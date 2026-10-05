GPT-6 Astra恐面臨禁用 OpenAI被控商標侵權

加州人工智能公司TradeSun 5日向聯邦法院提告，指控OpenAI使用「Astra」，侵犯其早已註冊的ASTRA商標，並構成不公平競爭，要求法院禁止OpenAI繼續使用相關名稱。（OpenAI官網）

AI摘要 文章摘要整理： 加州AI公司TradeSun控告OpenAI以Astra命名新產品侵權，稱其早已註冊ASTRA商標且雙方業務重疊，要求法院禁用名稱並賠償損失。

OpenAI 最新旗艦人工智能 大模型GPT-6「Astra」才推出不久，就因名稱問題捲入商標官司。加州 人工智能公司TradeSun 5日向聯邦法院提告，指控OpenAI使用「Astra」，侵犯其早已註冊的ASTRA商標，並構成不公平競爭，要求法院禁止OpenAI繼續使用相關名稱。

TradeSun表示，公司自2021年起便以ASTRA名稱推出人工智能平台，並於2022年取得聯邦商標註冊。其ASTRA平台主要服務銀行、金融機構及企業客戶，可用於分析金融及貿易資料、偵測詐欺、篩查金融犯罪風險，以及進行法規遵循評估。

TradeSun指出，OpenAI直到今年8月才宣布GPT-6 Astra，其後又將Astra推向金融服務產業，用於放貸、盡職調查及法規遵循等業務。TradeSun認為，雙方不僅使用完全相同的名稱，服務內容及目標客戶也有明顯重疊。

TradeSun創辦人兼執行長胡克（Nigel Hook）表示，公司花了超過五年建立ASTRA技術、客戶及品牌，「成為全球最大的科技公司之一，並不代表OpenAI有權使用我們的商標。」

這宗訴訟特別提出「反向混淆」（Reverse Confusion）的問題。TradeSun稱，由於OpenAI規模及市場知名度遠高於TradeSun，OpenAI大量使用Astra名稱後，消費者反而可能以為TradeSun的ASTRA產品與OpenAI有關、建立在OpenAI技術之上，甚至誤認TradeSun才是後來模仿的一方。

TradeSun律師瓊斯（R. Stanton Jones）表示，TradeSun早在OpenAI推出Astra之前數年便完成商標註冊，「商標權不會因為一家更大的公司決定使用同一個名字就突然消失。」

TradeSun在訴訟中指控OpenAI商標侵權及不公平競爭，要求法院禁止OpenAI繼續使用「Astra」名稱，並尋求取得涉嫌侵權所得利潤、損害賠償及其他法律救濟。

訴狀還指出，這並非OpenAI首次因產品名稱遭遇商標挑戰，並提到其「Cameo」及「IO」名稱此前也曾捲入類似爭議。

截至發稿本報未獲OpenAI回應。