蔡英文國慶日南灣訪店家遇「辣台妹」示愛 矽谷與新創、科技青年交流

前總統蔡英文9日在駐舊金山台北經濟文化辦事處出席矽谷科技青年座談，與當地青年交流科技發展、創業及人才等議題。（主辦單位提供）

AI摘要 文章摘要整理： 蔡英文訪問矽谷期間，先後與新創團隊、科技青年交流AI與人才議題，國慶日則走訪南灣台灣人店家，展現對海外鄉親的支持。

前總統蔡英文 近日訪問矽谷 ，連續兩天與台灣新創團隊及科技青年交流，討論人工智慧、人才發展及台灣產業的國際布局。8日參訪Startup Island TAIWAN矽谷新創基地，9日出席矽谷科技青年座談，10日雙十國慶當天則走訪南灣台灣人經營的店家，為在美打拚的台灣人加油打氣。

雙十國慶當天，蔡英文10日特別走訪南灣台灣人經營的店家，為在美打拚的台灣人加油打氣。有民眾在小滿飯糰巧遇蔡英文，並拍下她與貓咪互動的畫面。

蔡英文10日走訪南灣台灣人店家時，遇見民眾抱著貓咪上前互動。她面帶笑容，伸手輕觸貓咪，展現貓派魅力。（民眾提供）

另有民眾特別製作「辣台妹」海報，上面寫著「小英我愛你」，向蔡英文表達喜愛與支持，並請她親筆簽名。相較於前兩日討論產業發展，蔡英文在國慶當天走入店家，與民眾近距離互動，也為這趟矽谷行程增添輕鬆的一面。

民眾特別製作「辣台妹」卡通肖像海報，上面寫著「歡迎辣台妹」、「小英我愛你」，蔡英文留下親筆簽名。（民眾提供）

蔡英文10日雙十國慶當天走訪南灣台灣人店家，現場民眾拿著印有蔡英文卡通肖像的海報，請她親筆簽名。（民眾提供）

9日的矽谷科技青年座談則呈現不同於正式演講的輕鬆氣氛。蔡英文在駐舊金山台北經濟文化辦事處與青年交流時，有人詢問她是否考慮創業，她幽默回應，自己已經創了很大的業，「做了總統啊」。

矽谷科技青年座談全體大合照。（主辦單位提供）

當被問及是否會與AI聊天時，蔡英文強調人際互動的重要性，認為人與人之間的交流仍然重要。她以朋友相聚、喝啤酒聊天為例，說明面對面交流的價值。她也笑稱，過去站在廣場上長時間演講的方式，現在已經不流行了。

矽谷科技青年座談現場特別準備小英車輪餅，為交流活動增添趣味。（主辦單位提供）

蔡英文也喜歡透過社群媒體分享心得，她指出，台灣人來到矽谷，不只是思考這裡有什麼值得台灣學習，也可以反過來問：「台灣有什麼，是這個世界需要的？」

9日矽谷科技青年座談現場，以「TAIWAN」發光字樣搭配花藝及特色餐點布置，展現台灣元素。（主辦單位提供）

她表示，台灣擁有優秀工程人才、完整的製造與供應鏈體系，也在半導體、人工智慧及醫療等領域累積許多能力，這些優勢有機會透過新創轉化為新產品、新服務，成為台灣與世界合作的新方式。

蔡英文強調，台灣與矽谷的連結是雙向的。許多在矽谷的台灣人，一方面熟悉台灣，另一方面也每天在第一線觀察科技、產業、人才及資金的變化。她很高興看到台灣年輕人在世界上找到自己的位置，也期待他們未來能將更多國際經驗、資源及機會帶回台灣。

蔡英文8日參訪位於巴洛阿圖、由國家發展委員會支持的Startup Island TAIWAN矽谷新創基地，與台灣新創創辦人及當地創業社群交流，討論人工智慧發展、海外人才連結及青年創業等議題。談到AI與人類判斷之間的關係，她表示：「工具應該服務人，而不是讓人受到人工智慧的控制。」強調科技發展仍應回到人的需求與判斷。

前總統蔡英文8日參訪位於巴洛阿圖的Startup Island TAIWAN矽谷新創基地，與台灣新創創辦人及當地創業社群交流，並與現場參與者合影。（主辦單位提供）

蔡英文（左三）參訪Startup Island TAIWAN矽谷新創基地，與基地總監蘇祐立（左二）、駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔（右三）及基地營運團隊合影。（主辦單位提供）

對於海外台灣人創辦的企業是否也能被視為「台灣新創」，蔡英文表示：「在台灣發展出來的，或者由台灣人發展出來的，都可以算是台灣的新創。」她也認為，健康的公民社會應自然發展，讓各種倡議由社會內部自發成長。

蔡英文駐足觀看Startup Island TAIWAN矽谷新創基地展示的照片牆，與Q版的自己合影。（翻攝自蔡英文臉書）