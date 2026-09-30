前國會議員Speier背書 支持陳詩敏競選國會議員

初選後陳詩敏回到華埠謝票。（記者李怡/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 前國會議員斯蒂爾宣布支持舊金山華裔市議員陳詩敏競選國會議員，肯定她捍衛女性、倖存者與工薪家庭權益，並已獲多名重量級政界人士及勞工組織力挺。

前國會議員、現任聖馬刁縣督察斯蒂爾（Jackie Speier）30日宣布，支持舊金山華裔 市議員陳詩敏（Connie Chan）競選國會議員，稱讚其長期捍衛女性、倖存者及工薪家庭所需的公共服務，並勇敢維護弱勢群體權益。

斯蒂爾曾在加州州議會任職20年，之後代表部分舊金山地區進入聯邦眾議院 近15年。她表示，舊金山需要一名能在華府為工薪階層發聲、同時勇於挑戰強大勢力的進步派議員。

斯蒂爾表示，我在國會代表舊金山超過10年，非常清楚這座城市需要一名進步派的鬥士，在華府傾聽舊金山工薪階層的聲音，並有勇氣對抗強大勢力。陳詩敏已展現她能做到這兩點。

陳詩敏擔任市議員及預算委員會主席期間，努力保護各項重要公共服務，尤其是為婦女及倖存者提供的資源，並讓工薪家庭能夠參與影響自身生活的政策決策。

陳詩敏表示，斯蒂爾長期以來從不畏懼在關鍵時刻發聲，並將勇氣轉化為婦女及倖存者帶來的實際改變。她為婦女和倖存者爭取實際改變，也在代表舊金山超過15年的國會生涯中，贏得市民信任。

斯蒂爾此次加入支持陳詩敏的政界人士及團體，包括眾議院榮休議長裴洛西（Nancy Pelosi）、聯邦參議員Barbara Boxer，以及聯邦眾議員Jared Huffman、Pramila Jayapal和Ro Khanna。包括護士、教師及消防員在內的舊金山勞工組織，也已表態支持陳詩敏競選。