我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

水表故障逾3年 8旬夫妻收9200元水費帳單

川普：與普亭達協議 俄羅斯將立即供應柴油

蔡英文胡佛演說 台灣韌性能助民主國家抵抗威權挑戰

記者張文馨／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台前總統蔡英文8日出席史丹福大學胡佛研究所活動發表演說。（蔡英文辦公室提供）中央...
台前總統蔡英文8日出席史丹福大學胡佛研究所活動發表演說。（蔡英文辦公室提供）中央社

AI摘要

文章摘要整理：

蔡英文在史丹福胡佛研究所演說指出，台灣以民主、韌性與夥伴關係回應政治極化、假訊息及外部脅迫，並以自身經驗協助民主國家抵抗威權挑戰。

台前總統蔡英文8日在胡佛研究所演說提到，世界帶給民主國家的挑戰，比過去更加複雜，從政治極化、資訊操弄到經濟不安全感以及外部脅迫，台灣無法置身事外；台灣能提供的不只是半導體和科技，台灣的經驗教會如何保護自身選舉、維持社會信任並建立政府與公民社會之間的合作；民主、韌性與夥伴關係是彼此共同未來的基礎，無論面臨多少威脅或脅迫，都不會動搖台灣為世界做出貢獻的決心。

蔡英文刻正訪美，她以「新聞標題之外的台灣：台灣如何用民主建構韌性」為題在史丹福大學胡佛研究所發表演說，蔡英文辦公室事後提供講稿。

蔡英文表示，當大家談到台灣可能會想到半導體、人工智慧（AI）革命，想到與中國的關係或衝突的可能性，甚至是珍珠奶茶和小籠包；在這些標題背後，是2,300萬台灣人民在比許多國家更艱困的環境中建立民主，塑造了今天的台灣，也持續影響台灣面對未來的方式。

蔡英文自嘲「無聊」，但她說，在政治越來越兩極化、挑釁往往比克制更容易吸引注意的時代，「無聊」一點，有時候反而是有用的；「尤其當你的責任，是確保台灣的安全，同時找到足夠的共同點，讓民主可以繼續往前走。」 

蔡英文說，今天的民主，同時面對來自外部和內部的考驗；來自外部的威權干預，變得更精密、也更具侵略性；而內部的民粹與政治極化，也讓民主社會即使面對明確的外部威脅，都更難形成一致的回應。

蔡英文表示，這樣的發展與網路普及有關，不久前，大家還相信網路可以擴大溝通、資訊取得和公共參與，進而強化民主；但後來逐漸發現，把人連在一起，不代表人們就更容易取得共識，有時候，它甚至讓形成共識變得更困難，因為製造分化的言論，往往比促進彼此理解的資訊傳播得更快。

談到民粹，蔡英文指出，往往來自長期累積的不滿，包括經濟上的不安全感、快速的社會變遷，以及人民越來越覺得民主制度無法回應一般人的需要；當這些不滿長期得不到回應，就可能成為政治極端主義滋長的土壤。因此，民主制度必須透過有效的治理，證明自己仍然有能力回應人民的關切、改善人民的生活，即使有時候必須做出政治上非常困難的決定。蔡英文舉例，推動年改和同婚合法化是她做過最為困難的政治決定。

蔡英文也說，人工智慧的進步降低語言的障礙，讓跨社會、甚至跨國操作資訊變得更容易，進一步加劇社會分化；懷有惡意的行為者，尤其是來自外部的勢力，會利用社群平台散播錯假訊息，在人民彼此之間、社會與政府之間，甚至國家與國家之間製造裂痕。政治極化讓民主國家在最需要團結的時候，更難一起行動，「我們的對手很清楚這一點，也因此利用假訊息和其他形式的干預，進一步加深分裂、削弱制度。」

蔡英文提醒，隨著民主倒退在世界各地出現，威權政府也越來越有信心，認為自己有能力追求擴張性的目標，並且干預民主社會；台灣的經驗帶給各界1個重要啟示：民主的韌性，其中1個關鍵，就是能不能維持某種共同感。

以選舉為例，蔡英文指出，台灣的選舉可以競爭得非常激烈，投票結束之後，政治上的分歧也不會因此消失；選舉結束之後，每個人回到自己的位置，制度繼續運作；民主有時候很吵、也很混亂，但重要的是，在真正需要的時候，人們願意一起形成共同的力量，也願意保持彈性、尋找共識，共同面對來自內部或外部的挑戰，這或許就是「民主韌性」。

蔡英文也說，國防是她任內的另一困難考驗，她讚許繼任的賴清德總統持續強化國防能力，以及經濟和社會韌性，同時，台灣也持續強化對網路威脅和資訊操弄的防禦，並且和公民社會及國際夥伴密切合作，共同因應假訊息與境外干預。

