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BART轉乘平台槍擊三人受傷 一嫌犯仍在逃

記者龔玥/聖荷西報道
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Bart在官方帳號上說明槍擊情況。（圖源Bart X帳號）
Bart在官方帳號上說明槍擊情況。（圖源Bart X帳號）

AI摘要

文章摘要整理：

東灣匹茲堡BART站轉乘月台9月28日晚間爆發槍擊，造成3人受傷，警方逮捕1名嫌犯、另1名仍在逃，並一度中斷周邊列車與接駁服務。

東灣匹茲堡（Pittsburg）BART車站9月28日晚間發生槍擊事件，三人受傷送醫，所幸均為非危及生命的傷勢。警方逮捕一名嫌犯，另一名嫌犯仍在逃，事件也一度造成BART晚間通勤服務大範圍中斷。

根據NbcBayArea的報道，槍擊案約於當天下午5時25分發生在匹茲堡／灣角（Pittsburg/Bay Point）站與前往Antioch列車服務相連的轉乘月台。警方初步調查顯示，案發前有人發生爭執，隨後爆發槍擊，三名傷者均被送往當地醫院接受治療。

警方在附近逮捕一名嫌犯，但截至當晚，第二名嫌犯仍未落網。警方尚未公布在逃嫌犯的外貌特徵，也沒有說明爭執的具體原因，以及傷者是否認識涉案嫌犯。

槍擊發生後，BART一度暫停North Concord／Martinez至Antioch之間的列車服務，Tri Delta Transit隨即安排臨時接駁巴士，協助受影響乘客前往目的地。大量晚間通勤族臨時尋找其他交通方式，部分乘客也對現場資訊發布及交通安排表示不滿。

乘客詹姆斯・埃爾德里奇（James Eldredge）表示，自己原本一段時間沒有搭乘BART，當天重新搭乘卻遇到槍擊事件，讓他對日後是否繼續搭乘BART產生疑慮。另一名乘客塞西莉・蓋斯特（Cecily Guest）則表示，現場一度缺乏明確指引，警方及巴士司機都無法清楚告知乘客應搭乘哪一班車、走哪條路線。

BART晚間稍後表示，列車服務已恢復至匹茲堡／灣角站，因此臨時接駁巴士的範圍縮短。前往Antioch的乘客仍需從匹茲堡／灣角站搭乘接駁巴士；抵達Pittsburg Center後，則可轉乘前往Antioch的列車。

BART警方犯罪現場技術人員當晚仍在轉乘月台採證。BART表示，月台預計於晚間重新開放，正常服務應不會影響9月29日上午的通勤。

精華 FAQ

  • 事件發生在9月28日晚間約5時25分，地點是匹茲堡／灣角站與前往Antioch列車相連的轉乘月台，屬於BART東灣路線的重要轉運點。

  • 這起槍擊造成3人受傷，傷勢均非危及生命。警方已在附近逮捕1名嫌犯，但另1名嫌犯仍未落網，爭執原因與涉案關係也還在調查。

  • 槍擊後，BART曾暫停North Concord／Martinez至Antioch之間服務，Tri Delta Transit也提供臨時接駁巴士。之後列車恢復至匹茲堡／灣角站，前往Antioch仍需接駁轉乘。

槍擊

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