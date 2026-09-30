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Muni車上制止騷擾反遭刺傷 一次見義勇為刺痛通勤族安全感

記者李怡/舊金山即時報導
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Muni車上制止騷擾反遭刺傷，一次見義勇為刺痛通勤族安全感。（記者李怡/攝影）
Muni車上制止騷擾反遭刺傷，一次見義勇為刺痛通勤族安全感。（記者李怡/攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山Muni公車上發生見義勇為乘客遭刺傷事件，嫌犯已被控企圖謀殺，案件也再次提醒通勤族公共交通安全與自保的重要性。

舊金山地方檢察官辦公室30日表示，一名乘客9月23日在Muni公車上制止男子騷擾兩名女性時，遭對方持美工刀連刺多次。44歲嫌犯Glenn Hopkins已被控企圖謀殺等重罪，日前出庭拒不認罪，下一次出庭定於10月8日。案件也再次引發關注，乘客在公共交通工具上遇到騷擾或暴力時，如何在伸出援手與確保自身安全之間作出選擇。

案件發生在舊金山南市場區（SoMa）的Muni公車上，傷者目前正在康復。對每天搭乘Muni上下班、買菜或接送孩子的居民而言，這不只是一起刑案，也凸顯車廂內突發衝突可能迅速升級，以及乘客、司機和執法部門如何共同維護公共安全的問題。

地方檢察官謝安宜（Brooke Jenkins）表示，嫌犯已被控企圖謀殺、使用致命武器攻擊公共交通乘客並造成嚴重身體傷害等罪名。檢方要求將其羈押。

值得注意的是，這起襲擊被Muni車內攝影機拍下，檢方計畫將相關影像作為案件證據。舊金山市交通局（SFMTA）表示，每名Muni司機都配有「靜默警報」啟動後可以將車輛的準確位置傳送給舊金山警察局。案發後，當班司機也立即按照程序處理，協助控制現場並保護其他乘客。

SFMTA表示，暴力行為在Muni和舊金山都沒有容身之地，乘客及司機安全仍是首要工作。交通局同時表示，目前全市及Muni系統內的犯罪均呈下降趨勢，市府將繼續與警方和檢方合作改善公共交通安全。

這宗案件也提醒民眾，遇到可能攜帶武器、情緒激動或具有攻擊性的乘客時，直接正面衝突可能讓危險迅速升級。在確保自身安全的前提下，及時通知司機、撥打911或尋求其他乘客共同協助，往往比單獨與對方發生肢體衝突更安全。

對每天依靠Muni生活的舊金山人來說，公共交通安全不只是「犯罪率升還是降」的一組統計數字。能不能安心等車、坐車，看到有人受到騷擾時是否敢求助，以及伸出援手的人能不能得到及時保護，才是市民每天真正感受到的安全感。

精華 FAQ

  • 9月23日，一名乘客在舊金山SoMa的Muni公車上制止男子騷擾2名女性，卻遭對方持美工刀連刺多次，傷者目前正在康復中。

  • 44歲嫌犯Glenn Hopkins被控企圖謀殺、使用致命武器攻擊公共交通乘客並造成嚴重身體傷害等重罪，已出庭拒不認罪，下一次出庭定於10月8日。

  • 事件顯示車廂內衝突可能迅速升級，乘客應優先確保自身安全，及時通知司機、撥打911或尋求他人協助；SFMTA也強調會與警方、檢方持續合作。

舊金山

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