我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美版傷仲永？5歲發現微軟漏洞名震天下 今涉案被捕

女死囚處決失敗後插管維生 田納西州矯正局長下台

感恩、聖誕節出門當心 金山今冬30波王潮恐淹低窪道路

記者李怡/舊金山即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
從今年11月至明年2月，舊金山將面臨一連串異常高潮位，按照港務局使用聯邦數據的估...
從今年11月至明年2月，舊金山將面臨一連串異常高潮位，按照港務局使用聯邦數據的估算，今冬可能出現約30次「王潮」等級的高潮位。（記者李怡/攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山今年冬天可能出現約30次王潮，高水位若再遇暴雨，低窪道路與沿岸社區更易淹水，市府提醒民眾特別留意感恩節與聖誕節前後。

住在舊金山靠海或地勢低窪地區的居民，今年冬天可能要多留意家門口的水勢。從今年11月至明年2月，舊金山將面臨一連串異常高潮位，按照港務局使用聯邦數據的估算，今冬可能出現約30次「王潮」等級的高潮位。若恰好碰上冬季暴雨，部分道路和低窪社區淹水風險將進一步增加。

對一般居民而言，王潮並不只是「海水高一點」。真正麻煩的是，當海水已經逼近岸邊，天空又下起大雨，城市排水系統排出去的水可能受到高水位影響，街道積水和沿岸淹水風險隨之增加。

羅偉日前發布影片時指出，目前舊金山潮位已比正常水平高出約6吋，影片中的渡輪大樓（Ferry Building）海堤旁甚至已能看到海水逼近岸邊。市府尤其擔心今年感恩節及聖誕節前後，因為高水位預計在這兩個假期附近出現高峰，另一波高峰則可能落在明年1月21日前後。

加州海岸委員會目前列出的全州主要王潮日期包括11月24日至26日、12月23日至25日，以及2027年1月21日至22日。北加州部分地區前後還可能多出數日。

值得注意的是，「30次王潮」並不是指舊金山一定會發生30次嚴重洪水。

「王潮」本身沒有統一的科學門檻，因此不同機構統計方式不同。市府引用的資料顯示，超高水位可能出現30次以上。

背後原因除了月球引力及長期海平面上升，今年的強烈聖嬰現象也值得注意。較暖的太平洋海水會膨脹並抬高海面；如果高潮位再碰上強風、巨浪和暴雨，實際水位可能高於原先潮汐。

這也意味著，今年冬天民眾開車出門前，除了查看會不會下雨，還要多看一眼潮汐和淹水警報。尤其感恩節、聖誕節正值出行高峰，一旦低窪道路積水，通勤及假日出行都可能受到影響。

舊金山呼籲居民提前做好準備。民眾可將自己的郵遞區號以簡訊發送至888-777，加入AlertSF警報系統，及時接收洪水等緊急通知。

精華 FAQ

  • 港務局引用聯邦數據估算，從今年11月至明年2月，舊金山今冬可能出現約30次王潮等級高潮位；這不代表30次嚴重洪水，而是超高水位出現頻率偏高。

  • 因為海水水位已高，城市排水系統排水會受阻，雨水更難迅速流走，街道與低窪社區就更容易積水；若再加上強風、巨浪，實際淹水情況可能更明顯。

  • 市府特別提醒感恩節、聖誕節及明年1月下旬前後要提高警覺，因為高水位可能在這些時段達到高峰；居民可訂閱AlertSF，及早接收洪水等緊急通知。

加州 聖誕節 舊金山

上一則

Lowe's免費送萬聖節夜光糖果袋 每店限量150個

下一則

蔡英文訪矽谷 10/8史丹福大學演講

延伸閱讀

東北風暴逼近紐約 強風恐達55哩 南皇后區沿海防淹水

東北風暴逼近紐約 強風恐達55哩 南皇后區沿海防淹水
東北風暴逼近 紐約周末恐迎強風、暴雨

東北風暴逼近 紐約周末恐迎強風、暴雨

流感不可輕忽 舊金山現本季首例死亡

流感不可輕忽 舊金山現本季首例死亡
舊金山出現本流感季首例死亡

舊金山出現本流感季首例死亡
喬州今冬恐濕又冷 亞特蘭大有機會下雪

喬州今冬恐濕又冷 亞特蘭大有機會下雪

熱門新聞

南灣洛斯阿圖以家庭平均年收入41萬7000元成為加州最富裕郊區城市。（取自房地產網站）

加州10大最富郊區城 9個在灣區

2026-09-28 23:28
史丹福大學華裔有機化學家林松置身於實驗室。(照片來源：麥克阿瑟基金會)

史丹福華裔化學家獲天才獎 這舉動差點錯過80萬獎金

2026-10-01 15:13
庫比蒂諾台灣餐廳梁媽媽家遭聖塔克拉拉縣指控，拖欠員工薪水超過20萬元。（Google Maps）

南灣台灣餐廳拖欠員工薪水20萬元 恐被追討最高60萬

2026-09-30 18:06
南灣洛斯阿圖以家庭平均年收入41萬7000元成為加州最富裕郊區城市。（取自房地產網站）

加州10大最富裕郊區城市 9個在灣區 因為「一發展」

2026-09-29 02:20
部分顧客直言，他們真正希望回歸的是疫情前販售的細長直條版本，而非扭紋款式。（記者王子涵/攝影）

好市多人氣甜點限時回歸 老顧客不買帳

2026-10-02 02:13
Trader Joe's今年再發新配色，除去年已有的黑色、紫色等款式外，還加入亮眼的萊姆綠新配色。（取自Trader Joe's官網）

Trader Joe's萬聖節帆布包返場 民眾大排長龍

2026-10-01 20:32

超人氣

更多 >
她試吃11款台灣鳳梨酥 2品牌獲全場一致推薦

她試吃11款台灣鳳梨酥 2品牌獲全場一致推薦
專櫃169元、好市多27.99元 華人直呼：比Outlet還便宜

專櫃169元、好市多27.99元 華人直呼：比Outlet還便宜
再婚小7歲日籍妻 81歲秦沛移居加拿大現況曝光

再婚小7歲日籍妻 81歲秦沛移居加拿大現況曝光
哈蘭德提告挪威航空：未授權形象替客機「P圖金髮馬尾」

哈蘭德提告挪威航空：未授權形象替客機「P圖金髮馬尾」
球迷嗆「滾回中國」 吳奇隆「揮五星旗」爭議取消中職開球

球迷嗆「滾回中國」 吳奇隆「揮五星旗」爭議取消中職開球