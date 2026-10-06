前總統蔡英文抵舊金山 社群報平安秀出「美國易燃物」

蔡英文在社群上秀了美國易燃物後，不少出現在照片裡的台僑，也轉發到自己的社群平台，並說「媽，我上電視啦。」一來一往互動相當熱鬧。（記者江碩涵／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 前總統蔡英文受邀赴美參與史丹福大學研討會，抵達舊金山後獲台僑熱烈接機，並以「美國易燃物」社群迷因報平安，展現高人氣與台美互動熱度。

前總統蔡英文 受邀參與史丹福大學 研討會，10月5日晚間7時抵達舊金山 ，當天近500位台灣僑胞歡迎蔡英文到來，許多僑胞都有手作小物，有人拿著中華民國和美國國旗，有人自製蔡英文可愛卡通版圖片，也有人拿著「洋流」手牌，大喊小英總統讚讚讚、小英總統NO.1。而蔡英文隨後也在自己的Threads社群平台上報平安，並說「給大家看一下美國的易燃物」。

「易燃物」是蔡英文與她的粉絲間的網路迷因（Meme），因為之前她在東吳大學演講前在網路上問網友問題，網友們五花八門的問題，讓她回應：「你們不要像易燃物一樣，這麼容易點燃、容易興奮。」從此，易燃物就變成她與粉絲間的默契。蔡英文在社群上秀了美國易燃物後，不少出現在照片裡的台僑，也轉發到自己的社群平台，並說「媽，我上電視啦。」一來一往互動相當熱鬧。

蔡英文10月5日約晚間8時10分抵達飯店，由中華民國駐美代表俞大㵢、駐舊金山經文處長伍志翔等官員，以及許多舊金山灣區僑務委員迎接。不少台灣僑胞從晚間6時多就開始等待，拿著手作牌以及加油布條。記者在等待採訪時，被飯店的美國住客詢問是哪位明星要來，知道是台灣的前總統後，相當驚訝，認為是非常有趣又酷的活動。

現場不少年輕人說自己下班後，特地前往現場等待蔡英文到來，主要就是因為想一睹蔡英文風采。舊金山灣區當地不少僑胞也熱情地在社群上分享自己握到蔡英文的手以及現場照片。

台灣人公共事務會(FAPA)北加分會理事洪輝舜（Ken Hung）說，大家都非常期待蔡總統的演講，畢竟中國國家主席習近平才剛訪問完美國，日前也才發生中國女間諜被美國逮捕的事件，大家一定都很關心蔡英文在史丹福大學的演講內容以及台美之間的關係。

也有台僑私下表示，過去這麼多政治人物訪美、過境，總是遭遇對岸組織在附近舉旗抗議或干擾，這次蔡英文訪美，是第一次沒有任何反對組織在對面抗議，是多年來第一次感到這麼安心的歡迎前元首訪美活動，讓她對台美關係更具信心。

蔡英文這趟訪美之旅，是她卸任元首以來，第一次踏上美國。她主要行程是參與史丹福DEFCON 2026研討會，應史丹福大學「戈爾迪結國安創新中心」（Gordian Knot Center for National Security Innovation）邀請，出席「Stanford DEFCON 2026 科技與國家安全研討會」，10月7日發表開幕主題演說。

10月8日有史丹福大學胡佛研究所的對談活動，由胡佛研究院「台灣在印太地區」（TIPR）計畫與學生組織 Stanford in Government 共同主辦，邀請前國務卿萊斯（Condoleezza Rice）致開場引言，並由蔡英文與胡佛研究院資深研究員戴雅門（Larry Diamond）對談，主題圍繞民主、韌性及全球安全。

蔡英文在社群上寫著：「接下來幾天，她會努力跟更多朋友交流，也讓更多人認識台灣、支持台灣，幫台灣交朋友。」

前總統蔡英文受邀參與史丹福大學研討會，10月5日晚間7時抵達舊金山，許多台灣僑胞特地舉辦歡迎會。（記者江碩涵／攝影）

前總統蔡英文10月5日晚間8時10分抵達飯店，由中華民國駐美代表俞大㵢（右四）、駐舊金山經文處長伍志翔（右三）等官員，以及許多舊金山灣區僑務委員迎接。（記者江碩涵／攝影）

前總統蔡英文10月5日晚間8時10分抵達飯店，由中華民國駐美代表俞大㵢（右）及許多舊金山灣區僑務委員迎接。（記者江碩涵／攝影）

前總統蔡英文受邀參與史丹福大學研討會，10月5日晚間7時抵達舊金山，當天近500位台灣僑胞歡迎蔡英文到來。（記者江碩涵／攝影）

前總統蔡英文抵達美國後，在自己的Threads社群平台上報平安，並說「給大家看一下美國的易燃物」。（記者江碩涵／攝影）

前總統蔡英文10月5日晚間8時10分抵達飯店，由中華民國駐美代表俞大㵢（右四）、駐舊金山經文處長伍志翔（右三）等官員，以及許多舊金山灣區僑務委員迎接。（記者江碩涵／攝影）

前總統蔡英文受邀參與史丹福大學研討會，10月5日晚間7時抵達舊金山。（記者江碩涵／攝影）

北加州台灣同鄉聯合會會長吳碧蕙表示，10月3日得知蔡英文行程後，兩天內便號召到150位具名登記參與活動的台灣鄉親，台灣人團結凝聚力相當強。（記者江碩涵／攝影）