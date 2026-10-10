南灣雙十升旗慶國慶 州參議員、七城市代表齊聚祝賀

現場準備升旗典禮。（記者王湘涵╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 金山灣區僑界在聖荷西舉辦雙十升旗典禮，多位州、縣與7城民選官員出席祝賀，並肯定台灣社區對文化、經濟與台美交流的貢獻。

中華民國115年雙十國慶，金山灣區 僑界10日在聖荷西 的聖塔克拉拉縣政府廣場舉行國慶升旗典禮。加州 參議員、聖他克拉拉縣議會主席，以及來自庫比蒂諾、聖荷西、佛利蒙、密爾比達、金寶市、洛斯蓋圖及薩拉度加等七個城市的市長與民選官員到場祝賀。

聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）與市議會共同發布公告，宣布10月10日為聖荷西「雙十國慶日」（Double Tenth Day）。

典禮由健身大鼓隊揭開序幕，台灣青年文化大使協會（FASCA）帶來祥獅獻瑞，北一女儀隊也登場演出。復興崗、金山灣區空軍大鵬聯誼會及北一女旗隊依序進場，由童軍負責升旗。全體民眾起立高唱國歌，注視美國與中華民國國旗升起。

國慶委員會主任委員吳文一、金山灣區僑教中心主任王偉讚，以及駐舊金山台北經文辦事處處長夫人共同主持儀式。

吳文一表示，兩國國旗迎風飄揚，象徵台美深厚友誼，台灣的自由、民主與繁榮需要共同守護。她也感謝上午8點前便到場布置的義工。王偉讚則表示，海外僑胞努力打拚，也是台灣國力的延伸，並感謝僑胞及義工參與。

聖塔克拉拉縣議會主席李洲曉（Otto Lee）指出，縣府與僑界共同舉辦雙十升旗活動已近30年，並肯定台灣及華人移民對矽谷科技、經濟及社區的貢獻。

加州參議員柯提斯（Dave Cortese）則談到台灣與加州的重要經貿關係，以及台灣對自由民主的堅持。兩人分別代表縣府及州參議院頒發賀狀與表揚文件。

聖荷西市長馬漢表示，現場熱烈氣氛令他印象深刻，並肯定台灣及華人社區的貢獻。市府公告指出，聖荷西與台南市締結姊妹市關係超過40年，雙方透過文化、教育、科技及貿易交流，讓兩座城市共同受益。

庫比蒂諾市長莫凱蒂（Kitty Moore）肯定台灣社區在文化傳承、創新、教育及公民參與方面的貢獻。佛利蒙市長薩爾萬（Raj Salwan）、密爾比達市長蒙塔諾（Carmen Montano），以及金寶市、洛斯蓋圖等城市的市長與民選官員也登台祝賀。

代表薩拉度加市府出席的洛斯蓋圖－薩拉度加聯合高中學區董事會副主席曾景琳（Katherine Tseng）表示，不同背景的民眾齊聚慶祝國慶，展現對文化傳承及友誼的重視。她也提到薩拉度加與台灣新北市的友誼，期盼未來加強文化、教育及青年交流，並代表市府致贈賀狀。

出席雙十國慶升旗典禮的僑界人士、嘉賓與青年志工，在祥獅前合影留念。（記者王湘涵╱攝影）

台灣青年文化大使協會（FASCA）帶來祥獅獻瑞，四隻色彩鮮豔的祥獅在國慶升旗典禮上演出。（記者王湘涵╱攝影）

童軍在升旗儀式前展開中華民國國旗，準備進行升旗。（記者王湘涵/攝影）

中華民國115年雙十國慶升旗典禮10日在聖荷西聖他克拉拉縣政府廣場舉行，來自灣區多個城市的民選官員及貴賓齊聚舞台合影，共同慶祝雙十國慶。（記者王湘涵╱攝影）

健身大鼓隊在中華民國115年雙十國慶升旗典禮上擊鼓演出，為活動揭開序幕。（記者王湘涵/攝影）

北一女儀隊在雙十國慶升旗典禮上演出，隊員身穿綠白制服，展現整齊劃一的操槍動作。（記者王湘涵/攝影）

聖荷西市長馬漢與市議會共同發布公告，宣布2026年10月10日為「雙十國慶日」（Double Tenth Day），並指出聖荷西與台南市超過40年的姊妹市關係，促進雙方文化、教育、科技及貿易交流。（記者王湘涵╱攝影）

聖荷西市長馬漢出席雙十國慶升旗典禮並致詞，提到聖荷西與台南市超過40年的姊妹市關係，肯定台灣及華人社區的貢獻。（記者王湘涵╱攝影）