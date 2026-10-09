舊金山灣上空低雲密布 藍天使9日表演一半臨時喊卡

因大霧影響，週五舊金山艦隊周表演期間，「藍天使」飛行表演隊中途暫停演出。（本報檔案照）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山艦隊周因海灣低雲、濃霧與能見度不佳，讓藍天使飛行表演一度中斷且未能完成全套特技，後續天氣雖可能轉晴但強風仍是變數。

據「舊金山 紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，由於舊金山灣上空低雲密布、能見度差，導致飛行條件複雜，「藍天使」（Blue Angels）飛行隊在周五（9日）航空展進行到一半時暫停了「艦隊周」（Fleet Week）的表演。

這支海軍飛行隊於下午3時50分左右以傳統的低空編隊開始表演，但隨後中斷表演以進行氣象偵察，飛行員們正在評估當前條件是否允許他們安全繼續飛行。

下午4點過後，戰機繼續進行飛越表演，但飛行隊未能完成全部表演內容，觀眾看到的只是有限的表演，而非標誌性的翻滾、滾轉和高空特技動作。飛越表演於下午4時15分前結束。

大霧導致「藍天使」原定於下午3時的亮相推遲，此前下午早些時候，舊金山及灣區 上空的雲層高度估計僅為1000至2000英尺。

頑固的海霧消散速度比早先預報的要慢，金門大橋（Golden Gate Bridge）周邊的低雲和能見度不佳也威脅到其他航空表演，部分民用飛行表演因此被取消。

雲層高度和能見度決定了「藍天使」飛行隊能夠安全執行哪些特技動作。據該飛行隊介紹，完整的特技表演需要雲底高度至少達到8000英尺；若雲底高度較低，飛行員將不得不限制特技動作的範圍。

濱海區（Waterfront）也相當寒冷，受風力影響，體感溫度僅為50多華氏度。

10日天空可能更加晴朗，海灣上空的能見度將有所改善，但更強的風力可能會帶來新的挑戰。預報顯示，從上午晚些時候到下午早些時候，陣風風速將達到30英里/小時或更高，這可能會使飛行條件變得複雜。

美國國家氣象局（National Weather Service）預計周日（11日）風力將有所減弱，但屆時將有一股「更冷的空氣團」到來。

「藍天使」飛行表演隊計劃於周六和周日下午3時進行表演，此前將由其他軍事飛行隊以及美聯航（United Airlines）的波音777客機進行展示。

本次航空展計劃每天中午12時至下午4時舉行，持續至周日。但若有任何變化，可上艦隊周臉書查詢最新動態：https://www.facebook.com/FleetWeekSF/。