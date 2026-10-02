非裔選民仍偏民主黨，年輕男性投票意願成期中選舉變數。（記者李怡/翻攝）

AI摘要 文章摘要整理： 距離2026年美國期中選舉僅1個月，非裔選民支持民主黨的傾向仍強，但實際投票意願受經濟壓力、政治失望與制度因素影響，年輕非裔男性尤受關注。

距離2026年美國期中選舉僅剩一個月，非裔 選民是否會走進投票 所，正成為今年選舉受到關注的議題之一。美國社群媒體會議（ACoM）2日舉行全國媒體簡報會「2026年的非裔選票：投票率、抗爭與代表權」，邀請政治學者及投票權倡議人士，討論生活成本、政治失望、投票規則以及選區重劃等因素，如何影響非裔選民，尤其是年輕非裔男性的投票參與。

非裔選民長期以來是民主黨 重要支持群體，但支持某個政黨，並不等於一定會出門投票。皮尤研究中心（Pew Research Center）今年7月6日至12日對登記選民進行的調查顯示，68%的非裔登記選民表示，如果當時舉行國會選舉，會支持民主黨候選人，8%支持共和黨候選人，另外25%尚未決定或傾向其他候選人。

此次簡報會邀請埃默里大學政治學者Andra Gillespie、Black Men Vote執行主任Michael Bland，以及投票權倡議人士、最高法院「Allen v. Milligan」案主要原告Evan Milligan參與討論。

年輕非裔男性的投票意願尤其受到關注。Black Men Vote今年發布的一項調查訪問了喬治亞、密西根、密西西比、北卡羅來納、賓夕法尼亞及南卡羅來納六州共1636名18至45歲非裔男性登記選民。

結果顯示，74%表示「幾乎確定」或「可能」會在今年投票，但19%表示投票可能性只有一半一半，另有7%表示可能或確定不會投票。

對部分選民而言，真正影響投票決定的並不只是政黨，而是每天面對的生活壓力。物價、住房、工作機會等經濟問題，與對政治制度的不滿交織在一起。ACoM在會議介紹中指出，這種政治失望在部分年輕非裔選民及非裔男性中尤其值得觀察。

隨著11月3日投票日逼近，非裔選民面臨的問題已不只是「支持誰」，還包括對經濟與政府施政的感受、是否願意投票，以及各州投票規則與選區安排如何影響政治參與。這些因素最終如何反映在投票人數及選舉結果上，仍有待實際投票數據驗證。

非裔選民仍偏民主黨，年輕男性投票意願成期中選舉變數。（記者李怡/翻攝）