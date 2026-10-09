我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「股神」這個建議 至今仍對99%投資人管用

灣區最高薪主管年收8.64億元 現金僅占0.08%

優衣庫旗艦店今開幕 蜂蜜熊、Muni舊金山限定款亮相

記者王湘涵／舊金山即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
優衣庫（UNIQLO）舊金山Market Street旗艦店9日開幕，推出結合蜂...
優衣庫（UNIQLO）舊金山Market Street旗艦店9日開幕，推出結合蜂蜜熊街頭藝術、Muni復古纜車、在地美食及學生創作的限定T恤與帆布袋。（翻攝自UNIQLO官網）

AI摘要

文章摘要整理：

優衣庫在舊金山Market Street重開旗艦店，結合在地藝術與交通文化推出限定商品，並以福袋、贈品、太鼓表演與嘉年華吸引開幕人潮。

日本服飾品牌優衣庫（UNIQLO）9日正式重返舊金山市中心，在Market Street開設全新旗艦店，並推出結合舊金山街頭藝術、交通文化及在地創作的限定商品。從穿著「I ♥ SF」毛衣的蜂蜜熊、復古纜車，到充滿童趣的城市插畫，舊金山代表性元素躍上T恤與帆布袋。開幕周末推出免費福袋、購物贈品及日本太鼓表演，並舉辦免費街頭嘉年華。

根據優衣庫官網，這次Market Street限定系列與四組在地藝術家及機構合作，包括舊金山街頭藝術家fnnch、插畫家Lauren Martin、舊金山市交通局旗下Muni大眾運輸系統，以及Ruth Asawa藝術學校。

街頭藝術家fnnch以蜂蜜熊系列聞名，色彩鮮明、造型簡潔的熊形圖案，經常出現在舊金山街頭及建築外牆。這次限定設計中，蜂蜜熊穿上印有「I ♥ SF」字樣的毛衣，將街頭藝術帶入日常穿搭。

Muni系列以舊金山大眾運輸文化為靈感，將復古纜車圖案融入設計。纜車是舊金山歷史悠久的交通象徵，透過簡潔的圖像及復古風格，呈現城市獨有的交通文化。

插畫家Lauren Martin的作品以輕鬆、活潑的畫風呈現舊金山生活。限定設計結合食物及城市日常元素，以鮮明色彩和帶有幽默感的圖案，增添日常穿搭的趣味。

另一組合作對象是舊金山Ruth Asawa藝術學校，將學生創作帶入限定系列。作品以繽紛色彩與自由構圖呈現不同的藝術風格，也讓年輕創作者透過服飾及生活用品展示創作。

限定圖案透過店內UTme!客製化服務提供，消費者可挑選喜愛的設計，製作個人化T恤或帆布袋。這些圖案專為Market Street門市推出，採限時供應，售完為止。新店另設有RE.UNIQLO Studio，提供衣物修補及客製刺繡服務，這項服務僅在全美部分指定門市提供。

10月9日至11日開幕周末，每天前500名排隊顧客可免費獲得Knot Bag福袋，內含UNIQLO小禮物、Pocky餅乾、Dandelion Chocolate巧克力及Boudin Bakery點心等，無須消費，送完為止。店內消費滿99元，還可免費獲得旅行收納盒，每天限量500份；每天前500名完成消費的顧客（不限金額），另可獲得價值15美元的Philz Coffee早餐兌換券。

開幕活動也結合日本傳統文化，舊金山太鼓道場於10月9日至11日在店內演出，每日四場。9日另有免費街頭嘉年華，安排音樂、文化藝術、社區互動及贈品，無須購物即可參加。

精華 FAQ

  • 新店主打結合舊金山街頭藝術與城市文化的限定圖案，包括蜂蜜熊穿上「I ♥ SF」毛衣、復古纜車、城市插畫，以及由學生創作延伸的繽紛設計，供消費者客製T恤與帆布袋。

