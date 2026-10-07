「多收120元」惹爭議　聖塔克拉拉市長候選人遭投訴

聖塔克拉拉市長候選人渡邊因多收競選捐款遭投訴。（Google Maps）

AI摘要 文章摘要整理： 聖塔克拉拉市長候選人渡邊因競選財務申報疑超收捐款遭投訴，對手賈恩要求市律師調查是否違規，渡邊則稱已更正錯誤並無意規避規定。

聖塔克拉拉市長候選人渡邊（Kathy Watanabe）的競選財務申報遭質疑。市議員賈恩（Suds Jain）10月5日向市府提出申訴，要求市府律師檢視渡邊競選團隊是否違反市府競選捐款上限。

賈恩指出，渡邊7月競選財務申報顯示，拉森（Paul Larson）及麥沃特（Michael McWalter）各捐款500元。但未接受市府自願支出上限（voluntary expenditure limit）的候選人，每名捐款人上限為380元。申報資料顯示，拉森曾獲退還220元，但沒有顯示麥沃特收到退款。賈恩表示，他在7月申報及渡邊之後提交的申報中，都未找到麥沃特退款紀錄。

根據聖荷西焦點(San Jose Spotlight)的報導，渡邊稱拉森與麥沃特是夫妻，兩人當初透過線上募款平台Zeffy合計捐款1000元。她說，競選團隊隨後開出200元退款支票，但因計算錯誤少退20元，之後又另外寄出20元支票給拉森。渡邊表示，團隊發現問題後關閉Zeffy帳戶，並提交修正申報文件。

渡邊說，這是她的財務主管首次負責提交競選財務申報，發現錯誤後便立即進行更正。她表示，願意與市律師討論此事，並無意規避競選財務規定。

聖塔克拉拉市議會此前將接受自願支出上限的候選人個人捐款上限訂為760元，未接受者則為380元。市府同時將全市選舉的自願支出上限訂為5萬5890元，選區選舉則為2萬9590元。

賈恩要求市律師古金斯（Glen Googins）調查渡邊競選團隊是否違反競選財務規定，以及申報中是否存在其他問題。古金斯目前未回應置評請求。

賈恩表示，他在檢視市長及市議員候選人的競選財務申報時發現相關問題。他還指稱，渡邊的申報可能存在現金付款及支出記錄等其他錯誤，並認為渡邊及其財務主管應對申報內容負責。

渡邊將與其他5名候選人競逐11月3日舉行的聖塔克拉拉市長選舉。賈恩則批評，渡邊曾多次參選，且經常強調道德及操守，如今競選財務申報卻出現這些問題，令人感到震驚。