蔡英文表示，「處理兩岸關係，也需要同樣的準備與克制。」長期面對中國的壓力，讓台灣變得更有韌性，也更務實；台灣人民對未來兩岸關係應該如何發展，可能有不同的看法；但是已經形成1個共識，就是維持兩岸現狀、避免不必要的挑釁，同時清楚表明，台灣會保護自己的民主和安全。

蔡英文說，克制不應該被誤解為軟弱。克制的目的，是避免誤判，同時讓台灣有空間繼續強化自己、維持和平。

以台灣面臨的各種挑戰舉例，蔡英文說，今天，世界帶給民主國家的挑戰比過去更加複雜。從政治極化、資訊操弄，到經濟不安全感以及外部脅迫，台灣也無法置身事外；在這些不確定之中，有1件事情應該非常清楚：民主、韌性以及夥伴關係，是彼此共同未來的基礎，而無論面對多少威脅或脅迫，都不會動搖台灣持續參與世界、為世界做出貢獻的決心。

精華 FAQ

  • 她以「新聞標題之外的台灣：台灣如何用民主建構韌性」為題，強調台灣不只是科技與半導體中心，更以民主制度、社會信任與治理能力展現韌性。

  • 蔡英文指出，民主同時遭遇外部威權干預與內部民粹、政治極化，且AI與社群平台讓假訊息更易跨境擴散，進一步削弱社會共識與制度信任。

  • 她表示台灣已形成維持現狀、避免不必要挑釁的共識，同時清楚表明會保護民主與安全；克制不是軟弱，而是為避免誤判並爭取持續強化自身的空間。

史丹福大學 蔡英文

上一則

退伍「綠扁帽」花蓮震災見台灣韌性 促蔡英文史丹福之行

延伸閱讀

蔡英文史丹佛演說聚焦國防國安 親切為台生簽名

蔡英文史丹佛演說聚焦國防國安 親切為台生簽名
蔡英文訪美 中國官媒批「賣台」：犧牲台灣產業自主發展權

蔡英文訪美 中國官媒批「賣台」：犧牲台灣產業自主發展權
退伍綠扁帽花蓮震災見台灣韌性 促成蔡英文史丹福之行

退伍綠扁帽花蓮震災見台灣韌性 促成蔡英文史丹福之行
訪美會裴洛西 蔡英文：台美一起打造更安全印太地區

訪美會裴洛西 蔡英文：台美一起打造更安全印太地區
前總統蔡英文10月7日訪矽谷 史丹福大學演講

前總統蔡英文10月7日訪矽谷 史丹福大學演講

熱門新聞

警方證實，他們從遇害的紐約時報主管麥肯錫（見圖）分居妻子家中查獲與案件相關的證物。（取自麥肯錫臉書）

岳父母槍殺紐時跨性主管 警從分居妻家中再搜出證物

2026-10-08 13:14
部分顧客直言，他們真正希望回歸的是疫情前販售的細長直條版本，而非扭紋款式。（記者王子涵/攝影）

好市多人氣甜點限時回歸 老顧客不買帳

2026-10-02 02:13
舊金山大批新晉的人工智慧百萬富翁們對豪宅的需求正在激增，這一趨勢在半島東部和南部地區尤為明顯。（取自代理房地產公司網站）

新晉AI百萬富翁也去郊區找房 半島東部和南部豪宅需求增

2026-10-06 13:06
舊金山租客穆拉尼獲驚人補償金搬離公寓，但猶豫不決。（取自TikTok）

舊金山房東給3.5萬元要房客解約搬走 房客竟猶豫不決

2026-10-08 21:51
莫甘山男子洛佩茲涉嫌殺害妻子，並將屍體運至聖荷西醫院後被捕。（莫甘山警局提供）

灣區莫甘山男殺妻運屍醫院遭拘留 家中3幼子恐目睹慘劇

2026-10-07 02:19
根據Berkeley Scanner報導，布萊恩和亞裔妻子米雪兒結婚超過30年。兩人共同經營服裝品牌Bryn Walker，在柏克萊及麻州均設有門市。 （Google Maps）

女裝品牌CEO投資失利 疑槍殺亞裔妻後自戕

2026-10-05 02:19

超人氣

更多 >
解密兩蔣日記 中研院前所長：蔣經國一生痛苦 對台最大貢獻是…

解密兩蔣日記 中研院前所長：蔣經國一生痛苦 對台最大貢獻是…
華為案思科工程師出庭作證 指路由器指令近乎照抄

華為案思科工程師出庭作證 指路由器指令近乎照抄
曾神準預言柯文哲「空亡」 命理師周映君再出手預測蔣萬安

曾神準預言柯文哲「空亡」 命理師周映君再出手預測蔣萬安
才批雇太多外國人 川普頒國家獎章給科技巨頭 黃仁勳：我曾是移民…

才批雇太多外國人 川普頒國家獎章給科技巨頭 黃仁勳：我曾是移民…
空有顏值、資源？ 「最無存在感」95花票選 「早春晴朗」的她在列

空有顏值、資源？ 「最無存在感」95花票選 「早春晴朗」的她在列