我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州房東給3.5萬美元要求解約搬走 房客猶豫不決

遇害紐時跨性別主管「曾懷孕」 疑遭華裔妻虐待流產

退伍綠扁帽花蓮震災見台灣韌性 促成蔡英文史丹福之行

記者王湘涵／巴洛阿圖即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
前總統蔡英文（前排左三）7日在隨行人員與學生陪同下，於史丹福大學出席DEFCON...
前總統蔡英文（前排左三）7日在隨行人員與學生陪同下，於史丹福大學出席DEFCON會議並發表演說。（記者王湘涵/攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

退伍綠扁帽軍人Gordon Kim因參與花蓮震災支援，見證蔡英文的危機處理與台灣韌性，主動邀請她赴史丹福DEFCON演講並主持座談。

前總統蔡英文7日登上史丹福大學DEFCON會議講台，談論台灣在全球科技與國際安全中的角色，這場演講起因全來自一名美國陸軍特種部隊「綠扁帽」退伍軍人的主動邀請。現就讀史丹福大學商學研究所MBA的Gordon Kim，曾於2024年在台灣參與支援花蓮地震應變相關事務，對蔡英文當時的危機處理方式留下深刻印象。

Gordon Kim是韓裔美國人，也是史丹福DEFCON四位共同主席之一，預計2027年取得MBA學位。他接受本報專訪時表示，2024年在台灣工作期間，曾協助美國在台協會（AIT）支援花蓮地震應變工作，觀察到蔡英文如何指揮政府各部會迅速回應災情，並將資源調配至最需要的地方。

蔡英文在危機中動員政府及社會資源的能力，讓他看見台灣面對挑戰時的應變方式，也成為日後邀請蔡英文參與DEFCON的重要原因。Gordon希望蔡英文出席DEFCON並分享自身經驗，激勵下一代美國領袖投入公共服務，為國家安全及全球穩定作出貢獻。他表示，自己親自寫信到蔡英文辦公室，提出演講邀請。

除了邀請蔡英文，Gordon也是DEFCON的學生籌辦者之一，他坦言，最大挑戰是在維持活動品質與聲譽的同時兼顧課業。整個籌備團隊都是全職學生，學業仍是首要任務，但會議需要投入大量時間與心力，才能讓來自各地的參與者有所收穫。

史丹福國家安全創新領域學者Joe Felter日前在社群平台指出，今年DEFCON報名人數超過1000人，之後因名額限制停止接受報名。他特別點名Gordon等學生領袖，肯定團隊的策畫及執行。

蔡英文演講結束後，Gordon親自主持座談，與她討論台積電海外擴廠、台灣國防及先進製造業等議題。他表示，蔡英文的魅力與智慧都在預期之中，真正讓他意外的是她如此容易交談。

儘管清楚知道眼前坐著的是一位前總統，但蔡英文讓對話顯得平靜、自然且親切。他認為，這是來自她的溫暖、包容與優雅，也是他在主持座談時親身感受到的特質。

談及台灣對自己的意義，Gordon表示，美國與盟友及夥伴的合作，是維持國際安全的重要基礎。他曾親身感受台灣人民的溫暖與韌性，也因此對台灣有著特殊情感。台灣身處維護民主制度需要非凡決心的區域，仍是民主的堅定捍衛者，令他深感敬佩，也讓他更加堅信支持與保護台灣的重要性。

史丹福大學DEFCON共同主席Gordon Kim（左一）曾於2024年在台灣參...
史丹福大學DEFCON共同主席Gordon Kim（左一）曾於2024年在台灣參與支援花蓮地震應變相關工作，對蔡英文當時的危機處理留下深刻印象，並親自寫信邀請她出席今年DEFCON演講。圖為他主持台灣民主與新興科技專題座談活動海報。（翻攝自DEFCON）

