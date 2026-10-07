蔡英文史丹福演講後逛校園 粉絲巧遇 Google員工特地來加油

史丹福台灣同學會學生會長陪同蔡英文走訪校園，三人自拍合影。（記者王湘涵╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 蔡英文赴史丹福大學發表演說後，在台灣同學會陪同下參訪校園，沿途與粉絲合影，也遇到Google員工特地前來打氣，氣氛輕鬆親切。

前總統蔡英文 7日應史丹福大學 「戈爾迪結國安創新中心」（Gordian Knot Center for National Security Innovation）邀請，出席「Stanford DEFCON 2026科技與國家安全研討會」並發表開幕主題演說。演講結束後，她在史丹福台灣同學會（STSA）前、現任會長陪同下走訪校園，沿途遇到粉絲要求合影。還有在Google 工作的余先生特地趕來，只為當面向她說聲「加油」。

這趟校園導覽由STSA前任會長江簡宙緯及現任會長張恆睿陪同，一行人走訪羅丹雕塑花園、史丹福紀念教堂及校園書店，最後以胡佛塔為背景合影。

來到史丹福紀念教堂時，學生介紹教堂外長廊、內部管風琴等特色。蔡英文表示，紀念教堂也是此次導覽中令她印象最深刻的地方。

蔡英文一路與大家輕鬆閒聊，江簡宙緯及張恆睿表示，她沿途關心學生的讀書狀況及台灣學生在美發展，也聊起自己的留學生活，提到康乃爾大學天氣寒冷、過去在倫敦自己下廚，也笑說加州的陽光很好。

途中，一名住在灣區、前來參觀校園的民眾驚喜認出蔡英文，主動表明自己是「小英的粉絲」，並要求合影。蔡英文欣然答應，拍完照後還向對方說：「要好好照顧自己喔。」

另一位在Google工作的余先生則特地來到校園，希望能見她一面。余先生表示，抵達時一度擔心會錯過，「我就要跟她加油而已。」最後如願見到蔡英文讓他非常開心，也當面喊「總統加油」，合影後隨即趕去上班。

最後兩位會長也把握機會請蔡英文簽名，蔡英文笑著回應「可以啊，沒有問題」，得知其中有人正在攻讀博士，寫下祝福「早日畢業」，引來一旁笑喊「大家一起早日畢業」，現場氣氛輕鬆。

江簡宙緯及張恆睿形容，蔡英文親切、幽默，整趟導覽沒有太大壓力。兩人事前實地勘察並安排路線，甚至笑說還曾「問一下AI」，看看有沒有遺漏值得介紹的校園小知識。

校園參訪途中，蔡英文也短暫回應媒體提問。談到前一天與美國聯邦眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）見面，她表示，「我非常開心看到她」；被問及日前中國間諜事件是否讓她對此次訪美的人身安全或維安有所疑慮，蔡英文則簡短回應：「我覺得還好。」

蔡英文8日將再赴史丹福大學胡佛研究院，與資深研究員戴雅門（Larry Diamond）對談民主、韌性及全球安全，前國務卿萊斯（Condoleezza Rice）將致開場引言。

在Google工作的余先生特地趕到史丹福校園為蔡英文加油，如願見面後開心合影。（記者王湘涵╱攝影）

蔡英文（中）在史丹福紀念教堂前，與史丹福台灣同學會前任會長江簡宙緯（左）及現任會長張恆睿（右）合影。（記者王湘涵╱攝影）

前總統蔡英文（左）與史丹福台灣同學會前任會長江簡宙緯（右）開心展示簽名。（記者王湘涵╱攝影）

蔡英文寫下「早日畢業」祝福，為校園導覽增添輕鬆插曲。（記者王湘涵╱攝影）

蔡英文結束校園導覽前與一行人合影，遠處可見史丹福大學胡佛塔。（記者王湘涵╱攝影）

兩位會長在導覽尾聲請蔡英文簽名。（記者王湘涵╱攝影）

蔡英文走訪史丹福紀念教堂長廊，學生沿途介紹校園景物及特色。（記者王湘涵╱攝影）