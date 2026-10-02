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舊金山安全感回升 住房負擔卻成市民新焦慮

記者李怡/舊金山即時報導
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舊金山安全感回升，住房負擔卻成市民新焦慮。（記者李怡/攝影）
舊金山安全感回升，住房負擔卻成市民新焦慮。（記者李怡/攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山2026年城市調查顯示，安全感與市政服務評價回升，但住房負擔與生活成本已取代治安成為市民最憂心的問題。

現在住在舊金山，是否比之前安全，舊金山最新公布的2026年城市居民調查（City Survey）顯示，市民對公共安全、市府服務、公共交通及街道狀況的評價普遍回升。其中，69%受訪者對城市安全給出「好」或「非常好」評價，比2023年的50%大幅增加。雖然對治安焦慮逐漸下降，但是對住房負擔和生活成本，又成了最近的困擾。

這項調查由舊金山市主計長辦公室委託進行，共訪問2505名18歲以上居民，透過電話及網路、並使用多種語言收集意見，再依舊金山人口結構進行加權。居民針對城市服務整體表現、公共安全、交通公園、圖書館、街道及公共設施等項目打分。

最明顯的變化是「安全感回來了」。2023年，舊金山正處於疫情後復甦低潮，市中心空置、商店盜竊、街頭毒品及遊民問題頻頻成為新聞。當年只有50%的居民對城市安全給予好評，安全項目平均得分降至3.3分，也是1996年開始進行相關調查以來的低點之一。

到了2026年，安全平均得分回升至3.8分，69%的居民給出「好」或「非常好」評價。女性、亞裔及太平洋島民、45歲以上居民等群體，安全感都比2023年有所提高。其中，亞裔及太平洋島民對在舊金山街頭行走的安全感改善尤其明顯。

市民對城市的整體水平也比三年前滿意。市府服務平均得分從2023年的3分升至3.4分，約57%的受訪居民給予「好」或「非常好」評價，已大致恢復至疫情前水平。

街道狀況也有所改善。街道服務平均得分由3分升至3.3分，給予較高評價的居民比例明顯增加。若與其他市府服務相比，街道仍然是居民最不滿意的一項，只獲得約「C+」成績。公園和圖書館則繼續最受居民肯定，均獲得「B+」。

值得注意的是，當治安、遊民和街道問題帶來的焦慮有所下降後，居民最擔心的事情正在改變。

最新調查顯示，認為住房可負擔性在過去一年有所改善的居民比例下降，愈來愈多人主動把「住房」和「生活成本」列為舊金山面臨的重要問題。相較之下，把遊民問題列為頭號問題的居民比例，已從2023年的接近一半，下降至今年的兩成左右。

這種轉變也反映不少普通居民目前面臨的現實：街上可能比幾年前乾淨了，搭車和出門的安全感也提高了，但每個月的房租、住房成本以及日常生活開支，仍然直接影響一個家庭能否繼續留在舊金山。

精華 FAQ

  • 2026年有69%受訪者把城市安全評為「好」或「非常好」，遠高於2023年的50%，安全平均分也從3.3升至3.8，顯示安全感明顯回升。

  • 調查由舊金山市主計長辦公室委託，訪問2505名18歲以上居民，透過電話與網路並以多種語言蒐集意見，再依舊金山人口結構加權分析。

  • 隨著治安、遊民與街道問題焦慮下降，居民更在意住房可負擔性與生活成本。因房租、住房開支和日常花費直接影響能否繼續留在舊金山。

亞裔 疫情 舊金山

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