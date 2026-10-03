Lowe's免費送萬聖節夜光糖果袋 每店限量150個
Lowe's推出一日限定萬聖節贈品活動，會員可於上午10點起在全美門市免費領取夜光糖果袋，每店限量150個，送完為止。
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Lowe's推出一日限定萬聖節贈品活動，會員可於上午10點起在全美門市免費領取夜光糖果袋，每店限量150個，送完為止。
萬聖節將至，Lowe's今天推出一日限定免費好康，全美門市上午10點起發放萬聖節夜光糖果袋（Glow-in-the-Dark Trick-or-Treat Tote Bag），每店限量150個，不需消費，送完為止。
這款糖果袋以淺藍色為主，中央印有手提南瓜糖果桶的可愛幽靈，周圍搭配蝙蝠等萬聖節元素，幽靈圖案具有夜光效果，適合小朋友萬聖節外出「不給糖就搗蛋」（Trick-or-Treat）時使用。
這款免費的萬聖節糖果袋，限定給MyLowe’s Rewards會員；會員可免費申請，也不需要持有Lowe’s信用卡。Lowe’s官網表示，MyLowe’s Rewards除了消費可累積點數外，也會不定期推出會員專屬免費贈品。
領取時，可向店員出示Lowe’s App或網站中的會員ID，也可提供與帳戶綁定的電話號碼，由店員查詢會員資格。每名會員限領一個，一旦在其中一家門市完成兌換，就不能再前往其他門市重複領取。
活動自上午10時開始，各門市會設置贈品發放區，若未看到可直接詢問店員。不需事先預約，也不需購買商品；有興趣的民眾可先登入MyLowe’s Rewards帳戶，查看會員專屬優惠及活動詳情。
Lowe's免費發放的是「Glow-in-the-Dark Trick-or-Treat Tote Bag」夜光糖果袋，以淺藍色為主，印有幽靈與萬聖節圖案，適合小朋友裝糖果使用。 活動限定MyLowe’s Rewards會員領取，會員可免費申請，且不必持有Lowe’s信用卡。領取時可出示App或網站會員ID，也可提供綁定電話查詢。 活動從上午10點開始，各門市限量150個，送完為止。每名會員只能領1個，且若已在一家門市兌換，就不能再到其他門市重複領取。
精華 FAQ
Lowe's免費發放的是「Glow-in-the-Dark Trick-or-Treat Tote Bag」夜光糖果袋，以淺藍色為主，印有幽靈與萬聖節圖案，適合小朋友裝糖果使用。
活動限定MyLowe’s Rewards會員領取，會員可免費申請，且不必持有Lowe’s信用卡。領取時可出示App或網站會員ID，也可提供綁定電話查詢。
活動從上午10點開始，各門市限量150個，送完為止。每名會員只能領1個，且若已在一家門市兌換，就不能再到其他門市重複領取。
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