知名景點半月灣麗池卡爾登酒店 繳清欠稅後即將易主

半月灣的麗池卡爾登酒店（Ritz-Carlton）以夕陽美景名聞遐邇。（記者江碩涵／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 半月灣知名的麗池卡爾登酒店因欠繳酒店稅引發爭議，已先支付216萬元稅款與利息，並在市議會批准下即將由原業主轉售。

半月灣 的麗池卡爾登酒店（Ritz-Carlton）以夕陽美景名聞遐邇，這家旅館在經歷欠稅風波後即將易主。

舊金山 紀事報報導，位於半月灣的麗池卡爾登所在的這處海濱物業，在因拖欠數百萬美元酒店稅款而引發糾紛後，即將易主。半月灣市議會6日批准了一份從「策略酒店及度假村公司」（Strategic Hotels & Resorts）出售給「麗晶半月灣有限責任公司」（Regency Half Moon Bay LLC）相關的文件。

目前尚未揭露售價，交割日期也未確定。根據Coastside News報道，此次所有權變更源自於一場稅務糾紛。上周麗池卡爾登酒店向市政府支付了216萬元的欠稅及利息，這場糾紛最終以酒店支付這筆款項告終。Coastside News率先報道了此次出售事宜。

屬於萬豪國際集團（Marriott International）的麗池卡爾登曾對大部分帳單提出異議，認為某些費用不應繳納市政府的酒店稅。這場糾紛的焦點在於一份涵蓋2021年9月至2024年8月的市政府審計報告。報告發現，酒店未能收取和繳納多種收入的稅款，包括度假費以及取消活動或預訂房間的團體所支付的費用。

最初，市政府的稅務顧問確認了約160萬元的未繳稅款。在市議會取消了因糾紛期間溝通不良而產生的約19.1萬元的額外利息之前，帳單上又增加了約36.3萬元的利息。

該物業包含一個俯瞰太平洋的豪華度假村，設有客房、餐廳、水療中心和兩個高爾夫球場，這裡的落日美景聞名全球。據公開記錄顯示，該酒店於2001年開業，並於2004年被策略酒店及度假村公司以約1.244億元的價格收購。

半月灣的麗池卡爾登酒店（Ritz-Carlton）以夕陽美景名聞遐邇。（記者江碩涵／攝影）