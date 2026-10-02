前總統蔡英文10月7日訪矽谷 史丹福大學演講

前總統蔡英文在自己的臉書上表示，她將前往美國加州史丹福大學，出席 Stanford DEFCON 2026 科技與國家安全研討會，並發表開幕演講。（翻攝自LinkedIn）

AI摘要 文章摘要整理： 前總統蔡英文將於10月7日赴美，在史丹福大學就科技、民主韌性與國家安全發表開幕演講，並與學界及政界人士交流。

前總統蔡英文 在自己的臉書上表示，她將前往美國加州史丹福大學 ，出席 Stanford DEFCON 2026 科技與國家安全研討會，並發表開幕演講。

她說，這幾年，科技的快速發展，不只改變生活，也正在改變國家安全與國際局勢。她將在史丹福大學和來自學界、政府及科技產業的朋友，分享台灣的經驗，以及如何在科技發展、民主韌性與國家安全之間，持續面對新的挑戰，並期待透過這次交流，讓更多國際朋友認識台灣，並為台灣和世界建立更多合作與連結。

據了解，此活動是由史丹福大學戈爾迪結國安創新中心（Gordian Knot Center for National Security Innovation）舉行，該中心也已透過LinkedIn社群平台宣布活動內容，並指出，蔡英文是台灣首位女性總統，在她執政八年期間，面對印太地區日益複雜的安全環境，台灣強化了在關鍵科技與半導體製造領域的全球地位，深化國際夥伴關係，並投入資源提升國防與國家韌性。

這將是蔡英文卸任總統後首次訪問美國。已有不少灣區僑胞在蔡英文臉書下面留言，非常期待蔡英文的到訪與演說。

據了解，10月8日的演說將由胡佛研究所「台灣在印太地區」（TIPR）計畫與史丹福大學學生組織 Stanford in Government共同主辦。前美國國務卿萊斯（Condoleezza Rice）預計將開場引言，介紹演講者；蔡英文預計將與胡佛研究所資深研究員戴雅門（Larry Diamond）進行對談。