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入獄前34天荷姆斯竟邀攝製組住家中 「矽谷壞血」紀錄片首映

記者王子涵／舊金山即時報導
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圖攝於2021年9月，荷姆斯與伴侶伊凡斯走出位於聖荷西的加州北區聯邦地區法院。（...
圖攝於2021年9月，荷姆斯與伴侶伊凡斯走出位於聖荷西的加州北區聯邦地區法院。（記者王子涵/攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

因Theranos詐欺案入獄前，Elizabeth Holmes讓攝製組近距離拍下她的家庭生活，新片《You Can See Everything》以此探討真實與虛構界線。

因Theranos詐欺案被判刑的創辦人荷姆斯（Elizabeth Holmes），2023年入獄前最後34天，竟讓紀錄片攝製組住進她位於聖地牙哥縣Del Mar的家中，從早到晚近距離拍攝她與伴侶伊凡斯（Billy Evans）及兩名孩子的生活。這段此前鮮為人知的影像，如今被製作成近三小時紀錄片「You Can See Everything」，9月30日在紐約影展正式首映。

影片由喜劇演員兼導演菲爾德（Nathan Fielder）與紀錄片導演奧本海姆（Lance Oppenheim）共同執導。拍攝期間，菲爾德直接住進荷姆斯家的客房，攝影機幾乎全天候跟隨一家人，甚至在荷姆斯與伊凡斯躺在床上或身處浴室時進行訪談。

荷姆斯是在2023年5月前往德州聯邦監獄服刑。也就是說，影片記錄的正是她失去自由前最後一個多月的生活。菲爾德在紐約首映後表示，直到現在，他仍在試圖理解那段拍攝經歷，也不明白荷姆斯為何會選擇讓自己如此深入地進入她的私人生活。

紀錄片其實早在9月6日便於科羅拉多州特柳賴德電影節（Telluride Film Festival）以神秘放映方式亮相，當時主辦方事前未公布片名，現場也限制觀眾使用手機。影片曝光後迅速引發討論。

紐約影展9月30日的正式放映同樣吸引大批影迷。當晚8時的場次早已售罄，部分觀眾甚至凌晨3時便到林肯中心Alice Tully Hall外排隊，希望取得入場機會。

菲爾德與奧本海姆表示，這項計畫起源於得知荷姆斯與伊凡斯曾接觸電影公司A24，討論拍攝紀錄片的可能性。菲爾德起初並未認為素材最終會變成一部長片，只是對見到荷姆斯本人感到好奇。

但真正開始接觸後，他發現自己不斷面對一種矛盾感受。菲爾德說，荷姆斯在某些時刻看起來非常真誠，但他又必須提醒自己，眼前這個人曾因欺騙投資者而被定罪。奧本海姆也表示，攝製團隊每天拍攝結束後都會討論當天發生的事情，有時對同一段互動甚至會得出完全不同的理解。

荷姆斯曾是矽谷最受矚目的創業者之一。她創辦的Theranos宣稱，只需從指尖取得幾滴血液，就能快速完成多項疾病檢測。公司一度吸引近10億元投資，2014年估值達45億元。

但「華爾街日報」其後揭露Theranos的血液檢測技術存在重大問題，公司迅速崩潰。2018年，美國司法部起訴荷姆斯及其前伴侶巴爾瓦尼（Ramesh “Sunny” Balwani）。荷姆斯最終被裁定四項詐欺及共謀重罪成立，巴爾瓦尼則被裁定12項相關重罪成立。

荷姆斯案所涉及的經濟損失高達1.44億元。在美國歷史上著名的詐騙案中，巨型龐氏騙局的被告馬多夫（Bernie Madoff）因領導詐騙650億元而被判處150年。與本案相近的工業品巨頭泰科公司（Tyco）前首席執行官科茲洛夫斯基（Dennis Kozlowski）因盜竊近1億元，於2005年被判處8至25年監禁。

「You Can See Everything」並未只重述Theranos案，而是把重點放在荷姆斯入獄前的私人生活，以及攝影機到底能否捕捉一個人的「真實」。影片也加入戲劇化重演等安排，導演在首映後多次要求觀眾不要透露其中的重要轉折。

菲爾德形容，整個拍攝過程幾乎沒有預先設定好的方向。「事情發生時，我們就把它拍下來。」他說，這像是一條突然出現在眼前的路，攝製團隊只是一路跟著走下去。

「You Can See Everything」預計10月23日起在全美上映。

精華 FAQ

  • 影片記錄的是Elizabeth Holmes入獄前最後34天的生活，攝製組住進她在Del Mar的家中，全天候拍攝她與Billy Evans及兩名孩子的日常。

  • 本片由喜劇演員兼導演Nathan Fielder與紀錄片導演Lance Oppenheim共同執導，9月30日在紐約影展正式首映，先前也曾在Telluride以神秘放映亮相。

  • 影片不只重述Theranos詐欺案，更聚焦荷姆斯入獄前的私人生活，以及攝影機能否捕捉一個人的真實，並加入戲劇化重演來強化這種不確定感。

矽谷 荷姆斯 聖地牙哥

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