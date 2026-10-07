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舊金山Warfield劇院保安遭槍殺 女嫌犯曾涉百萬元「彩虹幫」盜竊集團

記者王子涵／舊金山即時報導
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2017年范德比爾特曾被Ventura縣警逮捕。（Ventura縣警局）
2017年范德比爾特曾被Ventura縣警逮捕。（Ventura縣警局）

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山Warfield劇院外一名47歲保安遭槍殺，女嫌犯范德比爾特被控殺人等罪，且曾涉知名盜竊集團案件，引發警方強化市中心治安部署。

舊金山市中心市場街的Warfield劇院外，日前發生致命槍擊，一名47歲保安在工作期間遭槍擊身亡。舊金山地檢處7日表示，已起訴一名女子范德比爾特（Shakia Vanderbilt），罪名包括殺人、向有人建築物開槍，以及重罪犯非法持有槍械。警方指出，范德比爾特案發後逃離現場，之後被捕。

死者戴維斯（Ulysses Tykee Davis）現年47歲，親友暱稱他「Bear」，是六名子女的父親，並在灣景區獵人角長大。案發於4日凌晨約1時，地點在市場街900號路段。警方到場時發現戴維斯中槍，送醫後不治。地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）表示，Davis當時只是在執行自己的工作，死亡不僅震撼家人，也衝擊整個舊金山社區。

根據死者家屬說法，案發前Warfield劇院內氣氛一度混亂。戴維斯當時正在護送一名滋事女子離場，該女子疑似就是范德比爾特。死者的妻子和六名子女中的兩人當時就在附近，家屬稱戴維斯遭人從背後開槍。

更引人關注的是，范德比爾特過去曾被指與舊金山知名零售盜竊集團「Rainbow Crew」有關。該團伙在2010年代涉嫌於加州各地偷竊超過100萬元商品，並以多次針對聯合廣場高端商店的猖獗犯案而聞名。

2017年，范德比爾特與另外三名涉嫌與該團伙有關的人士，在文杜拉(Ventura)和聖塔芭芭拉兩縣與警方展開長達約一小時的追逐後被捕。警方在車內找到約1萬5000元、疑似當天在洛杉磯竊得的商品。更早在2014年，她也曾因涉嫌在德利市一家T.J. Maxx搶劫並刺傷企圖阻止其逃跑的保安而遭捕。不過，舊金山紀事報指出，這些舊案最終如何裁決目前並不清楚。

謝安宜形容，案發當晚Warfield內部情況「混亂」。當晚舉行的是一場18歲以上才能入場、由真人秀「Baddies USA Chapter 3」演員參與的活動。地檢處初步認為，范德比爾特可能攜帶武器進入場館。

今年夏季市場街一帶接連發生槍擊案後，舊金山警方已增加警力部署。警局長劉力一在7日下午的記者會表示，警方將繼續維持較高警力，以加強市中心周邊治安。

精華 FAQ

  • 死者是47歲保安戴維斯（Ulysses Tykee Davis），綽號Bear，育有6名子女。案發時他正在執行工作，遭槍擊後送醫仍不治身亡。

  • 舊金山地檢處已起訴范德比爾特，罪名包括殺人、向有人建築物開槍，以及重罪犯非法持有槍械。警方表示她案發後曾逃離現場，之後才遭逮捕。

  • 她曾被指與舊金山知名零售盜竊集團Rainbow Crew有關，該團伙涉嫌在加州偷竊超過100萬元商品。她也曾因2014年與2017年的相關案件被捕。

加州 槍擊 舊金山

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