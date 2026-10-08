舊金山房東給3.5萬元要房客解約搬走 房客竟猶豫不決

舊金山租客穆拉尼獲驚人補償金搬離公寓，但猶豫不決。（取自TikTok）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山租客穆拉尼收到房東3.5萬美元買斷支票，卻因找房困難、還被要求簽保密協議而猶豫，凸顯當地租賃市場的高壓現實。

據「紐約郵報」（New York Post）報導，舊金山 一位租客 穆拉尼（Serabeth Mullaney）收到了一張3.5萬美元的支票，條件是她搬離現在的公寓，但這張令人瞠目的支票仍不足以讓她同意，她正面臨一個非常「舊金山式」的兩難困境。

她的房東希望收回這套公寓，並願意支付五位數的金額來達成此事，但穆拉尼表示，尋找新住處的噩夢可能讓這筆交易對她來說並不划算。

她一直在TikTok上記錄這一情況，並在那裡解釋了是什麼原因讓她無法接受這一提議。「我認為阻止我接受提議的唯一原因就是找房這件事，」穆拉尼說道。

穆拉尼將在這座城市尋找新家描述為一場「噩夢」，並表示這筆交易還附帶另一個條件：房東還要求她簽署一份保密協議。

在舊金山這個監管嚴格的租賃市場中，向租客支付補償金以促其搬離是一種常見做法。該市場的嚴格保護措施可以防止房東對現有租客隨意大幅提高租金 。向租客支付補償金以促其搬離，能讓房東重新獲得該住房的使用權，進而收取更符合當前市場行情的租金。

然而對穆拉尼來說，問題在於她拿了錢之後會發生什麼。

據Zillow數據顯示，舊金山目前一居室公寓的平均租金為4500美元，而激烈的競爭已導致租客面臨尤為艱難的局面：可租公寓一經出現便引發競價戰。

穆拉尼一直對具體住址保密，但舊金山租金委員會數據表明，該市許多高額租戶買斷案都發生在歷史上有租金管制且需求旺盛的社區，如米慎區（Mission）、卡斯楚區（Castro）、海特區（Haight Ashbury）和太平洋高地（Pacific Heights）。

她獲得的3.5萬美元補償金聽起來或許是一筆巨款，但實際上恰好處於舊金山租戶買斷的歷史中位數水平，這意味著有些租客拿到的補償金額要高出許多。

該市有記錄以來金額最高的買斷案發生在普雷西奧岡（Presidio Heights），一對60多歲的夫婦因搬離其七居室的租金管制公寓，獲得了高達47.5萬美元的補償金。

他們在此居住了30年，每月支付1萬2500美元租金，住在這套視野開闊、可俯瞰金門大橋（Golden Gate Bridge）全景的寬敞豪華公寓裡。

這一背景讓穆拉尼收到的報價顯得尤為突出，尤其是當她權衡是否要放棄這套公寓時；在這座城市裡，想要找到替代住房可能極其困難。

房地產律師曾將3.5萬至5萬美元區間的補償金描述為房東眼中的「小錢」。