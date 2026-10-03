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加州眾議員華裔幕僚毛皓延 被ICE拘留15天後獲釋

記者李怡/舊金山即時報導
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加州眾議員華裔幕僚毛皓延（Ho Yin Mo）被ICE拘留15天後獲釋。（取自L...
加州眾議員華裔幕僚毛皓延（Ho Yin Mo）被ICE拘留15天後獲釋。（取自Linkedin）

AI摘要

文章摘要整理：

加州眾議員史司嘉怡華裔幕僚毛皓延在拉斯維加斯被ICE拘留15天後獲釋，因其長期協助華人居民而引發灣區社區與政界關注。

在移民拘留中心度過15天後，加州州眾議員史司嘉怡（Catherine Stefani）舊金山辦公室華裔幕僚毛皓延（Ho Yin Mo）終於重獲自由。毛皓延9月17日在拉斯維加斯哈里瑞德國際機場遭美國移民暨海關執法局（ICE）拘留，移民法官日前批准保釋，於10月2日獲釋。

這起事件之所以受到灣區華人社區關注，不只是因為毛皓延具有華裔背景，更因為他平日的工作正是幫助不少語言不通的華人與政府打交道。

毛皓延來自香港，曾任灣區中文電視台KTSF記者，2025年1月起加入司嘉怡辦公室擔任地區代表。他能說粵語及普通話，平時協助華裔居民聯絡州政府部門、申請殘障福利、平價醫療、托兒及食物援助，也經常在司嘉怡與華人居民見面時擔任翻譯。

對許多英文不流利的新移民而言，這類華語幕僚往往是他們與政府之間最直接的一座橋梁。從一張福利申請表，到不知道應該找哪個政府部門求助，都可能需要他們協助。因此毛皓延突然遭拘留，也讓不少曾與他共事或接受服務的居民感到意外。

ICE表示，毛皓延2020年1月合法進入美國，但原本的臨時居留期限在同年5月結束，之後未依規定離境。司嘉怡方面則強調，毛皓延是州議會合法聘用員工。雙方對其移民身分及案件的說法存在明顯分歧，他獲得保釋也不代表移民案件已結束，後續仍可能面臨遞解程序。

毛皓延被拘留後，事件迅速引起舊金山政界關注。包括市長羅偉（Daniel Lurie）、舊金山市議會11名市議員等地方官員均曾公開呼籲讓讓他獲釋。

獲釋後，毛皓延表示，對司嘉怡、法律團隊以及所有為他發聲的人充滿感激，也期待重新回到工作崗位，繼續服務舊金山居民。

司嘉怡則表示，毛皓延是灣區社區重要的一員。不過對毛皓延而言，走出拘留中心只是第一步。移民案件尚未落幕，他接下來仍需面對法律程序。

這起事件也再次讓灣區移民家庭關注一個現實問題：即使已在美國生活多年、有工作，也不代表移民案件不存在風險。對身分仍在申請、轉換或等待裁決中的居民而言，了解自己的案件進度、保留完整文件，以及在遇到執法行動時知道如何取得法律協助，都變得更加重要。

精華 FAQ

  • 他於9月17日在拉斯維加斯機場遭ICE拘留，移民法官日前批准保釋後，於10月2日獲釋。ICE稱他2020年入境後逾期未離境，但案件仍未結束。

  • 他在司嘉怡舊金山辦公室任地區代表，能說粵語和普通話，協助華裔居民聯絡州政府、申請殘障福利、醫療、托兒與食物援助，也常擔任翻譯。

  • 因為毛皓延是華裔且長期幫助語言不通的華人與政府溝通，許多居民把他視為橋梁；市長羅偉與11名市議員也曾公開呼籲讓他獲釋。

ICE 眾議員 華裔

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