律師：被控在都布林公園槍殺女婿的女子 計畫無罪抗辯

被指控在都布林公園殺害女婿的陳世麗計畫無罪抗辯，麥肯錫岳父張壽勇的公設辯護人請求法官對當事人進行醫學評估。（都布林警局提供）

AI摘要 文章摘要整理： 都布林77歲夫妻被控槍殺女婿，陳世麗計畫以無罪抗辯並主打家暴背景，檢方則稱兩人都涉案且監控可佐證。

據「信使報」（Mercury News）報導，一名都布林（Dublin）女子與其丈夫因涉嫌殺害女婿而被起訴，該女子的辯護律師10月1日表示，她計畫提出無罪抗辯，並將辯護重點放在據稱由受害人實施的虐待行為上。

均為77歲的陳世麗（音譯，Shili Chen）和丈夫張壽勇（音譯，Shouyong Zhang）短暫出庭，請求法官給予更多時間以準備正式答辯。9月30日兩人均被控謀殺罪，據當局稱，9月26日他們在公共空間槍殺了女婿麥肯錫（Jonathan McKinsey）；而麥肯錫與這對夫婦的女兒原定在幾天後就一場激烈離婚及撫養權糾紛案出庭聽證。

10月1日被指派為陳世麗辯護的法院指定律師布里格斯（Curtis Briggs）表示，他審閱的法庭文件顯示，麥肯錫脾氣暴躁且無法控制自己的情緒，對家人構成威脅，令人擔憂。

代表張壽勇的公設辯護人奧蒂斯（Jennie Otis）請求法官安排對其進行醫學評估，但並未說明具體原因。

兩人在法庭上均需要普通話翻譯。檢方稱，張壽勇在訊問中已承認開槍射殺了麥肯錫，已調取的監控錄像顯示陳世麗和張壽勇兩人均向受害人開槍。

麥肯錫現年40歲，是「紐約時報 」的一名遊戲工程師，他在都布林一家體育中心的停車場遇害。法庭記錄顯示，麥金西遇害時，他正與妻子甘蒂絲‧張（Candice Jang）處於一場充滿爭議的離婚訴訟中，雙方還就三名年幼子女的撫養權展開爭奪。去年提交的限制令申請中，這對夫婦互相指控對方十多年來一直實施身體、情感和心理虐待。身為跨性別者（transgender）的麥肯錫指控，張及其父母曾因他多年前進行的性別轉換而對他進行言語和身體虐待。

麥肯錫去年十月被捕，並因涉嫌毆打長子而被控犯有輕罪兒童虐待罪。警方稱，他承認曾掌摑該兒童。因將兩歲的幼子被獨自留在家中，檢方因此還指控他危害幼童安全。麥肯錫對指控表示不認罪，稱被妻子設計陷害。他獲准保釋的條件是必須完成12節育兒課程。案發時，麥肯錫正處於保釋期，並試圖加入一項心理健康轉介項目。

同樣是在十月，甘蒂絲‧張針對麥肯錫申請到了家庭暴力保護令。她申請文件中列舉了麥肯錫涉嫌施暴的詳細清單，其中包括2010年麥肯錫抓住她的前臂導致她撞上咖啡桌的角，造成上背部一節椎骨骨折、2023年麥肯錫曾用力推搡他們的大兒子頭部，導致她隨後報警。甘蒂絲‧張還指控麥肯錫對她的母親實施了精神虐待。