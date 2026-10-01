Trader Joe's萬聖節帆布包返場 民眾大排長龍

Trader Joe's今年再發新配色，除去年已有的黑色、紫色等款式外，還加入亮眼的萊姆綠新配色。（取自Trader Joe's官網）

AI摘要 文章摘要整理： Trader Joe's萬聖節迷你帆布包今年加推新配色並於9月30日限量開賣，再度吸引民眾排隊搶購，上市後也很快出現轉售與仿製熱潮。

Trader Joe's去年推出的萬聖節 主題迷你帆布包「Trick-or-Treat」曾受到全美顧客追捧，發售當日不少門店外大排長龍，現貨被一搶而空，不少還被掛在二手市場以高價轉賣。Trader Joe's今年再發新配色，除去年已有的黑色、紫色等款式外，還加入亮眼的萊姆綠新配色，9月30日起全美門市限量上架，每個僅售2.99元。

這是Trader Joe's連續第二年推出萬聖節迷你帆布包。今年主要配色包括黑、綠及紫色，部分門市另有數量較少的橙色版本。帆布包長約13吋、高11吋、深6吋，除了可用於日常購物，Trader Joe's也主打可作為萬聖節兒童收集糖果或裝入糖果送人的小包。

去年萬聖節款上市後，就曾在社群網站掀起熱潮，不少消費者曬出戰利品，還有人以布章、吊飾或彩繪自行改造。今年新品上市僅數小時後，eBay便出現轉售商品，價格約從8.88元至40元不等。過去部分Trader Joe's限量帆布包甚至曾被喊價至數百、上千元。

根據報導，Trader Joe's今年6月推出粉彩條紋版本時，同樣快速售罄；南加州 部分門市甚至有數百人在日出前排隊，只為搶購售價不到3元的小包。

由於官方帆布包只能在Trader Joe's實體門市購買，限量供應更加推高收藏熱度，市面也出現大量仿製品。Trader Joe's今年已針對涉嫌販售仿冒帆布包的業者提告，並提醒消費者，公司商品只透過自家實體門市銷售。美食網站「Food & Wine」也指出，Trader Joe's季節限定帆布包經常一補貨便售罄，迷你版本如今甚至比傳統尺寸更難入手。