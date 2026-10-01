舊金山出現本流感季首例死亡。（記者李怡/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山本流感季出現首例死亡病例，衛生局呼籲民眾盡快接種流感疫苗，特別是高風險族群，並在年底聚會前加強防護。

秋冬流感 季才剛拉開序幕，舊金山 已傳出本季首宗流感相關死亡病例。舊金山公共衛生局（DPH）10月1日證實，一名成年居民感染流感後死亡，成為2026至2027流感季全市首例相關死亡個案。市府目前未公布死者年齡、疫苗接種狀況及是否患有其他疾病。衛生官員提醒，隨著天氣轉涼及年底聚會增加，流感傳播風險也將上升，民眾應提前做好防護。

這宗死亡病例出現的時間格外受到關注。一般而言，灣區流感病例通常從10月開始增加，12月至翌年2月進入高峰。換句話說，目前還只是流感季初期。根據目前統計，加州本流感季已記錄26宗流感相關死亡病例。舊金山2024至2025流感季則有30人因流感死亡。

舊金山衛生官Susan Philip表示，這宗死亡病例再次提醒民眾，流感、新冠肺炎等呼吸道病毒不能輕忽，尤其是較容易出現重症的高風險族群。

對華人家庭而言，家中有長者、幼童或慢性疾病患者，更需要留意。流感初期症狀包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、肌肉痠痛及疲倦等。部分健康成年人可能休息幾天便逐漸康復，但對年長者及免疫力較弱的人而言，可能進一步引發肺炎等嚴重併發症。

衛生部門建議6個月以上符合條件的居民接種季節性流感疫苗 ，尤其是在年底感恩節、聖誕節等大型家庭聚會到來前完成接種。目前灣區多家醫療機構及CVS、Walgreens、Safeway等藥房已陸續提供新一季流感疫苗。

今年疫苗選擇也有所增加。美國食品藥物管理局（FDA）今年批准首款針對流感的mRNA疫苗，可供50歲以上成年人使用。不過醫療專家表示，民眾不必因為等待特定疫苗而延後接種，10月本身就是接種流感疫苗的重要時間點。

隨著舊金山出現本季首例死亡，衛生官員希望居民不要等到身邊大量出現感染病例才開始防範。除了疫苗，出現呼吸道症狀時留在家中休息、在人多密閉場所注意防護，以及勤洗手，都是降低病毒傳播的方法。對許多家庭而言，現在提前做好準備，也能降低年底聚餐、旅行期間全家輪流生病的風險。