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本周末灣區熱浪 將發布空氣品質警報

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灣區空氣品質下降，周末發布「愛惜空氣」警報。（本報檔案照）
灣區空氣品質下降，周末發布「愛惜空氣」警報。（本報檔案照）

AI摘要

文章摘要整理：

灣區因海霧滯留與周末高溫影響，空氣品質恐持續惡化，3日和4日將發布空氣警報，部分地區臭氧將升至對敏感人群有害。

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，2日灣區（Bay Area）空氣品質有所下降，預計本周末情況將進一步惡化，3日和4日將發布「空氣警報」（Spare the Air）。

2日灣區大部分區域空氣品質降至「中等」水平，對空氣敏感的人群可能會感到喉嚨發癢或咳嗽。

這主要歸咎於天氣原因。舊金山及海灣沿岸上空的一層淺海霧層持續時間比預期更長，其下方的滯留空氣將來自汽車和卡車尾氣的細顆粒物污染物困在近地面。聖塔克拉拉谷（Santa Clara Valley）和列治文（Richmond）受影響最為嚴重，微風幾乎無法幫助淨化空氣。

本周末將出現另一種污染物。預計周末兩天都會出現高溫天氣，導致臭氧（Ozone）濃度上升。灣區空氣品質管理局（Bay Area Air District）已針對周六、日發布了「空氣警報」，這正是金門公園「Hardly Strictly Bluegrass」音樂節的高峰期。

預計北灣大部分地區以及南中灣地區的臭氧濃度將保持在中等水平，但在海岸及中灣地區（包括舊金山）、東灣以及聖塔克拉拉谷，臭氧濃度將升至「對敏感人群有害」的範圍。呼吸系統敏感人群包括兒童應格外注意，儘量減少在戶外活動的時間。

為儘可能保持空氣清潔，請居民在「空氣警報」日儘量減少駕車出行。

精華 FAQ

  • 主要因為周末氣溫升高，會讓臭氧濃度上升；加上地形與氣象條件不利擴散，灣區空氣品質預計惡化，因此3日和4日將發布「空氣警報」。

  • 聖塔克拉拉谷、舊金山沿岸與東灣受影響較大，其中海岸及中灣、東灣與聖塔克拉拉谷的臭氧可能升至對敏感人群有害的範圍。

  • 空氣敏感者、兒童應減少戶外活動，避免長時間暴露在污染空氣中；居民也應盡量少開車，以降低尾氣排放並協助維持空氣品質。

灣區 熱浪 舊金山

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