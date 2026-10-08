前總統蔡英文訪舊金山灣區 化身英文小老師教大家單字
蔡英文訪問舊金山灣區期間，連續兩天以英文單字分享演說重點，並在史丹福發表談話，強調台灣在科技供應鏈與國際安全中的關鍵角色。
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蔡英文訪問舊金山灣區期間，連續兩天以英文單字分享演說重點，並在史丹福發表談話，強調台灣在科技供應鏈與國際安全中的關鍵角色。
前總統蔡英文近日在舊金山灣區，她8日清晨發文表示：「舊金山早上5時56分，我起床了。英文演說的影片也上傳完畢，跟各位實實分享。老實說，這裡面的英文是有點難的，但是有中文字幕，後面還有幾支，再跟你們分享。」
接著她寫了以下幾個單字：
1. Resilience 韌性
2. Deterrence 嚇阻
3. Cybersecurity 資訊安全
4. Capacity 產能
5. Indispensable 不可或缺的
蔡英文在舊金山灣區引起了一群「美國易燃物」的追星行程。她7日在史丹福大學DEFCON會議發表演說，聚焦台灣在全球科技供應鏈及國際安全中的角色，強調台灣不只是需要國際支持，也能透過半導體及先進製造實力，為全球安全作出貢獻。現場聽講學生形容，蔡英文登場時全場起立鼓掌，演講結束後也獲得全場起立致意，歡呼聲持續一、兩分鐘，氣氛熱烈。
8日的演說則由胡佛研究所「台灣在印太地區」（TIPR）計畫與史丹福大學學生組織 Stanford in Government共同主辦，前美國國務卿萊斯（Condoleezza Rice）開場引言。
有趣的是，蔡英文7日、8日都連續變身成為「英文老師」，教網友英文。7日教大家的十個單字是
1. Resilience 韌性
2. Deterrence 嚇阻
3. Cybersecurity 資訊安全
4. Coercion 脅迫
5. Gray-zone 灰色地帶
6. Asymmetric defense 不對稱防衛
7. Capacity 產能
8. Adaptability 應變能力
9. Ecosystem 生態系
10. Indispensable 不可或缺的
她在Threads上寫著：「如果要再選三個字，定義這場演說，我會選：Resilience、Capacity、Indispensable，有韌性、有能力，也讓台灣成為不可或缺的夥伴。」
民進黨籍台北市長候選人沈伯洋也在下面回：「我也加一個Current, current.洋流，就是現在。 」
這一番網路對話，引起兩人的粉絲紛紛在下面留言，刷存在。
她8日清晨發文說明英文演說影片已上傳，並列出多個英文單字教網友；前一天也用相同方式整理演說關鍵字，還與沈伯洋在Threads上互動。 7日她列出10個字，包括Resilience、Deterrence、Cybersecurity、Coercion、Gray-zone等；8日則再挑出Resilience、Capacity、Indispensable，作為演說核心概念。 蔡英文強調台灣不只需要國際支持，也能以半導體和先進製造能力，對全球安全與供應鏈穩定作出貢獻，現場也獲得熱烈掌聲與起立致意。
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她8日清晨發文說明英文演說影片已上傳，並列出多個英文單字教網友；前一天也用相同方式整理演說關鍵字，還與沈伯洋在Threads上互動。
7日她列出10個字，包括Resilience、Deterrence、Cybersecurity、Coercion、Gray-zone等；8日則再挑出Resilience、Capacity、Indispensable，作為演說核心概念。
蔡英文強調台灣不只需要國際支持，也能以半導體和先進製造能力，對全球安全與供應鏈穩定作出貢獻，現場也獲得熱烈掌聲與起立致意。
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