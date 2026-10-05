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前總統蔡英文到訪舊金山灣區 逾200位僑胞熱烈歡迎

記者江碩涵／舊金山即時報導
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截稿前，蔡英文尚未抵達活動現場，但已有逾200位僑胞準備歡迎蔡英文，現場也在練習...
截稿前，蔡英文尚未抵達活動現場，但已有逾200位僑胞準備歡迎蔡英文，現場也在練習口號。（記者江碩涵╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

前總統蔡英文赴美首站抵達舊金山，受到逾200位僑胞熱烈歡迎，並將在史丹福參與科技與國家安全相關活動，展現台美與僑界高度關注。

前總統蔡英文10月5日抵達舊金山展開一連串的行程，當天逾200位台灣僑胞在飯店歡迎蔡英文的到來，現場氣氛相當熱鬧、溫馨。也有不少年輕人說，是特地前往現場等待蔡英文的到來，主要就是因為想一睹蔡英文的風采。

蔡英文美西時間5日上午10時，在臉書社群上寫著：「我出發去美國囉！大家晚安！舊金山的朋友們，明天見！」許多人位於舊金山灣區及矽谷的台灣僑胞，也在此篇文章下面回應，歡迎蔡英文到訪矽谷，期待相會。截稿前，蔡英文尚未抵達活動現場，但已有逾200位僑胞準備歡迎蔡英文，甚至還有年輕人拿著「洋流」的牌子。

蔡英文美西時間5日上午10時，在臉書社群上寫著：「我出發去美國囉！大家晚安！舊金...
蔡英文美西時間5日上午10時，在臉書社群上寫著：「我出發去美國囉！大家晚安！舊金山的朋友們，明天見！」（翻攝自蔡英文臉書）

截稿前，蔡英文尚未抵達活動現場，但已有逾200位僑胞準備歡迎蔡英文，甚至還有年輕...
截稿前，蔡英文尚未抵達活動現場，但已有逾200位僑胞準備歡迎蔡英文，甚至還有年輕人拿著「洋流」的牌子。（記者江碩涵／攝影）

蔡英文這趟訪美之旅，也是她卸任元首來，第一次踏上美國。她主要公開行程為10 月 7 日參與史丹福DEFCON 2026 研討會，應史丹福大學「戈爾迪結國安創新中心」（Gordian Knot Center for National Security Innovation）邀請，出席「Stanford DEFCON 2026 科技與國家安全研討會」並發表開幕主題演說。

這項會議的主題是聚焦人工智慧、自主載具、太空技術等新興科技，並分享台灣在科技發展、民主韌性與國家安全之間的經驗。

另有一場10月8日史丹福大學胡佛研究院的對談活動，由胡佛研究院「台灣在印太地區」（TIPR）計畫與學生組織 Stanford in Government 共同主辦，內容是邀請前美國國務卿萊斯（Condoleezza Rice）致開場引言，並由蔡英文與胡佛研究所資深研究員戴雅門（Larry Diamond）進行對談，主題圍繞民主、韌性及全球安全。

截稿前，蔡英文尚未抵達活動現場，但已有逾200位僑胞準備歡迎蔡英文，氣氛相當熱鬧...
截稿前，蔡英文尚未抵達活動現場，但已有逾200位僑胞準備歡迎蔡英文，氣氛相當熱鬧。（記者江碩涵／攝影）

北加州台灣同鄉聯合會會長吳碧蕙表示，10月3日得知蔡英文行程後，兩天內便號召到150位具名登記參與活動的台灣鄉親，台灣人團結凝聚力相當強。

她表示，能在短短時間內聚集到這麼多人，主要是大家相當敬重蔡英文，是她把台灣帶向國際，讓台灣走向世界，另外她執政期間碰到新冠疫情，但台灣不僅控制疫情得宜，還能幫助全世界各國傳遞醫療物資以及分享防疫經驗，都是當時政府的功勞。

精華 FAQ

  • 蔡英文10月5日抵達舊金山後，飯店現場聚集逾200位台灣僑胞歡迎，還有不少青年特地守候，只為一睹她的風采，場面相當熱鬧溫馨。

  • 她的主要公開行程包括10月7日出席史丹福DEFCON 2026科技與國家安全研討會，並發表開幕主題演說，內容聚焦人工智慧、自主載具、太空技術與台灣經驗。

  • 會長吳碧蕙表示，10月3日得知行程後，兩天內就號召到150位具名登記的鄉親參與，顯示台灣僑界對蔡英文的敬重，以及強烈的凝聚力與支持。

舊金山 灣區 蔡英文

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