精華 FAQ

  • 這場演講主要由史丹福MBA學生、退伍綠扁帽軍人Gordon Kim促成。他曾在台灣協助花蓮震災應變，對蔡英文的指揮與調度印象深刻，因此親自寫信邀請她出席。

  • 他觀察到蔡英文能迅速指揮各部會回應災情，並把資源調配到最需要的地方，展現出高度危機處理能力，也讓他看見台灣面對挑戰時的韌性與組織力。

  • 蔡英文談及台灣在全球科技與國際安全中的角色；演講後的座談則討論台積電海外擴廠、台灣國防及先進製造業等議題，並呈現她親切易談的一面。

韓裔 史丹福大學 蔡英文

上一則

前總統蔡英文訪舊金山灣區 化身英文小老師教大家單字

下一則

舊金山房東給3.5萬元要房客解約搬走 房客竟猶豫不決

延伸閱讀

蔡英文史丹福DEFCON談科技安全 全場起立歡呼近2分鐘

蔡英文史丹福DEFCON談科技安全 全場起立歡呼近2分鐘
蔡英文史丹佛演說聚焦國防國安 親切為台生簽名

蔡英文史丹佛演說聚焦國防國安 親切為台生簽名
卸任總統後首來美 蔡英文會裴洛西贈絲巾 社群報平安曬「易燃物」

卸任總統後首來美 蔡英文會裴洛西贈絲巾 社群報平安曬「易燃物」
蔡英文史丹福演講後逛校園 粉絲巧遇 Google員工特地來加油

蔡英文史丹福演講後逛校園 粉絲巧遇 Google員工特地來加油
訪美會裴洛西 蔡英文：台美一起打造更安全印太地區

訪美會裴洛西 蔡英文：台美一起打造更安全印太地區

熱門新聞

史丹福大學華裔有機化學家林松置身於實驗室。(照片來源：麥克阿瑟基金會)

史丹福華裔化學家獲天才獎 這舉動差點錯過80萬獎金

2026-10-01 15:13
部分顧客直言，他們真正希望回歸的是疫情前販售的細長直條版本，而非扭紋款式。（記者王子涵/攝影）

好市多人氣甜點限時回歸 老顧客不買帳

2026-10-02 02:13
Trader Joe's今年再發新配色，除去年已有的黑色、紫色等款式外，還加入亮眼的萊姆綠新配色。（取自Trader Joe's官網）

Trader Joe's萬聖節帆布包返場 民眾大排長龍

2026-10-01 20:32
警方證實，他們從遇害的紐約時報主管麥肯錫（見圖）分居妻子家中查獲與案件相關的證物。（取自麥肯錫臉書）

岳父母槍殺紐時跨性主管 警從分居妻家中再搜出證物

2026-10-08 13:14
舊金山大批新晉的人工智慧百萬富翁們對豪宅的需求正在激增，這一趨勢在半島東部和南部地區尤為明顯。（取自代理房地產公司網站）

新晉AI百萬富翁也去郊區找房 半島東部和南部豪宅需求增

2026-10-06 13:06
被指控在都布林公園殺害女婿的陳世麗計畫無罪抗辯，麥肯錫岳父張壽勇的公設辯護人請求法官對當事人進行醫學評估。（都布林警局提供）

律師：被控在都布林公園槍殺女婿的女子 計畫無罪抗辯

2026-10-01 21:06

超人氣

更多 >
日方要求「適當尊重」高市早苗 中國外交部回應這一句

日方要求「適當尊重」高市早苗 中國外交部回應這一句
昔金鐘主持人淪時薪3美元洗碗工 他染毒消失10年今曝光

昔金鐘主持人淪時薪3美元洗碗工 他染毒消失10年今曝光
跟監賴清德長子 張婉瑩與女間諜方芳是校友

跟監賴清德長子 張婉瑩與女間諜方芳是校友
曾神準預言柯文哲「空亡」 命理師周映君再出手預測蔣萬安

曾神準預言柯文哲「空亡」 命理師周映君再出手預測蔣萬安
涉濫用、詐欺 美暫停微軟等科技巨頭參與外籍勞工綠卡計畫

涉濫用、詐欺 美暫停微軟等科技巨頭參與外籍勞工綠卡計畫