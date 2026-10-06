勇士豪擲「七位數」赴夏威夷集訓 球團：花錢為球隊凝聚力

訓練結束後，球員和家人可以到海灘、打高爾夫，並參加球團安排的夏威夷宴會。（取自勇士官方賬號）

AI摘要 文章摘要整理： 勇士為提升團隊凝聚力，再次將季前訓練營搬到夏威夷，雖然花費高達7位數，球團仍認為這筆支出有助球員重建關係並激發新互動。

金州勇士（Golden States Warriors）今年再次把季前訓練營搬到夏威夷 ，為此額外花費達到「七位數」。從包機、近300人的住宿，到運送訓練器材、安排家庭活動。這趟行程遠比留在大通中心訓練昂貴，但球團認為，換一個環境生活和訓練一週，有助於球員重新建立關係。

勇士兩年前首次應洛杉磯 快艇邀請，到夏威夷參加季前賽，並順勢把訓練營移至歐胡島北岸的BYU-Hawaii。當時球團原以為一架約72座的波音757就足以應付，結果直到出發前才發現，大批球員臨時決定帶家人及伴侶同行。今年再度前往夏威夷，整個團隊已接近300人。

總教練柯爾（Steve Kerr）形容，這類訓練營在後勤上幾乎是「惡夢」。除了酒店房間，重量訓練設備也要運到當地，球團還安排夏威夷宴會、高爾夫等活動。

勇士籃球事務執行副總裁拉科布（Kirk Lacob）估計，相比留在大通中心訓練幾乎沒有額外成本，夏威夷之行增加的支出「肯定達到七位數」。

問題是，勇士今夏並沒有大規模換血。訓練營21名球員中，有14人上賽季結束時已經在隊中，表面上並不像一支急需重新認識彼此的球隊。

拉科布認為，團隊凝聚並不只適用於新隊友。合作多年的球員關係同樣可能變得單調，把球員放進一個不同於往年的環境，也許反而能產生新的互動。勇士其實約一年前就開始規畫此次行程，當時柯爾是否續任、格林（Draymond Green）的未來都還沒有完全確定，但球隊仍決定推進計畫。

夏威夷並不意味著輕鬆度假。格林透露，訓練營第一天是自己效力勇士15個賽季以來經歷過「最艱苦」的一次訓練。不過訓練結束後，球員和家人可以到海灘、打高爾夫，並參加球團安排的夏威夷宴會。

總教練柯爾認為，高強度訓練與休息並不衝突。他說，一天籃球工作結束後，希望球員能自由安排時間，到海邊或打高爾夫；如今已不是過去那種靠禁止喝水、把球員操到筋疲力盡來證明訓練強度的年代。

拉科布則表示，勇士確實有願意花錢的名聲，但球團並不是毫無目的地燒錢，只要一項支出能為球隊帶來實際價值，他們就願意投入。至於這筆百萬美元級的夏威夷訓練營，最終能否轉化成新賽季場上的成績，仍有待觀察。

柯瑞在球隊晚宴上，戴夏威夷堅果項鍊，觀看演出。（取自勇士官方賬號）