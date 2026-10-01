黃豪平笑翻灣區 青商會辦脫口秀串聯年輕世代
黃豪平《只是喜劇演員》巡演在舊金山灣區登場，青商會以輕鬆形式串聯年輕世代，觀眾反應熱烈，主辦方也盼持續推動更多交流活動。
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黃豪平《只是喜劇演員》巡演在舊金山灣區登場，青商會以輕鬆形式串聯年輕世代，觀眾反應熱烈，主辦方也盼持續推動更多交流活動。
黃豪平《只是喜劇演員》北美巡演近日來到舊金山灣區，由舊金山灣區台灣青商會與其他城市共同舉辦，也是本屆青商會的第一場活動。主辦方希望以輕鬆、活潑的形式，讓灣區台灣人在笑聲中交流、認識彼此。
僑教中心主任王偉讚致詞時形容，這次是一場「非常別開生面」的活動，也期待未來灣區能有更多年輕人的聚會。
在灣區長大的創作歌手林中宣（Sam Lin）也到場支持，並上台分享近年往返台美發展音樂的經歷，他以身為台灣人為榮，希望讓更多人認識台灣。
在此次單口喜劇專場中，黃豪平從台灣人成長過程熟悉的生活情境、文化記憶、人際經驗與親密關係裡找笑點，即使成長背景不同，也能從他的觀察及表演節奏產生共鳴。現場並穿插大量即興互動，最後黃豪平演唱專場同名歌曲《只是喜劇演員》，為演出收尾。
黃豪平受訪時表示，來美國巡演前，曾有人提醒他，當地華人觀眾年齡可能較長；實際走過幾個城市後卻發現，目前演出的市場，其實觀眾都以年輕族群為主，讓他頗感意外。
談到舊金山與其他城市的不同，黃豪平認為，灣區觀眾「更願意給肯定」，隨後笑稱：「大家真的是壓力太大了，會不會是矽谷壓力？」他表示，脫口秀不少素材來自與台下的即時互動，熱情是會互相「共鳴」的，形成「良善的循環」。
觀眾Jessica、Julie與Sean三人透過Facebook廣告得知活動，其中有人平時就看美國脫口秀，這次卻是第一次看台灣喜劇演員，直呼「很好笑」；也有人原本不熟悉黃豪平，看到是來自台灣的演出，便決定用行動來支持。
另一名黃豪平的粉絲，則早在一、兩個月前就買下VIP票，她表示自己一直有在追他的節目，能在灣區看到熟悉的台灣藝人登台，是很感動的現場體驗。
從第一次接觸台灣脫口秀，到專程購買VIP票進場，這類輕鬆、活潑的活動也展現對年輕族群的吸引力。受訪觀眾肯定青商會的選材，並表示希望未來能多多舉辦類似的活動。
舊金山灣區台灣青商會會長表示，未來一年希望推出更多有趣活動，讓灣區更多元，華人彼此連結、認識新朋友，也能在工作之外紓解壓力。
副會長Vincent則分享接下來的活動規畫，包括公益服務、健行、春季大型活動，也考慮推出瑜伽、聚餐等不同形式。他表示，青商會活動不限特定年齡，也歡迎有興趣的民眾加入參與。
因為主辦方以輕鬆活潑的脫口秀形式，讓灣區台灣人和華人能在笑聲中交流、認識彼此，內容也貼近年輕世代生活，因此吸引不少觀眾進場支持。 他發現北美巡演的觀眾多以年輕族群為主，灣區觀眾更願意給肯定，互動也特別熱烈，讓表演中的即興橋段更容易形成正向共鳴。 青商會表示未來一年將推出更多有趣活動，包括公益服務、健行、春季大型活動，也考慮瑜伽與聚餐等形式，歡迎不同年齡民眾參與。
精華 FAQ
因為主辦方以輕鬆活潑的脫口秀形式，讓灣區台灣人和華人能在笑聲中交流、認識彼此，內容也貼近年輕世代生活，因此吸引不少觀眾進場支持。
他發現北美巡演的觀眾多以年輕族群為主，灣區觀眾更願意給肯定，互動也特別熱烈，讓表演中的即興橋段更容易形成正向共鳴。
青商會表示未來一年將推出更多有趣活動，包括公益服務、健行、春季大型活動，也考慮瑜伽與聚餐等形式，歡迎不同年齡民眾參與。
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