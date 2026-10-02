辦公室沒人坐、住房卻不夠 舊金山鎖定12棟樓改住宅
舊金山面對辦公室空置與住房短缺並存的困境，透過政策誘因與融資支持，推動市中心部分辦公樓改建住宅。
AI摘要
文章摘要整理：
舊金山面對辦公室空置與住房短缺並存的困境，透過政策誘因與融資支持，推動市中心部分辦公樓改建住宅。
舊金山市中心一邊是大量辦公室空置，一邊卻是住房難找、租金高企。把沒人坐的辦公室變成有人住的家。成為市府振興市中心的重要方向。建築設計公司Gensler針對市中心36棟辦公樓進行評估，其中12棟被認為較適合改建住宅，若全部完成轉換，理論上可提供約2775套住房。
這項研究並非意味著12棟樓已經全部確定動工。Gensler是從建築本身的條件進行篩選，包括樓層深度、窗戶、建築形狀、停車及裝卸空間，以及周邊步行環境和公共交通等。36棟受評估建築中，12棟取得75%以上評分，被列為較有改建潛力的候選者。
其中五個曾公開的地址包括Market街575號、Market街601至605號、Montgomery街417號、Sansome街475號，以及Sacramento街275號。這些建築年代、樓高和格局各不相同，但共同點是現有結構相對有機會重新切割成住宅單位。
疫情後遠距及混合辦公改變了舊金山市中心。辦公室需求下降，市中心商業也受到連帶影響；另一方面，舊金山仍需要增加大量住房。市府規畫部門因此把增加市中心住宅人口列為振興計畫的一部分，希望透過新建住房以及商業樓宇改住宅，讓過去以「上班」為主的市中心逐漸增加「生活」功能。
2025年，舊金山通過措施，符合條件的辦公樓改住宅項目，可免除部分可負擔住房要求及開發影響費；符合資格的改建項目，可根據項目新增的房產稅收入，在最長30年期間獲得年度財務激勵，希望降低開發商「算不過帳」的問題。
目前估計，約有48棟建築可能適合利用新的融資激勵，如果全部完成改建，約可增加4400套住宅。這顯示「辦公樓變住宅」已經不只是疫情後的構想，而正逐步進入政策和融資實驗階段。
對舊金山而言，這場轉型背後其實是同一道城市難題的兩面：市中心有太多沒人使用的辦公空間，居民卻仍需要更多住房。 如政策誘因最終能讓部分空樓真正亮起住宅的燈，不僅可以增加住房，也可能為晚上和周末相對冷清的市中心帶來更多常住人口。
因為疫情後遠距與混合辦公讓市中心辦公需求下滑，但住房仍嚴重不足、租金高企，市府希望把閒置空間轉為住宅，增加常住人口並帶動商業活力。 Gensler共評估36棟市中心辦公樓，依樓層深度、窗戶、形狀、停車與周邊交通等條件篩選後，有12棟取得75%以上評分，被列為較有改建潛力的候選者。 2025年通過的措施讓符合條件的改建案可免除部分可負擔住房要求及開發影響費，並可依新增房產稅收入獲得最長30年的年度財務激勵，降低開發商負擔。
精華 FAQ
因為疫情後遠距與混合辦公讓市中心辦公需求下滑，但住房仍嚴重不足、租金高企，市府希望把閒置空間轉為住宅，增加常住人口並帶動商業活力。
Gensler共評估36棟市中心辦公樓，依樓層深度、窗戶、形狀、停車與周邊交通等條件篩選後，有12棟取得75%以上評分，被列為較有改建潛力的候選者。
2025年通過的措施讓符合條件的改建案可免除部分可負擔住房要求及開發影響費，並可依新增房產稅收入獲得最長30年的年度財務激勵，降低開發商負擔。
上一則