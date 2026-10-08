前總統蔡英文訪舊金山灣區，一群「美國易燃物」想與她合影。（記者江碩涵／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 蔡英文訪問舊金山灣區期間，連續兩天以英文單字分享演說重點，並在史丹福發表談話，強調台灣在科技供應鏈與國際安全中的關鍵角色。

前總統蔡英文 近日在舊金山灣區 ，她8日清晨發文表示：「舊金山早上5時56分，我起床了。英文演說的影片也上傳完畢，跟各位實實分享。老實說，這裡面的英文是有點難的，但是有中文字幕，後面還有幾支，再跟你們分享。」

接著她寫了以下幾個單字：

1. Resilience 韌性

2. Deterrence 嚇阻

3. Cybersecurity 資訊安全

4. Capacity 產能

5. Indispensable 不可或缺的

蔡英文在舊金山灣區引起了一群「美國易燃物」的追星行程。她7日在史丹福大學DEFCON會議發表演說，聚焦台灣在全球科技供應鏈及國際安全中的角色，強調台灣不只是需要國際支持，也能透過半導體及先進製造實力，為全球安全作出貢獻。現場聽講學生形容，蔡英文登場時全場起立鼓掌，演講結束後也獲得全場起立致意，歡呼聲持續一、兩分鐘，氣氛熱烈。

8日的演說則由胡佛研究所「台灣在印太地區」（TIPR）計畫與史丹福大學學生組織 Stanford in Government共同主辦，前美國國務卿萊斯（Condoleezza Rice）開場引言。

有趣的是，蔡英文7日、8日都連續變身成為「英文老師」，教網友英文。7日教大家的十個單字是

1. Resilience 韌性

2. Deterrence 嚇阻

3. Cybersecurity 資訊安全

4. Coercion 脅迫

5. Gray-zone 灰色地帶

6. Asymmetric defense 不對稱防衛

7. Capacity 產能

8. Adaptability 應變能力

9. Ecosystem 生態系

10. Indispensable 不可或缺的

她在Threads上寫著：「如果要再選三個字，定義這場演說，我會選：Resilience、Capacity、Indispensable，有韌性、有能力，也讓台灣成為不可或缺的夥伴。」

民進黨籍台北市長候選人沈伯洋也在下面回：「我也加一個Current, current.洋流，就是現在。 」

這一番網路對話，引起兩人的粉絲紛紛在下面留言，刷存在。

前總統蔡英文訪舊金山灣區，化身英文小老師教大家單字。（翻攝自蔡英文Threads）

前總統蔡英文訪舊金山灣區，化身英文小老師教大家單字。（翻攝自蔡英文Threads）

前總統蔡英文訪舊金山灣區，化身英文小老師教大家單字，連台北市長候選人沈伯洋都回文。（翻攝自蔡英文Threads）