  • 限定系列共與4組在地合作對象推出，包括街頭藝術家fnnch、插畫家Lauren Martin、舊金山Muni大眾運輸系統，以及Ruth Asawa藝術學校，呈現城市藝術、交通與年輕創作特色。

  • 10月9日至11日每天前500名可領Knot Bag福袋，消費滿99元送旅行收納盒，前500名完成消費者還可得Philz Coffee早餐券；另有太鼓演出與免費街頭嘉年華。

舊金山 蜂蜜 UNIQLO

上一則

蔡英文胡佛演說 台灣韌性能助民主國家抵抗威權挑戰

延伸閱讀

萬華法拉盛店-得獎名單+萌娃香餑餑接力凡前往購物 免費香氣公仔送寶貝 送完為止

萬華法拉盛店-得獎名單+萌娃香餑餑接力凡前往購物 免費香氣公仔送寶貝 送完為止
藍天使進駐艦隊周 舊金山連4天震耳欲聾

藍天使進駐艦隊周 舊金山連4天震耳欲聾
貴婦超市Erewhon長駐洛杉磯縣藝術美術館 推限定奶昔

貴婦超市Erewhon長駐洛杉磯縣藝術美術館 推限定奶昔
Lowe's萬聖節夜光糖果袋 限量贈送

Lowe's萬聖節夜光糖果袋 限量贈送
Portola音樂節登場 數萬樂迷湧金山碼頭區

Portola音樂節登場 數萬樂迷湧金山碼頭區

熱門新聞

警方證實，他們從遇害的紐約時報主管麥肯錫（見圖）分居妻子家中查獲與案件相關的證物。（取自麥肯錫臉書）

岳父母槍殺紐時跨性主管 警從分居妻家中再搜出證物

2026-10-08 13:14
部分顧客直言，他們真正希望回歸的是疫情前販售的細長直條版本，而非扭紋款式。（記者王子涵/攝影）

好市多人氣甜點限時回歸 老顧客不買帳

2026-10-02 02:13
舊金山租客穆拉尼獲驚人補償金搬離公寓，但猶豫不決。（取自TikTok）

舊金山房東給3.5萬元要房客解約搬走 房客竟猶豫不決

2026-10-08 21:51
舊金山大批新晉的人工智慧百萬富翁們對豪宅的需求正在激增，這一趨勢在半島東部和南部地區尤為明顯。（取自代理房地產公司網站）

新晉AI百萬富翁也去郊區找房 半島東部和南部豪宅需求增

2026-10-06 13:06
莫甘山男子洛佩茲涉嫌殺害妻子，並將屍體運至聖荷西醫院後被捕。（莫甘山警局提供）

灣區莫甘山男殺妻運屍醫院遭拘留 家中3幼子恐目睹慘劇

2026-10-07 02:19
根據Berkeley Scanner報導，布萊恩和亞裔妻子米雪兒結婚超過30年。兩人共同經營服裝品牌Bryn Walker，在柏克萊及麻州均設有門市。 （Google Maps）

女裝品牌CEO投資失利 疑槍殺亞裔妻後自戕

2026-10-05 02:19

超人氣

更多 >
解密兩蔣日記 中研院前所長：蔣經國一生痛苦 對台最大貢獻是…

解密兩蔣日記 中研院前所長：蔣經國一生痛苦 對台最大貢獻是…
華為案思科工程師出庭作證 指路由器指令近乎照抄

華為案思科工程師出庭作證 指路由器指令近乎照抄
才批雇太多外國人 川普頒國家獎章給科技巨頭 黃仁勳：我曾是移民…

才批雇太多外國人 川普頒國家獎章給科技巨頭 黃仁勳：我曾是移民…
空有顏值、資源？ 「最無存在感」95花票選 「早春晴朗」的她在列

空有顏值、資源？ 「最無存在感」95花票選 「早春晴朗」的她在列
妻滑倒送醫不治 前法官告台大醫求償千萬 纏訟14年結果出爐

妻滑倒送醫不治 前法官告台大醫求償千萬 纏訟14年結果出爐