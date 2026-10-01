卡斯楚谷行人遭撞身亡 疑肇逃警方封路調查
東灣卡斯楚谷1日下午發生行人穿越道致命車禍，CHP懷疑涉及肇逃並封路蒐證，現正調閱監視器追查肇事車輛。
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東灣卡斯楚谷1日下午發生行人穿越道致命車禍，CHP懷疑涉及肇逃並封路蒐證，現正調閱監視器追查肇事車輛。
東灣卡斯楚谷1日下午發生致命車禍，一名男性行人遭車輛撞擊身亡。加州公路巡警（California Highway Patrol，CHP）表示，目前正朝疑似肇事逃逸方向調查，並調閱附近監視器，希望取得涉嫌肇事車輛的影像。
事故約於下午1點30分發生在Somerset Avenue與Anita Avenue交叉口附近。ABC7引述CHP表示，男性死者事發時正在使用行人穿越道。目前警方尚未公布涉嫌肇事車輛的描述，也未透露駕駛人相關資訊。
記者1日下午約2點40分行經現場時目擊，多輛CHP巡邏車停在道路上，警方以交通錐封鎖部分路段，數名調查人員在道路中央進行蒐證，路面可見黃色覆蓋物，現場也有電視台攝影記者到場採訪。
事故所在的Anita Avenue路段近年曾進行行人安全改善，根據阿拉米達縣公共工程局資料顯示，Anita Avenue從Castro Valley Boulevard至Somerset Avenue的改善工程，包括增設人行道、無障礙路緣坡道及改善行人穿越設施等，以提升行人通行安全。
截至目前，死者身分尚未公布，案件仍由CHP調查中。
事故約於1日下午1點30分，發生在東灣卡斯楚谷Somerset Avenue與Anita Avenue交叉口附近。警方指出，死者當時是在行人穿越道上行走時遭車輛撞擊。 加州公路巡警目前朝疑似肇事逃逸方向偵辦，並調閱事故地點附近監視器，希望取得涉嫌車輛影像。現場也已封鎖部分路段，供調查人員蒐證。 是的，阿拉米達縣公共工程局資料顯示，Anita Avenue從Castro Valley Boulevard至Somerset Avenue曾進行改善工程，內容包括增設人行道、無障礙緣坡道與行人穿越設施。
精華 FAQ
事故約於1日下午1點30分，發生在東灣卡斯楚谷Somerset Avenue與Anita Avenue交叉口附近。警方指出，死者當時是在行人穿越道上行走時遭車輛撞擊。
加州公路巡警目前朝疑似肇事逃逸方向偵辦，並調閱事故地點附近監視器，希望取得涉嫌車輛影像。現場也已封鎖部分路段，供調查人員蒐證。
是的，阿拉米達縣公共工程局資料顯示，Anita Avenue從Castro Valley Boulevard至Somerset Avenue曾進行改善工程，內容包括增設人行道、無障礙緣坡道與行人穿越設施。
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