，事件未對社區構成持續威脅。

據舊金山紀事報取得的警務調度錄音，一名報案人指認曼尼克斯為槍手，稱他持手槍射擊其母親與姊妹，並表示聽到六至九聲槍響。報案人稱，自己躲在上鎖的臥室，待警員抵達時從窗戶爬出逃生。報案人還向調度員表示，曼尼克斯曾喝紅酒。

警員入屋後回報，發現三名死者，其中一名男子身旁有手槍。

槍擊案震驚附近居民。一名鄰居表示，她與女兒當時正在前院，先聽見曼尼克斯家中有人大喊，隨後一名男子跑出大門，呼喊：「請打911，他有槍！」接著便傳出槍聲。得知鄰居死於疑似殺人後自殺案，她感到悲痛。

安恩曾於2018年升任外勤行動局副局長，翌年轉而主管特別行動局。她也是舊金山警局首位加入、並領導特警隊（SWAT）的女性。曼尼克斯則在警局服務27年，於2018年退休。

舊金山警察局長劉力一（Derrick Lew）發表聲明表示，獲悉安恩、曼尼克斯及其24歲女兒死亡，令他感到「深切悲痛與難以想像的哀傷」。馬連縣警長辦公室將事件描述為殺人後自殺案，使這場悲劇更加令人難以接受。

「在我們共同努力面對這場悲劇之際，我的心與他們所有的家人、朋友及舊金山警察局同僚同在。」劉力一表示，已與馬連縣警長斯卡迪納（Sheriff Scardina）聯繫，對方辦公室正持續調查案件。

劉力一同時提醒警局成員，支援隨時可得，有需要者可致電行為科學組的24小時服務電話415-837-0875。

68歲舊金山退休警佐曼尼克斯（Kevin Mannix）疑在家中槍殺65歲妻子、...
68歲舊金山退休警佐曼尼克斯（Kevin Mannix）疑在家中槍殺65歲妻子、前警局副局長安恩（Ann Mannix），以及24歲女兒凱瑟琳（Katherine Elizabeth Mannix）後自盡。（取自舊金山警局）

68歲舊金山退休警佐曼尼克斯（Kevin Mannix）疑在家中槍殺65歲妻子、...
68歲舊金山退休警佐曼尼克斯（Kevin Mannix）疑在家中槍殺65歲妻子、前警局副局長安恩（Ann Mannix），以及24歲女兒凱瑟琳（Katherine Elizabeth Mannix）後自盡。（取自凱瑟琳臉書）

精華 FAQ

  • 警方初步調查指出，68歲退休警佐Kevin Mannix疑在家中槍殺65歲妻子與24歲女兒後自盡，最後造成一家3口全數死亡。

  • 安恩曾在2018年升任外勤行動局副局長，隔年又接掌特別行動局，也是舊金山警局首位加入並領導SWAT的女性。

  • 報案人稱聽到多聲槍響並躲進上鎖臥室，警方趕抵後在屋內發現3具遺體；鄰居也聽見叫喊與槍聲，事件未對社區形成持續威脅。

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