我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

4生肖「招財體質」賺錢厲害守財穩 第一名愈老愈富貴

NBA／詹姆斯去76人 兒子留湖人：我也有我的路要走

柯瑞續約勇士 表態願終老灣區 新秀倫德伯格獲格林高度評價

記者王子涵／舊金山即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
金州勇士首輪新秀倫德伯格（左）希望爭取年度新人王；球星柯瑞（右）剛與球隊續續約，...
金州勇士首輪新秀倫德伯格（左）希望爭取年度新人王；球星柯瑞（右）剛與球隊續續約，並重申職涯「從一而終」的心願。（取自勇士官方X帳號）

金州勇士（Golden States Warriors）28日在舊金山大通中心（Chase Center）舉行新賽季媒體日。剛以兩年1.16億元續約的柯瑞（Stephen Curry），再次表達希望在勇士結束職業生涯的心願。

38歲的柯瑞上周與勇士達成兩年續約協議，新合約包含2028至2029賽季的球員選項，金額遠低於他原本可以爭取的頂薪。

談到續約決定，柯瑞說：「這裡就是家。」勇士是自己與隊友共同建立起來的事業，灣區也是他整個職業生涯所服務的社區。他希望能夠以自己期待的方式，為這段長達近20年的旅程畫下句點。

柯瑞指出，過去數月與球隊管理層反覆討論合約安排，並非因為自己對留在灣區有所猶豫，而是希望找到對雙方都合理的方案。他認為，合約問題如今得到解決，最大的意義就是讓自己不必再為場外事務分心，能夠安心打球，繼續享受籃球帶來的樂趣。

NBA歷史上，能夠從新人賽季到退休始終效力同一支球隊的超級球星並不多。柯瑞表示，他了解這項成就的特殊性，也希望自己能夠成為其中一員。

37歲的巴特勒（Jimmy Butler）今年1月遭遇右膝前十字韌帶撕裂，目前仍在復健階段，預計至少缺席新賽季前半段。不過，他確認將隨隊前往夏威夷參加訓練營。

巴特勒說，他希望讓隊友明白，自己雖然不能陪他們上場比賽，仍能與大家待在一起，而且依然是一名NBA球員。

勇士總經理小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）當天也帶來壞消息，中鋒波爾津吉斯（Kristaps Porzingis）因健康問題將缺席夏威夷訓練營，目前沒有明確復出時間表。

曾與波爾津吉斯在波士頓共事的40歲老將霍福德（Al Horford）表示，眼下最重要的就是耐心。他指出，波爾津吉斯過去通常能克服身體問題，但這次的狀況並非球隊完全預料得到，希望他能順利康復，重新回到隊伍。

在年輕球員方面，首輪新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）獲得格林（Draymond Green）高度評價。格林透露，兩人日前在練習賽合作完成一次精彩的底線發球戰術，由柯瑞替倫德伯格掩護，格林送出傳球，讓新秀直接灌籃得分。兩名老將當場興奮地喊著，這種配合整個賽季都能奏效。

不過，畢業於密西根州立大學的格林，不忘拿來自「宿敵」密西根大學的倫德伯格開玩笑，表示自己其實很不情願稱讚他，因為密西根大學出身的球員通常沒那麼出色，但這名新秀確實令他印象深刻。

倫德伯格則表示，希望在新人賽季入選最佳新秀第一隊，甚至爭取年度新人王，最重要的是能在比賽關鍵時刻留在場上。他笑稱，過去從未遇過一次背後掩護後，自己前後竟然完全沒有防守球員的情況，顯然已親身體會柯瑞吸引防守注意力的威力。

主教練柯爾（Steve Kerr）則將減少失誤列為新賽季的重要任務。勇士上季平均每場15次失誤，並列聯盟倒數第三。他坦言，球隊不能繼續依靠過去的方式打球，必須重新思考進攻體系。

勇士將於10月4日迎戰洛杉磯快艇，展開季前賽，並於10月21日對陣湖人，正式揭開2026至2027賽季序幕。

老將霍福德（Al Horford）。（取自勇士官方X帳號）
老將霍福德（Al Horford）。（取自勇士官方X帳號）

精華 FAQ

  • 柯瑞以2年1.16億元續約勇士後，明確表示希望終老灣區，並認為這裡就是家。他強調自己想在沒有場外分心的情況下，安心打球並以理想方式收尾。

  • 巴特勒去年1月膝蓋前十字韌帶撕裂，預計至少缺席新賽季前半段；波爾津吉斯則因健康問題無法參加夏威夷訓練營，且目前沒有明確復出時間表。

  • 倫德伯格希望新秀年能入選最佳新秀第一隊，甚至挑戰年度新人王，也想在關鍵時刻留在場上；柯爾則把減少失誤列為重點，要求球隊重新思考進攻體系。

灣區 舊金山 柯瑞

上一則

家暴後上法庭 受害者可獲免費律師

延伸閱讀

NBA／巴特勒、格林也想追隨柯瑞終老勇士 美媒曝「須接受大幅降薪」

NBA／巴特勒、格林也想追隨柯瑞終老勇士 美媒曝「須接受大幅降薪」
NBA／柯瑞再續約勇士2年：這裡是我家、代表灣區很驕傲

NBA／柯瑞再續約勇士2年：這裡是我家、代表灣區很驕傲
NBA／柯瑞「降薪」留勇士 2年1.16億美元續約

NBA／柯瑞「降薪」留勇士 2年1.16億美元續約
NBA／勇士動用最後雙向合約名額 押寶6呎9吋年輕長人

NBA／勇士動用最後雙向合約名額 押寶6呎9吋年輕長人
NBA／柯瑞再次重申想在勇士終老：一切會水到渠成

NBA／柯瑞再次重申想在勇士終老：一切會水到渠成

熱門新聞

遇難者秦正宇(音)居住在聖荷西，是蘋果公司軟體工程師，也是三名孩子的父親。（取自Gofundme頁面）

35歲華人蘋果工程師 金門大橋下釣魚遇船難 留下3名年幼子女

2026-09-21 15:45
家族表示，希望透過此次重組，為這座走過168年歷史的酒莊找到新的資金與合作模式，讓其仍有機會傳承至第七代。（邦德舒酒莊官網）

撐過大地震、禁酒令與山火 加州168年傳奇酒莊申請破產保護

2026-09-23 16:43
舊金山米慎溪上有20棟罕見船屋。（取自房地產網站）

舊金山一條不尋常「街道」只有20戶人家 罕見1船屋上市

2026-09-27 02:20
灣區一名備受看好的年輕摔角選手喬治（Ryan George）近日在優勝美地國家公園徒步時，意外墜落身亡。示意圖。(記者王子涵╱攝影）

灣區摔角新星 徒步優勝美地時墜落身亡 年僅19歲

2026-09-22 18:34
舊金山有近4%的人口自認是亞裔也是白人，比率為美國本土各縣中最高。左圖左起為擁有混血血統的運動員劉美賢及谷愛凌。（美聯社）

超12%學齡童自認亞裔和白人 舊金山成「白亞混血」代表城

2026-09-26 02:20
史丹福電腦本科學士學位畢業數量下降。（記者龔玥╱攝影）

AI時代難穩拿高薪？史丹福電腦科學學士 畢業人數降

2026-09-25 02:30

超人氣

更多 >
王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路

王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路
紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母

紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母
蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功

蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功
那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查

那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查
綠卡30年申請入籍 欠稅繳清仍遭拒 律師揭關鍵原因

綠卡30年申請入籍 欠稅繳清仍遭拒 律師揭關鍵原因