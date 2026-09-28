舞鈴劇場綻放生命之光 揭灣區國慶活動序幕

舞者走下舞台、深入觀眾席近距離演出，發光舞鈴在席間飛旋，拉近表演者與觀眾距離。（記者王湘涵/攝影）

來自台灣的舞鈴劇場26日晚間在南灣華僑文教中心帶來《生命之光》，融合舞鈴、舞蹈、音樂、燈光與劇場藝術，為灣區中華民國 115年國慶系列活動揭開序幕。精彩演出征服現場約300名大小觀眾，有家長看完想重新拿起兒時學過的扯鈴，小朋友更直呼「好想學」。

舞鈴劇場導演劉樂群表示，《生命之光》曾於2022年英國愛丁堡藝穗節獲五星評價，以水、火、地、風四大元素展開「光的旅程」，希望觀眾透過這道光，看見台灣的創造力與文化藝術之美。

國慶委員會主委吳文一表示，許多人從小對扯鈴並不陌生，舞鈴劇場將傳統技藝結合燈光、音樂及舞蹈，轉化成舞台藝術呈現給灣區觀眾。

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔則以「光」呼應《生命之光》。他表示，台灣雖是一座小島，卻懂得如何發光，在科技、文化乃至美食上都展現能量。他也幽默表示，當晚大家可以暫時忘掉AI，欣賞另一項來自台灣的「出口」：文化、能量與精神。

南灣華僑文教中心主任王偉讚過去已多次觀賞舞鈴劇場演出。他表示，以往多在專業場地欣賞，這次舞團克服僑教中心非專業劇場的限制、善用現有空間，仍呈現令人驚艷的舞台效果。

當晚包括密爾比達、庫比蒂諾等灣區城市代表到場，向舞鈴劇場致贈賀狀。密爾比達市長表示，這是她第一次欣賞舞鈴演出，沒想到能有如此出神入化的變化，讓她深受感動。

舞者張馨之第二次來灣區演出，上一次還是學生，如今已加入舞團成為職業舞者。談到對這裡的印象，她笑說：「太陽很熱情，人也很熱情。」此次巡演共10站，灣區為第6站。

與觀眾近距離互動也是當晚亮點，舞者陸續邀請三位小朋友上台體驗，孩子們的反應逗得全場笑聲不斷。其中獲邀上台的Mandy開心地說：「能跟舞者一起表演好開心！」現場另安排抽獎，華航與長榮航空分別提供台北往返舊金山機票，再添高潮。

來自中國的李奶奶隨老人中心前來觀賞，她表示，第一次看到傳統技藝變成這樣的舞台演出，「挺讓人震撼的」，尤其舞者彼此拋接默契十足，讓她直呼技術高超。

一位帶孩子前來的媽媽表示，自己小時候在台灣曾學過扯鈴，沒想到兒時熟悉的技藝竟能發展成如此豐富的舞台表演，完全是不一樣的呈現，也讓一家人大開眼界。

密爾比達市長向舞鈴劇場致贈賀狀，肯定來自台灣的精彩文化演出。（記者王湘涵/攝影）

舞鈴劇場《生命之光》融合舞鈴、舞蹈、燈光、音樂與劇場藝術，舞者在光影交錯中展現舞鈴技藝。（記者王湘涵/攝影）