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聖荷西車牌攝影隱私訴訟敗訴 反對者考慮上訴

記者龔玥╱聖荷西即時報導
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聖荷西車牌辨識系統合法性獲法院支持。（記者龔玥╱攝影）
聖荷西車牌辨識系統合法性獲法院支持。（記者龔玥╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

聖荷西車牌辨識攝影機隱私案遭法院駁回，法官認定警方查詢資料不違反憲法；市府雖強調系統合法，反對者仍批評其監控風險過大並考慮上訴。

聖荷西超過500部自動車牌辨識攝影機（ALPR）引發的隱私爭議出現新進展。聖塔克拉拉縣高等法院法官哈吉（Jeffrey El-Hajj）日前駁回一宗挑戰聖荷西ALPR系統的訴訟，認定警方在沒有搜索令的情況下查詢相關資料，並未違反加州憲法保障的隱私權及禁止不合理搜索的規定。

這項訴訟由民權組織代表兩個南灣移民權益非營利組織提出，原告主張，聖荷西警方可以利用ALPR收集的大量車牌及位置資料，追蹤駕駛人在城市中的行蹤，因此要求法院規定，警方在查詢相關資料前必須先取得搜索令。

法官在判決中引用加州第四區上訴法院2024年的相關裁決。該案認定，聖地牙哥利用街道路燈攝影機取得的影像，可以作為謀殺案的證據。法院當時認為，民眾知道在公共道路上可能受到城市安全攝影機拍攝，因此駕駛人在公共街道上行駛時，並沒有合理的隱私期待。他也駁回原告認為聖荷西攝影機數量龐大，因此構成更具侵入性的監控工具的說法。

原告仍可提出上訴，目前正在評估下一步法律行動。聖荷西市府另外還面臨一宗針對ALPR系統的民事訴訟，目前正在聯邦法院審理。

聖荷西市律師伍德（Susana Alcala Wood）對判決表示歡迎。她指出，法院駁回訴訟證明市府的ALPR系統符合憲法要求，所收集的資訊也是公共道路上原本就可以被觀察到的資料。

ALPR支持者則認為，這項技術已成為警方重要的犯罪偵查工具，尤其在警力有限的情況下，可以協助調查及偵破案件。但反對者擔心，系統累積的大量資料可能讓警方掌握民眾的行動軌跡，形成大規模監控。

爭議上月進一步升溫。聖荷西警察局長約瑟夫（Paul Joseph）透露，警方今年4月解雇一名警員，原因是涉嫌將Flock車牌辨識資料庫中的位置資訊分享給自己的表親，引發外界對資料遭濫用的擔憂。

在民眾抗議聲中，市議員提出新的安全措施，包括限制市府員工透過個人裝置存取敏感的執法資料。市議會今年3月也已通過相關規範，將ALPR資料保存期限從一年縮短至30天。

不過，批評人士認為目前的監管措施仍不足夠，並要求聖荷西仿效聖塔克拉拉縣、洛斯阿圖斯山及山景城等灣區城市，終止與ALPR技術供應商Flock Safety的合作。

服務移民權利與教育網絡（Services, Immigrant Rights and Education Network，SIREN）執行主任陳輝(Huy Tran，音譯)則表示，這些攝影機已經被用來針對移民，但長遠而言，這項技術可能對所有居民產生廣泛影響。

精華 FAQ

  • 法官認為警方在未取得搜索令下查詢ALPR資料，並未違反加州憲法的隱私權與禁止不合理搜索規定，因為相關影像與車牌資訊屬公共道路可觀察到的內容。

  • 判決引用2024年加州第四區上訴法院案例，指出民眾在公共道路行駛時，本就知道可能被城市安全攝影機拍攝，因此沒有合理隱私期待，攝影機數量多也不足以改變此結論。

  • 市議會已將ALPR資料保存期從1年縮短至30天，並研議限制員工用個人裝置存取敏感資料；但外界仍擔心資料遭濫用、形成大規模監控，因此反對者持續要求終止與Flock Safety合作。

加州 聖荷西 聖地牙哥

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