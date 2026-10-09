優衣庫旗艦店今開幕 蜂蜜熊、Muni舊金山限定款亮相

優衣庫（UNIQLO）舊金山Market Street旗艦店9日開幕，推出結合蜂蜜熊街頭藝術、Muni復古纜車、在地美食及學生創作的限定T恤與帆布袋。（翻攝自UNIQLO官網）

AI摘要 文章摘要整理： 優衣庫在舊金山Market Street重開旗艦店，結合在地藝術與交通文化推出限定商品，並以福袋、贈品、太鼓表演與嘉年華吸引開幕人潮。

日本服飾品牌優衣庫（UNIQLO ）9日正式重返舊金山 市中心，在Market Street開設全新旗艦店，並推出結合舊金山街頭藝術、交通文化及在地創作的限定商品。從穿著「I ♥ SF」毛衣的蜂蜜 熊、復古纜車，到充滿童趣的城市插畫，舊金山代表性元素躍上T恤與帆布袋。開幕周末推出免費福袋、購物贈品及日本太鼓表演，並舉辦免費街頭嘉年華。

根據優衣庫官網，這次Market Street限定系列與四組在地藝術家及機構合作，包括舊金山街頭藝術家fnnch、插畫家Lauren Martin、舊金山市交通局旗下Muni大眾運輸系統，以及Ruth Asawa藝術學校。

街頭藝術家fnnch以蜂蜜熊系列聞名，色彩鮮明、造型簡潔的熊形圖案，經常出現在舊金山街頭及建築外牆。這次限定設計中，蜂蜜熊穿上印有「I ♥ SF」字樣的毛衣，將街頭藝術帶入日常穿搭。

Muni系列以舊金山大眾運輸文化為靈感，將復古纜車圖案融入設計。纜車是舊金山歷史悠久的交通象徵，透過簡潔的圖像及復古風格，呈現城市獨有的交通文化。

插畫家Lauren Martin的作品以輕鬆、活潑的畫風呈現舊金山生活。限定設計結合食物及城市日常元素，以鮮明色彩和帶有幽默感的圖案，增添日常穿搭的趣味。

另一組合作對象是舊金山Ruth Asawa藝術學校，將學生創作帶入限定系列。作品以繽紛色彩與自由構圖呈現不同的藝術風格，也讓年輕創作者透過服飾及生活用品展示創作。

限定圖案透過店內UTme!客製化服務提供，消費者可挑選喜愛的設計，製作個人化T恤或帆布袋。這些圖案專為Market Street門市推出，採限時供應，售完為止。新店另設有RE.UNIQLO Studio，提供衣物修補及客製刺繡服務，這項服務僅在全美部分指定門市提供。

10月9日至11日開幕周末，每天前500名排隊顧客可免費獲得Knot Bag福袋，內含UNIQLO小禮物、Pocky餅乾、Dandelion Chocolate巧克力及Boudin Bakery點心等，無須消費，送完為止。店內消費滿99元，還可免費獲得旅行收納盒，每天限量500份；每天前500名完成消費的顧客（不限金額），另可獲得價值15美元的Philz Coffee早餐兌換券。

開幕活動也結合日本傳統文化，舊金山太鼓道場於10月9日至11日在店內演出，每日四場。9日另有免費街頭嘉年華，安排音樂、文化藝術、社區互動及贈品，無須購物即可參加。