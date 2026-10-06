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巴洛阿圖公布談判細節 7英畝土地成交價6550萬

記者龔玥╱巴洛阿圖即時報導
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巴洛阿圖政府公布Cubberley社區中心土地交易談判細節。（Google Ma...
巴洛阿圖政府公布Cubberley社區中心土地交易談判細節。（Google Maps）

AI摘要

文章摘要整理：

巴洛阿圖公布Cubberley土地交易細節，7英畝地以6550萬元成交並牽動J提案選情，資金將用於校區改建與相關設施。

為回應社區對透明度的要求，巴洛阿圖市政府與學區5日公布Cubberley社區中心土地談判部分細節。隨著選舉接近，涉及土地交易及地方銷售稅的J提案公投也成為焦點。

根據聯合聲明，市府將以6550萬元購買Cubberley校園內7畝土地，與市府現有的8畝土地合併。這一價格略高於市府估價，但低於學區最初提出的9000萬元要價。學區當初的估價考慮了第三方長期租賃的潛在價值，包括作為私立學校使用的可能性。

市府2024年估價顯示，該7畝土地價值約4360萬至6020萬元，但市府指出，由於缺乏可比較的類似土地，估價存在不確定性。雙方經過長時間談判後，以2024年價格6065萬元達成協議，相當於2027年價格6550萬元。

若J提案獲選民通過，巴洛阿圖地方銷售稅將增加0.5個百分點，預計每年增加約1560萬元。市議會已承諾將相關資金用於Cubberley改建，包括新劇院、體育館及其他設施。市議會及學校董事會此前均一致支持J提案。

巴洛阿圖市長維恩克（Vicki Veenker）表示，透明度對居民和選民非常重要，因此市府與學區決定公布談判資訊。不過，完整土地估價報告仍未公開，市府稱其涉及房地產談判機密。J提案反對者則質疑，選民仍無法了解6550萬元價格的具體依據。

市府5月公布的民調顯示，略高於50%的可能投票選民支持J提案，意味最終結果可能相當接近。

此外，市議會周一批准與Cubberley兩個非營利租戶展開合作。提供長者服務的Avenidas計畫擴大現有華人社區中心（Avenidas Chinese Community Center），增加社會服務辦公室、活動及聚會空間；心臟復健機構HeartFit for Life則希望取得長期專屬場地，並計畫透過募款分擔部分改善工程費用。

精華 FAQ

  • 雙方公布的是Cubberley社區中心校園內7英畝土地的談判部分細節，市府將把該地與現有8英畝土地合併使用，並在社區要求透明度下對外說明交易背景。

  • 土地以2027年價格6550萬元成交，換算為2024年價格約6065萬元；這個價格略高於市府估價區間，但明顯低於學區最初提出的9000萬元要價。

  • 若J提案獲通過，地方銷售稅將增加0.5個百分點，預計每年多1560萬元，市議會已承諾把相關資金投入Cubberley改建，包括新劇院、體育館及其他設施。

房地產 公投 學區

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