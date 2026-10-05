紐森通過多項移民法案 南灣議員推動拘留中心監管

州眾議員李天明（Alex Lee）表示，加州正透過州政府能掌握的政策工具，加強對聯邦移民執法活動的監督。（加州眾議會官網圖片）

AI摘要 文章摘要整理： 紐森簽署多項移民法案，限制聯邦移民執法並加強私人拘留設施監管，南灣州議員也推動拘留中心人權、透明度與民權保障。

加州 州長紐森 9月29日簽署一系列移民 相關法案，進一步規範聯邦移民執法及移民拘留設施，其中包括禁止執法人員使用電擊手套、對私人移民拘留設施徵收25%稅款，以及強化拘留中心的健康、安全與透明度要求。

根据聖荷西焦點(San Jose Spotlight）的報導，多名南灣州議員參與推動相關立法。代表北聖荷西、密爾比達、佛利蒙、紐華克的州眾議員李天明（Alex Lee）表示，加州正透過州政府能掌握的政策工具，加強對聯邦移民執法活動的監督。

此次簽署的法案中，AB 2760禁止執法人員使用部分穿戴式電擊設備，包括電擊手套；AB 1633則對私人拘留設施徵收25%稅，相關收入將用於移民服務。州府表示，這項25%稅率是全美首創。

代表東聖荷西及南郡的州眾議員卡拉（Ash Kalra）則參與推動多項移民相關法案，其中包括SB 942「民事拘留人權法案」（Civil Detainee Bill of Rights Act）。該法案要求移民拘留設施提供符合基本標準的照護、安全居住環境及健康食品，並強化對拘留設施的監督。

目前加州部分移民拘留中心由私人監獄公司營運。新法同時擴大州政府對私人拘留設施的監督，包括增加公共紀錄透明度、強化州檢察長辦公室在移民相關事務上的職責，以及要求部分拘留設施接受更多地方規劃、分區及公共審查。

另外，SB 747「No Kings Act」將允許民眾在特定情況下，就聯邦移民執法人員侵犯憲法權利的行為提出訴訟，SB 873則限制聯邦移民執法人員在法院周邊進行民事逮捕。

南灣也受到聯邦移民執法行動影響。根據聖塔克拉拉縣快速反應網路(Santa Clara County Rapid Response Network)提供的資料，2025年初至2026年6月，聖塔克拉拉縣共有232名居民遭聯邦移民執法人員拘留。

不過，並非所有相關法案都獲得州長簽署。AB 2465遭紐森否決，原法案旨在禁止接受政府補助或貸款的機構承包聯邦移民拘留相關業務。

紐森辦公室表示，加州無法決定聯邦政府的移民政策，但可針對聯邦移民執法活動在加州境內涉及的州政府資產、公共資源、拘留設施、公共紀錄及執法行為制定州級規範。