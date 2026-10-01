我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

C羅氣到離開葡萄牙隊集訓 官方Instagram一天掉粉100萬

槍殺紐時主管女婿被控謀殺 華裔老婦要提無罪抗辯

Trader Joe's萬聖節帆布包返場 民眾大排長龍

記者王子涵／舊金山即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Trader Joe's今年再發新配色，除去年已有的黑色、紫色等款式外，還加入亮...
Trader Joe's今年再發新配色，除去年已有的黑色、紫色等款式外，還加入亮眼的萊姆綠新配色。（取自Trader Joe's官網）

AI摘要

文章摘要整理：

Trader Joe's萬聖節迷你帆布包今年加推新配色並於9月30日限量開賣，再度吸引民眾排隊搶購，上市後也很快出現轉售與仿製熱潮。

Trader Joe's去年推出的萬聖節主題迷你帆布包「Trick-or-Treat」曾受到全美顧客追捧，發售當日不少門店外大排長龍，現貨被一搶而空，不少還被掛在二手市場以高價轉賣。Trader Joe's今年再發新配色，除去年已有的黑色、紫色等款式外，還加入亮眼的萊姆綠新配色，9月30日起全美門市限量上架，每個僅售2.99元。

這是Trader Joe's連續第二年推出萬聖節迷你帆布包。今年主要配色包括黑、綠及紫色，部分門市另有數量較少的橙色版本。帆布包長約13吋、高11吋、深6吋，除了可用於日常購物，Trader Joe's也主打可作為萬聖節兒童收集糖果或裝入糖果送人的小包。

去年萬聖節款上市後，就曾在社群網站掀起熱潮，不少消費者曬出戰利品，還有人以布章、吊飾或彩繪自行改造。今年新品上市僅數小時後，eBay便出現轉售商品，價格約從8.88元至40元不等。過去部分Trader Joe's限量帆布包甚至曾被喊價至數百、上千元。

根據報導，Trader Joe's今年6月推出粉彩條紋版本時，同樣快速售罄；南加州部分門市甚至有數百人在日出前排隊，只為搶購售價不到3元的小包。

由於官方帆布包只能在Trader Joe's實體門市購買，限量供應更加推高收藏熱度，市面也出現大量仿製品。Trader Joe's今年已針對涉嫌販售仿冒帆布包的業者提告，並提醒消費者，公司商品只透過自家實體門市銷售。美食網站「Food & Wine」也指出，Trader Joe's季節限定帆布包經常一補貨便售罄，迷你版本如今甚至比傳統尺寸更難入手。

精華 FAQ

  • 今年是連續第二年推出萬聖節迷你帆布包，除了黑色、紫色等既有配色外，還新增亮眼的萊姆綠，部分門市另有較少量的橙色版本。

  • 它自9月30日起在全美門市限量上架，每個售價2.99元；因只在實體門市販售、供應有限，加上屬季節限定商品，因此常一開賣就被搶空。

  • 新品上架數小時內eBay就出現8.88元到40元不等的轉售品，過去甚至被炒到數百、上千元；Trader Joe's也已對販售仿冒包的業者提告並提醒只在自家門市販售。

萬聖節 加州

上一則

卡斯楚谷行人遭撞身亡 疑肇逃警方封路調查

下一則

舊金山出現本流感季首例死亡

延伸閱讀

Trader Joe's萬聖節帆布袋回歸 2.99元搶購 轉售幾千？

Trader Joe's萬聖節帆布袋回歸 2.99元搶購 轉售幾千？
跟風Trader Joe's？好市多一大一小帆布袋8.99元 配色意外掀論戰

跟風Trader Joe's？好市多一大一小帆布袋8.99元 配色意外掀論戰
Trader Joe's「秋季夢幻南瓜」 推出各種獨特品種

Trader Joe's「秋季夢幻南瓜」 推出各種獨特品種
花2.99元自製奶茶 Trader Joe's新品華人愛

花2.99元自製奶茶 Trader Joe's新品華人愛
沙丁魚罐頭賣翻天 搭健康熱潮

沙丁魚罐頭賣翻天 搭健康熱潮

熱門新聞

南灣洛斯阿圖以家庭平均年收入41萬7000元成為加州最富裕郊區城市。（取自房地產網站）

加州10大最富郊區城 9個在灣區

2026-09-28 23:28
庫比蒂諾台灣餐廳梁媽媽家遭聖塔克拉拉縣指控，拖欠員工薪水超過20萬元。（Google Maps）

南灣台灣餐廳拖欠員工薪水20萬元 恐被追討最高60萬

2026-09-30 18:06
南灣洛斯阿圖以家庭平均年收入41萬7000元成為加州最富裕郊區城市。（取自房地產網站）

加州10大最富裕郊區城市 9個在灣區 因為「一發展」

2026-09-29 02:20
今年麥當勞大富翁遊戲最高可抽100萬元現金。（記者龔玥/攝影）

麥當勞大富翁10月開玩 三種玩法可贏小食或百萬大獎

2026-09-28 21:27
舊金山米慎溪上有20棟罕見船屋。（取自房地產網站）

舊金山一條不尋常「街道」只有20戶人家 罕見1船屋上市

2026-09-27 02:20
史丹福大學華裔有機化學家林松置身於實驗室。(照片來源：麥克阿瑟基金會)

史丹福華裔化學家獲天才獎 這舉動差點錯過80萬獎金

2026-10-01 15:13

超人氣

更多 >
王令麟長期供養獄官現金、大閘蟹、牛排 為何仍判無罪？

王令麟長期供養獄官現金、大閘蟹、牛排 為何仍判無罪？
中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線

中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線
黛妃曾帶威廉探班「不可能的任務」湯姆克魯斯：她真的很可愛

黛妃曾帶威廉探班「不可能的任務」湯姆克魯斯：她真的很可愛
無綠卡合法移民 今起不能用白卡 恐10萬人受影響

無綠卡合法移民 今起不能用白卡 恐10萬人受影響
五旬華人大媽帶嫩夫、姐弟做色情業 125萬家產全沒收

五旬華人大媽帶嫩夫、姐弟做色情業 125萬家產全沒收